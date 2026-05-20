쓰기 바쁜 스포츠 기자들 ... 저널리즘 교육시스템도 없다

한국스포츠저널리즘연구회는 스포츠 현상을 비평하고, 대안 담론을 생산하는 모임입니다. 토론 불모지의 한국 스포츠 풍토에서 다양한 가치와 합리적 비판이 경쟁하는 공론장 구실을 지향합니다.

큰사진보기 ▲김종민 전 도로공사 감독 ⓒ 한국배구연맹 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 1983년 서울 잠실구장에서 처음 열린 야간경기에서 최동원 투수가 역투하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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공인이라는 개념을 한번 점검하면 좋겠다. 스포츠 스타를 흔히 공인이라고 하는데, 그럼 스타가 아닌 사람들은 공인이 아닌가. 과연 그 범위는 어디까지인가. 혹시 편의적인 것은 아닌가. 왜냐하면 스포츠계에서 이름이 알려졌던 분에 대한 기사는 공인이라는 이유로 화제나 가십거리가 되는 경우가 많기 때문이다.체육계 폭력은 있어서는 안 되고, 옹호하는 것도 아니다. 다만 이런 폭력이 많이 줄고 있고, 사회 다른 영역과 비교해서 벌을 받은 뒤 자기 영역에 복귀할 수 있는 재기의 기회를 줘야 하는데 너무 엄격한 부분이 있다. 어떻게 보면 도덕성에서 조금만 벗어나게 되면 공인으로서의 자질이 문제 있다고 단정적으로 하다 보니까, 가면 갈수록 저희 쪽을 보는 기대치나 기자분들이 생각하는 기준이 높아졌다. 공인이라고 할 때는 체육인을 높게 봐주는 것 같은데, 실질적으로는 좀 쉬운 상대라고 보는 건 아닌지 의심이 갈 때가 있다.스포츠와 관련된 사람들을 묘사할 때, 특히 미디어가 그렇다. 예전에는 스포츠 스타가 아니라 몇몇 학자들이 '스포츠 히어로(영웅)'라고 불렀다. 이 영웅이라는 개념에는 도덕성이 전제돼 있다. 그런데 미디어 상업주의와 결합하면서 어느새 스포츠 스타가 되고, 지금은 '스포츠 셀레브리티(셀럽)'이라는 개념으로 확장됐다. 미디어가 셀럽을 다양하게 만들기 때문에, 기사에서 도덕성 부분도 점점 다르게 나타난다. 과거 국가 중심의 스포츠 영웅 서사가 필요할 때 당연시되었던 도덕성 부분이 스타나 셀럽으로 발전해 나가면서 다른 방식으로 바뀌는 것 같다.좀 더 구체적으로 설명해달라.요즈음 미디어가 다루는 체육인들의 도덕성이라는 것이 과거와 다른 것 같다는 얘기다. 현재 미디어의 도덕이라는 것은 주로 범법 행위로 인한 징계나 처벌 등과 관련이 있다. 즉 도덕성을 범죄 행위와 관련된 부분만으로 보는 것이다. 하지만 그것은 진짜 도덕적인 것의 개념과는 다르다. 미디어에서는 스포츠와 관련된 대부분의 도덕적인 이야기들이 관련자가 범죄 행위를 했느냐, 하지 않았느냐는 사실에 집중한다. 그 사실 이면, 그 사실 이전의 어떤 도덕적인 측면에 관해서는 이야기하지 않는다. 그런 식으로 도덕에 대한 관념들이 상대적으로 좀 줄어든 측면이 있는 것 같다.범죄 행위로 한정하기 이전의 어떤 도덕이 있을 것이고, 그것이 더 중요할 수도 있다는 얘기 같다.김종민 감독 이야기도 그렇다. 한 쪽에서 볼 때는 김종민 감독의 행위가 굉장히 폭력적일 수 있지만, 다른 한 쪽에서 볼 때는 경기력이라는 측면에서 해석할 수도 있다. 제가 그런 행위를 옹호하는 것이 아니다. 다른 측면으로도 바라볼 수 있다는 얘기를 하는 것이다. 그런데 법적인 잣대를 들이대면 엄격한 결과나 징계만 드러나게 되고, 스포츠라는 맥락이 사실상 배제가 된다.다시 말해 그 행위 자체가 옳다라는 것은 아니다. 다만 어떤 상황이든 맥락이 존재하는데, 미디어가 그 부분까지 독자에게 제공해 주고 판단하도록 도와주어야 하는 게 역할인데, 이미 프레임화 돼버린 미디어는 실정법상의 행위 이상에 대해서는 관심이 없다. 그냥 그것이 법적으로 옳으냐 그르냐만 얘기하는데, 저는 그 부분이 아쉽고, 그렇기 때문에 논란이 되는 것 같다고 생각한다.정확한 말씀인 것 같다. 법적인 요건을 초과하는 부분이 분명히 있고, 그 부분이 사실 더 중요할 수 있다는 지적으로 들린다.스포츠 기자들이 저널리스트가 되고, 스포츠 저널리즘의 윤리를 잘 지켜야 한다. 다른 한편 스포츠인들도 분발해야 한다. 스포츠인들의 교양인화, 사회화가 더 강화돼야 한다. 기자들이 스포츠인을 만만하게 보는 측면이 있다면, 스포츠인들이 자각하고 자기 목소리를 낼 수 있어야 한다.옛날 야구 기자들이 최동원을 욕하지 못했다. 최동원은 야구도 잘하지만 자기 생각으로 얼마든지 반론할 수 있는 능력을 갖추고 있었다. 메이저리그의 오타니 쇼헤이도 마찬가지다. 그 선수의 다큐멘터리를 보면 고교 때 커가는 과정이 다른 사람의 존경을 받을 만큼, 그런 활동을 하면서 성장한다. 그런데 우리나라는 전부 다 가두리 양식장에 가둬놓고 기술만 가르친다.그러면 성인이 돼도 주체로서 대응하고, 자신을 방어할 수 있는 대항력에 문제가 생긴다. 이런 부족한 부분이 채워지지 않는다면, 미디어에 의한 스포츠계의 식민지화 상태는 계속될 수밖에 없다. 미디어가 자성할 부분이 있지만, 스포츠계도 스스로 노력하지 않으면 안 된다.오태규 위원의 말에 전적으로 동의한다. 사실 저희 체육인들은 어렸을 적 운동할 때부터 시키는 대로만 하는 것에 익숙해져 있다. 훈련 일정이 이미 정해진 상태에서 하다 보니까 주체적으로 생각하는 부분이 좀 약한 것 같다.저희끼리는 '받기만 해왔다'라고 표현한다. 항상 받기만 했기 때문에 그 받는 것에만 익숙해서, 그것 바깥 부분에 대한 의견이나 표현, 사고방식을 찾는 것에 다소 약하지 않나 생각한다. 제가 해답을 낼 수는 없지만, 선수들이 커 나갔을 때 주체적으로 살아갈 수 있도록 지도자들이 고민해야 한다. 선수 학부모님들도 마찬가지다. 지도자를 만날 때, '우리 아이 사람만 만들어주세요' '선수로 잘할 수 있게만 해주세요'라는데 초점을 맞추는데, 그러다 보면 아이들이 틀에 갇히게 된다.항상 받는 쪽에만 익숙한 선수들이 자신의 인식 한계를 뛰어넘을 수 있도록 지도자, 특히 학부모들의 생각이 바뀌어야 한다. 그렇게 해야 체육인들이 성장했을 때 하나의 인격체로 판단하고, 자기 목소리를 낼 수 있을 것이다. 체육과 달리 문화예술계에서는 어떤 논란이 발생하면 적극적으로 성명을 내고, 자기들의 요구를 관철하려고 행동에 나선다. 심지어 체육계 이슈까지 그네들이 담론을 만들어낸다. 체육계가 자기 일을 못하는 것이다.저는 체육인들의 노력 못지않게 기자들이 공부해야 한다고 생각한다. 저널리스트들은 어찌 보면 사관이다. 당대의 기록은 후대의 사초가 될 정도로 진실에 다가서 있어야 한다. 하지만 우리네 환경을 보면 그렇지 않다. 50년 뒤에 2026년 한국 스포츠를 연구하는 학자가 있다면, 과연 어떤 신문기사가 자료가 될 수 있겠는가.진짜 기자 교육이 좀 필요하다고 생각한다. 신문사 입사한 뒤 기자들의 교육 프로그램이 없는 것은 문제다. 스포츠 기자의 경우 스포츠 저널리즘 워크숍이나 강좌 등을 통해 서로 모여서 현장에서 부딪히는 문제들을 얘기할 수 있어야 한다. 현 단계 스포츠 보도의 문제를 스포츠 미디어 전체의 시각에 바라봐야 해법이 나온다. 이렇게 스포츠저널리즘 토론과 미팅을 하는 이유도 그런 것들을 시작하는 초보적인 과정이라고 본다.저널리즘의 윤리도 짚어봐야 한다. 저는 학교에서 연구하는 사람인데, 사실 아카데미의 연구자들에게는 매우 높은 윤리적 의식이 요구된다. 반면 기자들에게는 높은 윤리적 의식이 요구되진 않는 것 같아서 제가 많이 놀랐다.예를 들어 기사를 쓸 때 객관적인 사실인 것처럼 쓰지만 사실 그 안에 객관은 없고 기자의 주관이 훨씬 더 많이 들어간 기사가 많다. 그것이 의제설정, 프레이밍하는 권력이 되는데, 아까 박철근 위원장님이 말씀했듯이 자기 성찰적인 비판은 없고, 어떻게 상대를 비판할까에만 집중하는 것 같다. 비판은 많이 하지만, 무엇을, 어떻게, 어느 수준으로 비판하느냐에 대해서는 심도 있게 고민하지 않는 것 같다.다시 한번 기사를 정말 잘 써야 한다는 생각을 한다. 또 스포츠 미디어 교육 시스템과 감시 환경이 강화될 필요도 있어 보인다.미디어를 감시할 수 있는 대척점에 있는 사람들이 누구인지 보면, 대중도 포함 되겠지만 저는 스포츠인 당사자들이라고 생각한다. 스포츠인들을 어떻게 교육할 것이냐? 이게 교육의 문제로 해결될 수 있느냐? 흔히 얘기하는 최저학력제를 강화하면 해결될까? 등등의 질문이 떠오를 수 있다. 그런데 주체적이고 자기 주도적인 인격체를 만드는 것은 정형화된 교육으로는 불가능하다고 본다.쉽게 볼 수 있는 것이 스포츠인들에게 실시하는 각종 미디어 대응 프로그램이다. 대한체육회에서도 국제대회에 나가는 선수들이 미디어 질문에 어떻게 대응해야 하는지를 가르친다. 그런데 정작 중요한 것은 어떻게 대답할 것이냐는 요령이나 방법이 아니다. 가장 중요한 것은 주체적이고 자주적으로 사고할 수 있는 능력을 길러주는 것이다.예를 들어 올림픽의 가치로 존중, 우정, 탁월성 등을 말하는데, 다 좋은 얘기지만 나라마다 문화마다 조금씩 다른 것도 사실이다. 그런데 비판적인 접근은 하지 못하고, 보편적이고 획일화된 가치만을 가르치면 정작 필요한 다양성에 대한 교육은 사라지게 된다. 우리의 교육이 이런 식으로 효율은 있지만 항상 사람들을 획일적으로 사고하게 한다.학교 수업에서도 학생들에게 다양한 사고를 할 수 있도록 수업 내용을 고민하고 있는데, 이런 부분들이 확대돼야 할 것 같다. '이런 것 해봐야 아이들이 알아듣겠어'라며 부정적으로 생각하지 말고, 학생들이 조금이라도 변화할 수 있도록 우리가 긍정적으로 그런 교육을 주도해 나가면 좋겠다. 저부터 반성한다.기자들에게 가장 중요한 것은 결국 저널리즘의 원칙이다. 기자들이 윤리를 지키지 않으면 그건 기사가 아니다. 그런데 저널리즘 윤리를 말해주는 사람도 없고, 배우지도 않는다. 누가 더 많이 쓰고, 더 많이 클릭 되느냐에만 신경이 팔렸다. 그러다 보니 퇴직할 때 돼서야 저널리즘 원칙의 중요성을 깨닫는다. 미디어 종사자들이 젊은 시절 기사 하나를 쓸 때마다 이게 저널리즘 윤리에 맞는지를 생각할 수 있는 관행이 정착하도록 현장에 있는 사람들이 노력해야 한다.스포츠인들도 노력해야 한다. 스포츠인 이전에 생활인이고 사회인이라는 생각을 해야 대항력을 갖고 주체적인 목소리를 낼 수 있다. 수십 년 동안 받고만 있더라는 얘기가 나오면 대책이 없다. 학교와 교육 현장에서 스포츠인들이 주체적 인격으로 성장할 수 있도록 도와야 한다.또 스포츠인들도 대안이나 자기 담론을 말할 수 있는 단체를 만들 때가 됐다. 경기력 중심이 아니라, 스포츠 분야 사람들의 인권과 활로, 대안 등을 제시할 수 있는 단체를 만들어야 한다. 그렇게 스포츠 현장의 사람들이 목소리를 내야, 그 사람들이 존중받고 다른 사람들이 귀담아 들을 것이다.특별히 덧붙일 말은 없을 것 같다. 다만 저널리즘의 10가지 기본요소를 쓴 빌 코바치와 톰 로젠스틸의 저널리즘 원칙을 상기할 필요는 있다.저널리스트라면 △팩트가 아니라 진실의 추구 △시민에 충성 △팩트 검증 규율 △권력·이해관계에서 독립 △권력 감시 △토론의 장 제공 △재미없는 것을 재미있게 △균형감(비례성과 포괄성) △기자의 양심 등의 원칙을 새겨야 한다. 독자 등 시민들도 좋은 뉴스를 판별해 읽을 수 있는 △윤리적 뉴스 소비가 필요하다.