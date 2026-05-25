'지방시대'를 여는 민선 9기의 과제, 플랫폼 리더십

큰사진보기 ▲6·3 지방선거를 앞둔 지난 4월 28일 오후 광주 북구 전남대학교 컨벤션홀에 마련될 사전투표소에서 용봉동 행정복지센터 직원들이 투표용지 출력을 점검하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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은재호 / 정치행정학자

은재호는 국무총리 소속 한국행정연구원에 재직하며 한국갈등학회장과 다수 정부 부처의 갈등관리심의위원(장)을 역임했습니다. 현재는 대통령 직속 국민통합위원회 위원과 한국외국어대학교 EU융합전공 겸임교수로 일하며 연구 현장과 정책 현장을 이어주는 정책 중개자로 활동하고 있습니다. '민주주의 디자이너'를 '참칭'하는 그의 연구로는 <사회갈등 해소를 위한 국민통합 전략과 실행방안>(2017), <혁신적 포용국가의 국가론적 지위와 이행전략>(공저, 2019), <공론화의 이론과 실제>(2022), <경세제민의 공공리더십>(공저, 2024), <여론 속의 여론>(공저, 2025) 등이 있습니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

이재명정부는 국정 목표의 핵심축 가운데 하나로 '대한민국 어디서나 살기 좋은 지방시대'를 천명했습니다. 이는 중앙의 권한을 나눠주는 시혜적 분권을 넘어 지역이 스스로 운명을 결정하고 성장을 이끄는, '정의로운 분권'을 실현하겠다는 국가적 선언입니다.하지만 오는 6월에 탄생할 민선 9기에서 이러한 비전이 성취될지는 미지수입니다. 중앙에서 이양받는 권한과 예산이 아무리 많아도 공동체의 갈등을 관리하고 상생의 서사를 쓰는 지방정치가 살아나지 않는다면, '지방시대'는 여전히 공허한 구호에 그칠 것이기 때문입니다.사실, 한국의 지방자치는 중앙정치에의 심각한 종속성으로 요약됩니다. 첫째, 지방선거가 지방 고유의 의제를 다루기보다 '정권 심판' vs. '국정 지원'이라는 중앙정치 프레임에 의해 규정되는 일이 비일비재합니다. 유권자도 자신이 지지하는 중앙당 후보에게 투표해 지방정치를 중앙정치의 종속 변수로 자리매김하는 데 동참합니다.둘째, 열악한 재정 기반입니다. 국세와 지방세의 8대 2 구조는 지방정부를 중앙의 시혜적 예산 배분에 목매게 만들어, 중앙 권력과의 보조를 맞추는 것이 지역 리더들의 정치적 생존 전략이 됩니다.셋째, 위임 중심의 행정 체계입니다. 사무의 실질적인 권한 이양보다 국가 사무의 위임이 주를 이루면서, 지방정부가 중앙의 지침을 수행하는 하부 집행기관의 지위에 머무름에 따라 지역의 특수성을 살리기 어렵게 됩니다.넷째, 리더의 심리적 예속입니다. 중앙의 공천권에 묶인 인적 예속을 넘어, 지역 리더 스스로 자기 자신을 자치 공동체의 주권적 설계자가 아니라 중앙 정계 진출을 위한 도구적 행위자로 규정하며 리더십 자아의 분열을 겪습니다.그 결과, 지역 리더들은 지역의 특수성보다 중앙의 표준화된 지침을 우선하게 되어 관료적 통제에 기반한 하향식 리더십을 보일 때가 자주 있습니다. 대표적으로 민란 수준의 저항을 부른 부안 방폐장 사태(2003)와 고령의 주민들을 사지로 내몬 밀양 송전탑 갈등(2008~현재)이 이런 하향식 행정의 뼈아픈 상흔입니다.의사결정 과정에서 주민을 배제한 서산 가로림만 조력발전소(2007~2016) 사례와 세월호 참사의 트라우마에서 벗어나지 못하는 안산 사례(2014~현재) 역시 주민들의 심리적 소외감을 외면하는 행정이란, 그것이 아무리 정당하다 할지라도 결국 좌초할 수밖에 없음을 보여줍니다.이 모든 실패의 기록이 가리키는 방향은 하나입니다. 관료적 통제에 기반하는 하향식 리더십은 주민의 동의는커녕 정부 신뢰의 붕괴와 격렬한 저항을 초래할 뿐입니다. 지방자치가 중앙으로부터 오는 견고한 종속의 사슬을 끊고 참다운 지방시대를 열기 위해서는 과감한 제도개혁과 함께 리더십의 질적 전환이 불가결합니다.권력의 정점에 군림하며 일방적 지시를 하달하는 영웅적 리더십, 동원형 리더십의 시대는 이미 끝났습니다. 이제 리더는 스스로 정답을 내놓으며 '나를 따르라'고 외치는 카리스마적 리더가 아니라 연결자, 지원자, 촉진자의 임무를 수행하는 플랫폼 리더로 거듭나야 합니다.무엇보다도 먼저 민선 9기의 리더는 주민과 주민, 주민과 정책을 유연하게 이어주는 연결자(connector)로 거듭나야 합니다. 디지털 거버넌스를 통해 행정과 주민 사이의 고질적인 정보 비대칭성을 해소하는 것이 주민 자치의 출발점이라면, 정책 결정의 가역성(reversibility)을 보장해 정책의 수정 가능성을 열어두는 것은 참여의 심리적 문턱을 낮추는 실질적인 안전장치가 됩니다. 이 두 가지는 전통적으로 공공행정이 갖는 특권이지만, 이 두 가지를 과감히 내려놓을 때 정책의 사회적 수용성이 높아지고 그 생명력 또한 연장될 수 있습니다.나아가 민선 9기의 리더는 주민참여와 숙의가 일회성에 그치지 않고 지속될 수 있도록 법적·제도적 인프라를 정비하고 다지는 지원자(enabler)가 돼야 합니다. 전문가의 난해한 언어를 주민의 일상어로 번역하고, 주민의 목소리를 정책 언어로 치환할 수 있는 상설 공론장 즉, 시민의회를 구축하는 것이 그 첫 번째 임무입니다. 이를 통해 리더는 건강한 시민성으로 무장된 주민들이 실질적인 결정권을 행사할 수 있도록 자신의 자리를 기꺼이 내주어야 합니다.또한 민선 9기의 리더는 주민 숙의의 결과가 예산과 정책으로 환류되는 피드백 루프를 구축하고 활성화하는 한편, 그 과정에서 발생하는 다양한 갈등을 선제적으로 포착하고 능동적으로 조정하는, 협력적 문제해결의 촉진자(facilitator)가 되어야 합니다. 행정 현장은 정치, 경제, 사회, 과학기술 등 서로 다른 체계 논리와 이해관계가 복잡하게 충돌하는 다차원적 갈등의 경연장입니다. 리더는 각 이해관계자가 자기만의 배타적 합리성에 매몰되어 소통이 단절되는 부문주의(silo effect)에 빠지지 않도록 대화를 촉진하고 이견을 조정해야 합니다. 그리고 모든 주체가 '공동체의 미래'라는 공통 의제를 바탕으로 성찰하도록 유도하며, 그들 사이의 합의가 실질적인 정책 성과로 이어지게 만드는 통합의 구심점이 되어야 합니다.지방시대의 성공은 중앙정부로부터 넘겨받은 열쇠의 개수가 아니라, 그 열쇠로 얼마나 많은 주민의 마음을 열 수 있는가에 달려 있습니다. 권한의 크기보다 리더십의 품질이 중요하다는 말입니다. 민선 9기 리더들은 스스로가 주인공이 되기보다 주민들이 함께 길을 찾아갈 수 있는 최고의 플랫폼이 되어주길 기대합니다. 지방자치는, 특히 지방정치는 차가운 통치 기술이 아니라 사람의 마음을 얻고 연결하며, 상처를 상생의 동력으로 전환하는 따뜻한 예술이(어야 하)기 때문입니다.