"스벅 들렀다 출근" 국힘 충북도당에 항의 폭주, 사이트 마비· 전화 먹통

큰사진보기 ▲20일 국민의힘 충북도당 홈페이지가 19일 벌어진 '스벅 옹호 댓글'로 인한 항의성 방문 폭주로 접속이 되지 않고 있다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲19일 새벽 국민의힘 충북도당 계정으로 올라온 글. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

국민의힘 충북도당의 '스타벅스 게시글' 논란이 도당의 사과에도 사그러들지 않는 모양새다.사과문을 올린 지 하루가 지났지만 20일 국민의힘 충북도당 홈페이지 접속이 마비되고 전화 연결도 되지 않고 있다. 도당 관계자는 "항의성 전화나 '누구 짓이냐'는 문의 전화가 계속해서 오고 있다"고 말했다.지방선거를 2주 앞둔 시점에서 터진 이번 일은 선거판에도 적지 않은 영향을 미칠 것으로 보인다.20일 오후 1시, 국민의힘 충북도당 홈페이지에는 "접속하신 사이트는 허용 접속량을 초과하였습니다"라는 안내 문구가 뜨며 정상 접속이 이뤄지지 않았다. 충북도당 대표 전화 역시 오전과 오후 수차례 통화 시도에도 연결되지 않았다.논란은 지난 19일 새벽 국민의힘 충북도당 공식 스레드(Threads) 계정에 올라온 게시글에서 시작됐다. 해당 계정에는 "내일 스벅 들렀다가 출근해야지 굿나잇"라는 글이 게시됐다. 당시 스타벅스는 5·18 민주화운동 기념일에 '탱크데이' 이벤트로 비판을 받고 있던 상황이었고, 공식 사과문까지 발표한 상태였다.이 게시글에는 김선민 국민의힘 거제시장 후보가 "가서 샌드위치 먹어야징"라는 댓글을 달았고, 충북도당 계정 운영자는 재차 "내일 아침은 샌드위치당"이라고 답글을 남겼다.온라인상에서는 이를 두고 "5·18 민주화운동 기념일 당일에 벌어진 참사를 국민의힘 충북도당이 동조하고, 유가족을 조롱한 것 아니냐"는 비판이 빠르게 확산됐다.논란이 커지자 국민의힘 충북도당은 게시글을 삭제한 뒤 사과문을 발표했다. 충북도당은 사과문에서 "역사적 의미와 희생자 및 유가족의 아픔을 깊이 헤아리지 못한 명백한 잘못이었다"며 "상처를 받으신 모든 분들께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.하지만 파장은 쉽게 가라앉지 않는 분위기다. 충북도당은 여전히 글을 올린 경위와 그에 따른 조치에 대해서는 함구하고 있는 데다, 20일 중앙당 최보윤 수석대변인은 국회에서 "민주주의 정신을 훼손하는 행위에 대해 안타깝게 생각한다"고 밝히면서도 취재진이 충북도당에 대해 묻자 "당의 입장이 없다"고 밝히는 등 사태 수습에 적극적인 모습을 보이지 않고 있다.온라인 커뮤니티와 SNS에도 비판 여론이 이어졌다. 시민들은 "정당 공식계정 운영 수준이라고 믿기 어렵다", "사과 이전에 왜 문제가 되는지 조차 인식하지 못하는 것 같다", "지방선거를 앞두고 충북도당이 제 무덤을 팠다"라는 등 비판 일색의 반응을 보였다.