국제 곡물값 상승... 정부 "11월까지 물량 확보, 수급 안정적"

큰사진보기 ▲중동전쟁이 장기화하면서 지난달 세계식량가격이 곡물, 유지류, 육류 가격을 중심으로 상승하며 관련 지수(130.7)가 3년 2개월 만에 최고 수준으로 높아진 가운데 지난 10일 서울 시내 한 대형 마트 쌀, 잡곡 등 곡물 코너 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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중동전쟁 장기화 여파로 국제 곡물 가격이 상승세를 보이고 있지만, 국내 업계는 이미 올해 하반기 공급 물량을 선제적으로 확보해 당장 수급 불안 가능성은 크지 않은 것으로 나타났다.농림축산식품부는 20일 정부세종청사에서 박정훈 식량정책실장 주재로 국제곡물 관련 협회 및 업계 관계자 간담회를 열었다고 밝혔다. 이날 간담회에서는 국제곡물 시장의 불안정성에 따른 가격 동향과 향후 전망, 업계 애로사항 및 정부 지원 방안 등이 논의됐다.농식품부에 따르면 중동전쟁 이후 5월 평균 국제 곡물 선물가격은 전쟁 이전인 2월 대비 밀 12.1%, 옥수수 7.6%, 대두 6.3% 각각 상승했다. 특히 밀 가격은 미국의 가뭄 영향으로 생산량 감소가 예상되면서 다른 품목보다 상승 폭이 컸다.업계와 전문가들은 향후에도 원유 가격과 비료 가격 상승, 환율 변동 등의 영향으로 국제 곡물 가격이 추가 상승할 가능성이 있다고 내다봤다. 중동 정세 불안이 장기화할 경우 물류비와 원가 부담 역시 확대될 수 있다는 우려다.다만 국내 수급 상황은 비교적 안정적이라는 게 정부와 업계의 설명이다. 업계는 이미 올해 8~11월 공급분 계약을 완료해 필요한 물량을 상당 부분 확보한 상태다.식용 밀은 156만 톤으로 오는 11월 하순까지 사용할 수 있는 물량을 확보했고, 대두는 49만 톤(11월 중순), 옥수수는 50만 톤(8월 중순) 규모다. 사료용 곡물 역시 옥수수·밀·콩 등 모두 555만 톤을 확보해 오는 10월 중순까지 사용할 수 있는 수준으로 파악됐다.특히 밀 수입업체들은 지난해보다 한 달치 이상 추가 물량을 선제적으로 계약해 11월 말까지 사용할 분량을 확보한 것으로 전해졌다.정부는 가격 불안에 대비해 추가경정예산(추경)과 공급망 안정화 기금을 활용한 지원책도 추진한다. 농식품부는 사료 원료 구매자금 지원을 위해 추경 500억 원을 편성했으며, 올해 본예산에도 1500억 원을 반영했다. 여기에 수출입은행이 운영하는 10조 원 규모의 공급망 안정화 기금도 활용할 계획이다.박정훈 식량정책실장은 "국제 곡물 동향을 세심하게 모니터링하고 현장의 목소리를 더 정확하고 신속하게 파악하겠다"면서 "관련 협회와 업계와 협업해 식량 수급에 미치는 영향을 최소화할 수 있도록 최선을 다할 계획"이라고 말했다.