처음 피고인석에 선 엄희준 검사, 혐의 부인... "특검의 꼼수"

큰사진보기 ▲쿠팡 퇴직금 사건 관련 수사를 무마한 혐의로 기소된 엄희준 광주고검 검사가 20일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲쿠팡 퇴직금 사건 관련 수사를 무마한 혐의로 기소된 김동희 부산고검 검사가 20일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

지난 2003년 검사로 임관한 뒤 23년 만에 처음 피고인석에 자리한 엄희준 검사는 쿠팡 봐주기 혐의를 전면 부인했다. 그러면서 피고인들이 검찰을 공격할 때 자주 쓰는 '공소장 일본주의 위반' 주장을 내세웠다.20일 오전 서울중앙지방법원 형사합의28부(재판장 한대균 부장판사) 심리로 검찰의 쿠팡 봐주기 의혹 사건 1차 공판이 진행됐다. 20년 넘게 검사 생활을 한 엄희준·김동희 검사는 처음 피고인석에 섰다.공소사실은 2025년 4월 당시 엄희준 인천지방검찰청 부천지청장과 김동희 차장검사가 공모해 형사3부 소속으로 쿠팡 일용직 노동자 퇴직금 미지급 사건 신아무개 주임검사로 하여금 대검찰청 보고 절차에서 문지석 형사3부장검사를 배제하게 하는 등 직권남용권리행사방해 범행을 저질렀다는 것이다.또한 엄희준 검사에게는 지난 2025년 10월 국회 법제사법위원회 국정감사에 증인으로 나와 신아무개 주임검사에게 쿠팡 사건 무혐의 지시를 한 사실이 있음에도 무혐의 지시를 한 사실이 없다는 등의 허위 증언을 했다는 국회 증언·감정법 위반 혐의도 적용됐다.관봉권·쿠팡특검(특별검사 안권섭) 권도형 특검보는 공판 시작 후 이 같은 내용의 공소사실을 낭독했다. 엄희준·김동희 검사 쪽은 혐의를 전면 부인했다.엄희준 검사 변호인 단성한 변호사는 특검의 공소제기 절차가 법률에 위반되기 때문에 무효라고 주장했다. "특검은 수사 시작 전에 이미 엄희준을 기소한다는 결론을 내린 다음에 주요 물증을 누락하고 허위사실을 전제로 수사 서류를 조작하는 등 위법한 수사와 증거 조작을 서슴지 않았고, 짜맞추기식으로 기소했다"라고 주장했다. "증거가 가리키는 방향과 정반대로 기소했다"고도 했다.특히, 단성한 변호사는 공소장 전제사실에 엄희준 검사의 쿠팡 무혐의 지시 부분은 담겼는데 정작 주된 혐의(직권남용권리행사방해) 구체적 범죄사실에 이 내용이 빠진 점을 지적하면서, 공소장 일본주의 위반 주장을 내놓았다. 재판부에 예단이 생기게 할 수 있는 불필요한 내용 기재라는 것이다.김동희 검사 변호인 박건영 변호사도 혐의를 부인했다. 박 변호사는 "쿠팡 사건 '혐의없음' 처분은 객관적 사실관계와 확립된 법리에 비춰 그 자체로 정당한 처분이었다. 처분에 이르기까지의 사건처리 과정 또한 일관되게 합리적이고 정당했다"면서 "형사3부장을 포함한 청내 구성원 모두의 의견 개진 절차가 충분히 보장돼 있었다"라고 말했다.이날 엄희준 검사는 두 차례 직접 발언했다. 한 차례는 문제의 쿠팡 사건과 매우 유사한 사건이 1·2심 법원에서 무죄가 선고됐다는 것이었고, 두 번째는 공소장 일본주의 위반 주장을 재차 내놓은 것이다. "특검이 꼼수를 쓴 것이다. 자기들이 수사해서 증거 못 밝혀내니까 (재판부에) 예단을 주기 위해서 ('쿠팡 무혐의 지시'라는 전제사실을) 썼다"라고 주장했다.특검은 "주요 물증을 누락하거나 허위사실을 전제로 짜맞추기 기소를 했다는 주장은 사실 무근"이라고 반박하기도 했다.2차 공판은 내달 16일로 잡혔다. 증거조사가 이뤄질 예정이다.