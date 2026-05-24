해고노동자 박정혜 600일 고공농성 이후...약속 지켜지고 있나

큰사진보기 ▲지난해 8월 29일 한국옵티칼 해고노동자인 박정혜씨가 600일간의 고공농성을 마치고 땅으로 내려오기 전 노조 깃발을 들고 구호를 외치고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국옵티칼 해고노동자인 박정혜 노조수석지회장이 600일 만에 고공농성을 마치고 내려온 8월 29일 현장에 나온 시민들이 박씨를 응원하는 피켓을 들고 서 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 대표가 28일 경북 구미 한국옵티칼하이테크 공장에서 고공농성 중인 노동자 박정혜씨를 만난 뒤 선물받은 액자를 받고 있다. 2025-08-28 ⓒ 델리민주 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 서울과학기술대학교 경영학과 교수입니다.

지난해 8월 29일 한국옵티칼하이테크(아래 한국옵티칼) 해고 노동자 박정혜씨가 600일 농성을 마치고 옥상에서 내려왔다. 당시 박씨는 해고자 복직을 이루지 못했으나 외국인 투자기업에 대한 최소한 책임을 법으로 규제하겠다는 민주당 의원들의 약속과 노사 교섭을 통해 해고자복직의 길을 열어보겠다는 정부의 약속을 믿고 농성을 마무리했다.박정혜씨가 내려오는 길에 동료들은 꽃길만 걸으라며 운동화를 신겨주었다. 아름다운 행사가 끝난 지 9개월이 다 되어가지만, 그와 해고된 17명이 복직되었다는 소식은 들리지 않는다.한국옵티칼은 2003년 구미시에 설립된 일본의 니코덴코의 한국 생산공장(자회사)로 LCD 편광 필름을 만들어 삼성디스플레이에 물품을 납품해 왔으나, 매출감소로 2019년과 2020년 구조조정에 따른 희망퇴직을 실시하였고 2022년에 화재로 공장 운영이 불가능해졌다.이에 회사는 직원 210명을 대상으로 다시 희망퇴직을 진행하였고, 희망퇴직을 거부한 17명을 해고하였다. 해고된 노동자들은 없어진 구미공장 대신 동일한 제품을 생산하는 니코덴코의 또 다른 한국 자회사 한국니토옵티칼로의 고용승계를 요구하였으나 회사는 거절하였고, 지난해 6월 1심 법원도 한국옵티칼과 한국니코옵티칼이 일본 니코덴코의 한국 자회사는 맞지만 서로 다른 법인이라며 고용승계를 인정하지 않았다. (니코덴코는 한국옵티칼은 엘지디스플레이에, 한국니코옵티칼은 삼성디스플레이에 편광필름을 납품해왔기 때문에 다른 회사라고 주장하면서 고용승계를 거부했지만, 내부 문건에 따르면 한국옵티칼도 삼성디스플레이에 제품을 납품했다는 게 확인됐다.- 편집자 주)한국옵티칼 해고 노동자의 한국니코옵티칼로의 고용승계는 다음의 이유에서 타당하다. 첫째, 한국옵티칼과 한국니코옵티칼은 형식상 다른 회사일 수 있어도 실질적으로는 일본 본사의 동일한 생산 자회사로 유기적 조직이기 때문이다. 일본의 니코덴코는 한국의 삼성디스플레이와 엘지디스플레이에 LCD 편광필름을 납품하기 위해 한국 구미시와 평택시에 두 개의 생산 공장을 세워 운영하였다.니코덴코는 한국의 두 생산 자회사가 각각 독립 법인으로 공장폐쇄에 따른 고용승계는 인정할 수 없다는 입장이지만 형식이 아닌 실질적인 측면을 보자면 구미의 한국옵티칼과 평택의 한국니코옵티칼은 모두 일본 본사의 지시에 의해 생산하는 공장들이다. 따라서 크게는 니코덴코라는 하나의 회사로 움직이고 있음에도 법적으로 법인이 다르다는 이유로 고용승계를 거부하는 것은 적절하지 않다.실제, 자회사 간에는 물량을 배분하는 방식이 확인된다. 구미의 한국옵티칼은 과거 중국 공장의 물량을 생산하기도 했고, 평택의 한국니코옵티칼도 구미 한국옵티칼이 생산을 못하게 되자 대신 생산 물량을 생산한 것으로 나타났다. 이는 일본 니코덴코를 중심으로 한국과 중국의 글로벌 자회사들이 생산을 협력하는 방식으로 연계되어 있음을 보여준다.그런데 사실 이러한 방식은 이상한 일이 아니다. 여러 생산 공장이 있을 경우 물량을 소화하기 위해 물량을 공장별로 배정하고, 필요하면 조정하는 것이 글로벌 생산 방식이기 때문이다. 따라서 한국의 두 생산 자회사를 완전히 다른 회사라고 주장하는 것은 납득하기가 어렵다.둘째, 니코덴코는 한국 생산 자회사로부터 상당한 이익을 누리고 있기에 고용에 대한 최소한의 책임을 질 필요가 있다. 니코덴코는 한국 가전산업이 발전함에 따라 평택의 한국니코옵티칼을 1999년 설립하였고 2003년 늘어난 주문량을 소화하기 위해 구미에 한국옵티칼을 추가로 설립하여 생산을 시작하였다.25년 동안 니코덴토는 상당한 이익을 누렸고 당기순이익의 거의 100%를 일본 본사로 배당해 왔다. 2023년과 2024년 모두 배당금이 당기순이익을 넘기기도 했다. 그동안 니코덴코가 누린 이익을 고려한다면 구미공장에서 해고된 노동자를 평택공장으로 고용승계하는 것이 그렇게 어려운 일인지 묻지 않을 수 없다.더구나 한국니코옵티칼은 한국옵티칼이 생산을 중단한 이후 영업이익이 급증했다. 예를 들어 2022년 한국니코옵티칼의 영업이익은 378억 원이었으나 2025년 754억 원으로 두 배 가까이 늘어났다. 이러한 사실은 구미의 한국옵티칼의 폐쇄에 따른 물량이전과 무관하지 않아보이며 물량이 이전되었다면 고용도 승계하는 것이 타당하다.외국계 기업의 '먹튀'가 여러 번 사회 쟁점이 된 바 있다. 수익이 조금만 줄어들면 희망퇴직을 강요하고 공장을 폐쇄한 이후에는 고용에 대한 최소한이 책임도 지지 않는 행태가 반복되고 있기 때문이다. 얼마 전에도 일본 덴소의 한국 생산 자회사인 한국와이퍼가 공장을 폐쇄하면서 고용에 대한 책임을 지지 않아 사회적 비난이 일기도 했다.공장 폐쇄 이전까지 한국에서 벌어들인 이익은 생각하지 않고, 더 이상 사업 가치가 없다는 이유로 최소한의 책임조차 지지 않으려는 태도가 볼썽사납다. 한국 기업 같으면 사회적 책임을 요구하고 기업도 이를 고려하지만 외국계 기업은 그마저도 어렵다. 국회가 외국계 기업의 철수 시 최소한의 책임을 법으로 규정하려는 이유이다. 늦었지만 한국옵티칼과 같은 사례가 반복되지 않으려면 지금이라도 약속한 외국계 기업의 철수에 따른 책임을 법으로 명문화해야 한다.정부도 9개월 전 박정혜씨에게 했던 교섭 재개 약속을 이행하기 위해 얼마나 노력했는지 돌아봐야 한다. 국가의 약속은 가볍지 않기에, 스스로 얼마나 최선을 다하고 있는지 점검하고 부족하다면 다시 추진하는 진정성을 보여야 한다. 사법부도 자회사 간 형식적 구분을 고려하기보다 니코덴코의 전체적인 운영 메커니즘을 살펴 2심 판결에서는 전향적인 결정을 내리길 기대한다. 봄이 다 가고 있지만 지금이라도 해고 노동자들이 일터로 돌아가 동료들이 준 운동화를 신고 꽃길을 걸을 수 있길 기대한다.