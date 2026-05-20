일본 언론은 왜 안동에서 '에너지전환'을 먼저 보았나



에너지전환(EX: Energy Transformation)이란 화석연료 중심의 에너지 체계를 태양광·풍력·수소 등 재생에너지 기반으로 근본적으로 재편하는 구조적 전환을 말한다. 단순한 '친환경 정책'이 아니라, 에너지 생산·저장·소비 전 과정을 동시에 바꾸는 문명사적 전환이다.



호르무즈 해협 봉쇄 위기 이후, 에너지 수입 의존도가 90%를 웃도는 일본에게 EX는 선택이 아닌 생존의 문제가 됐다. 중앙 집중형 대규모 발전 대신, 지역 분산형 에너지 자립이 안보의 핵심 축으로 떠오른 것이다.



일본 언론이 안동에 주목한 이유는 바로 여기에 있다. 안동은 낙후 내륙도시라는 한계를 역전시켜, 햇빛·바람·바이오매스를 지역 자원으로 연결한 분산형 EX 모델을 현실에서 구현해냈다. '과제선진국' 일본이 찾던 답이 교과서가 아닌, 경북의 한 고을에 먼저 와 있었던 셈이다.

