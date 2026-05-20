사천 국가산단 내 '첫 항공기업' 리더인항공, 공장 가동

큰사진보기 ▲사천 우주항공국가산업단지에 치공구·항공부품 전문기업이 처음으로 둥지를 틀었다. 리더인항공은 지난해 국가산단에 입주한 두원중공업에 이은 2호 입주기업이자, '우주항공'을 내건 산단에서 항공부품 관련 기업이 실제로 공장 문을 연 첫 사례라는 점에서 의미가 있다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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큰사진보기 ▲공장 내부를 소개하고 잇는 김동수 리더인항공 대표. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲하늘에서 본 우주항공국가산단 사천지구. (사진=사천시) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

[뉴스사천=강무성 기자] 사천 우주항공국가산업단지에 치공구·항공부품 전문기업이 처음으로 둥지를 틀었다.항공기 부품 전문업체 ㈜리더인항공(대표 김동수)은 최근 우주항공국가산단 사천지구로 공장을 옮기고 본격 가동에 들어갔다. 리더인항공은 지난해 국가산단에 입주한 두원중공업에 이은 2호 입주기업이자, '우주항공'을 내건 산단에서 항공부품 관련 기업이 실제로 공장 문을 연 첫 사례라는 점에서 의미가 있다.리더인항공은 5월 6일부터 이사를 시작해 지난주 마무리했으며, 5월 19일부터 생산 설비를 본격 가동하고 있다. 경남 사천시 용현면 국가산단 내 5231㎡(약 1585평) 부지에 자리를 잡았다. 지난해 11월 산업용지를 매입한 뒤 공장을 짓고, 5축 가공기(MCT)와 라우터, 3차원 측정기(CMM) 등 정밀 가공·검사 장비 12대를 갖췄다.리더인항공은 2012년 '수테크'라는 이름으로 용현면 소재 개별공장에서 사업을 시작했다. 이후 항공기 치공구(가공·조립에 쓰는 보조 장비) 제작에 주력했다. 2021년 한국항공우주산업(주)(KAI) 부품 협력업체로 등록하면서 사업 영역을 넓혔고, 2023년 ㈜리더인항공으로 법인을 새로 세우며 항공 부품 전문기업으로 본격 전환했다.현재 KF-21 전투기, C-130 수송기, KHP 한국형 헬기, KT-1 기본훈련기, T-50 고등훈련기 등 다양한 군용 항공기에 들어가는 부품을 생산한다. 이 업체는 AS9100(항공우주 품질경영시스템) 인증과 기술특허 3건을 보유하고 있으며, 뿌리기업과 소재부품장비 전문기업으로도 등록돼 있다.법인 설립 초기 18억 원이던 매출은 지난해 약 30억 원으로 늘었고, 올해는 40억 원을 목표로 잡았다. 창업 초기 4명이던 직원은 이달 말이면 20명까지 늘어날 예정이다.리더인항공 김동수 대표는 "우주항공국가산단에 첫 입주한 항공부품 전문기업이라는 상징성이 있는 만큼, 책임감을 갖고 산단과 사천시의 위상을 높이는 데 기여하겠다"고 강조했다.그는 "현재 치공구와 부품 가공 중심에서 기체 구조물 조립 분야까지 사업영역을 확대할 것"이라며 "3년 안에 고용과 투자를 더욱 늘려 지역경제 활성화에 보탬이 되겠다"고 덧붙였다.사천시도 기업 유치를 뒷받침하고 있다. 시는 국가산단에 입주하는 항공·우주 기업에 부지 매입 금액의 15% 이내, 최대 10억 원의 입지보조금을 지원한다. 투자금액 20억 원 이상, 신규고용 10명 이상, 사전 투자협약(MOU) 체결이 조건이다. 리더인항공 측은 "시가 입주 과정 전반에서 적극적으로 지원해줬다"고 전했다.한편, 국가산단 사천지구 분양도 속도를 내고 있다. 올해 5월 기준 전체 산업용지 54만 1000㎡ 중 37만 303㎡(분양예정률 68.44%)가 분양을 확정지었다. 다만, 현재 부지 매입 완료 기준 실제 분양률은 30.21% 수준이다.사천시에 따르면, 국가산단 내 후속 입주도 줄을 이을 전망이다. 우주항공청이 청사 부지를 매입했고, 한국산업단지공단이 조성하는 항공부품 제조집적지에는 조일항공·디엔엠항공·아인스스카이 3곳이 임대 입주를 신청했다. 항공기 부품 전문업체 캠프도 공장 신축 중에 있으며, 사천시가 추진하는 지식산업센터와 위성개발혁신센터는 내년 착공을 앞두고 있다.