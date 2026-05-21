"마을관리 사회적협동조합 3분의 2가 문을 닫아놓고 있었다"

▲박영준 단장을 인터뷰한 장소는 ‘서울로 7017 외곽 도시재생사업’ 당시 복합문화공간으로 조성된 중림창고 인근 카페였다. 인터뷰 당일 마포에서 일정이 있다 하여 서울역과 마포 사이의 장소를 정하다 보니 때마침 이곳을 찾게 된 것이다. 인터뷰 중간중간에도 전국에서 걸려오는 전화를 응대하느라 여념이 없었다. 사진 촬영을 마칠 즈음 본격적으로 비가 내리기 시작했다. 그는 서울에서의 일정을 마친 후에도 광주로 돌아가 해야할 일이 많이 남았다며 빗속으로 총총 사라졌다. ⓒ 매거진S 관련사진보기