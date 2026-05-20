이 대통령, 삼성전자 노조에 "세금 떼기 전 영업이익 배분? 이해 안 돼"

▲삼성전자 노사의 임금협상이 정부 사후조정 절차에서도 합의에 이르지 못한 20일 경기도 삼성전자 평택캠퍼스. 노조는 조정 결렬에 따라 예정대로 오는 21일 총파업 돌입을 선언했다. 정부는 파업 시 국가적 피해를 막기 위한 긴급조정권 발동을 검토 중인 가운데 노사 추가 조정도 지원할 방침이어서 극적 타결의 여지는 남아 있는 것으로 보인다. 2026.5.20 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기