산자부 장관이 말한 '조명 켤 필요도 없는 공장'... 그 미래가 두렵다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 금융과 미래에도 실립니다.필자는 칼폴라니사회경제연구소 협동조합 이사, 사회금융연구랩장로 활동을 하고 있다.

최근 김정관 산업통상자원부 장관은 소셜미디어를 통해 'M.AX(제조업 AI 전환)'의 필요성을 역설했다. "사람이 상주하지 않아 조명을 켤 필요조차 없는 '다크팩토리(Dark Factory)'가 현실이 되고 있다"며, 제조 현장의 AI 전환을 국가적 사활이 걸린 골든타임으로 규정했다. 인구구조 변화와 숙련 인력의 고령화라는 구조적 한계를 고려할 때, 산업 경쟁력 유지를 위한 당국자의 위기의식은 타당하다. 그러나 생산성 극대화와 글로벌 경쟁이라는 경제적 렌즈로만 기술 혁신을 바라보는 현 정책 기조에는 간과할 수 없는 구조적 맹점이 존재한다.현재 한국 사회에서 인공지능(AI) 도입이 초래하는 파급 효과는 지극히 비대칭적이다. 서비스 산업에서는 챗봇 및 음성 AI 도입으로 콜센터 등 감정노동 인력이 대규모 구조조정에 직면해 있다. 반면, AI 생태계의 핵심 인프라를 공급하는 반도체 대기업들은 유례없는 슈퍼 사이클에 올라타며 수억 원대의 성과급이 논의되고 있다. 첨단 산업으로의 막대한 부의 집중과 일상적 일자리의 축소가 동시다발적으로 진행되는 이 양극화 현상은, 기술 혁신이 적절한 사회적 완충 장치 없이 도입될 때 발생하는 전형적인 부작용이다.경제사학자 칼 폴라니(Karl Polanyi)의 통찰은 이 지점에서 여전히 날카로운 유효성을 지닌다. 그는 저서 <거대한 전환>에서 시장 경제가 사회적 규범과 통제 안에 위치하는 '착근(Embeddedness)' 상태를 유지해야 한다고 보았다. 반면 자본주의가 이윤만을 추구하며 경제를 사회로부터 분리하는 현상을 '탈착근(Disembeddedness)'이라 명명하고, 본래 상품이 될 수 없는 인간의 노동을 '허구적 상품'으로 취급하여 시장에서 거래될 때 공동체의 기반이 와해될 수 있음을 경고했다.김 장관이 M.AX의 핵심 과제로 제시한 '제조 암묵지(暗默知)의 데이터화' 정책은 폴라니가 우려한 탈착근의 현대적 발현이라 할 수 있다. 50~60대 숙련공들의 경험과 감각을 AI 모델로 추출해 현장에 이식하겠다는 구상은 기업의 연속성 측면에서는 효율적일 수 있다. 그러나 노동자의 암묵지는 장기간의 육체적, 정신적 헌신을 통해 축적된 고유의 인적 자본이다. 이를 데이터로 추출하여 기계에 이식하는 순간, 노동자의 대체 불가능성은 소멸한다. 인간의 고유한 지식 자산을 기업의 데이터베이스로 편입시키면서도, 그 지식의 원소유자인 노동자의 권리를 어떻게 보장하고 기술이 창출한 부를 어떻게 배분할 것인지에 대한 정책적 논의는 부재하다.더욱이 장관은 "로봇은 사람이 부족한 제조 현장의 빈자리를 메우고, 산업의 지속 가능성을 지키는 중요한 수단이 될 것이다. 새로운 형태의 일자리도 만들어 질 것이다. 대표적인 예가 조선소다. 앞으로는 기존의 용접공이 여러 대의 로봇을 운영하고 공정을 관리하는 '로봇 매니저' 역할을 맡게 될 것이다"라며 고용 불안을 일축했다.이는 자동화의 파급력을 지나치게 낙관한 시각이다. 공정의 전면적 자동화는 필연적으로 절대적인 노동 수요를 급감시킨다. 10명의 숙련공이 하던 작업을 로봇이 대체할 때, 시스템을 제어할 소수의 인력을 제외한 나머지 노동력은 축출될 수밖에 없다. 또한 현장의 육체노동자가 고도의 데이터 분석 역량을 요하는 관리자로 즉각 전환될 것이라는 가정 역시 현실성이 떨어진다. 조명이 꺼진 다크팩토리 이면에서 밀려나는 잉여 노동력의 연착륙 방안이 담보되지 않은 혁신은 결국 사회적 비용의 외부화에 불과하다.속도전으로 치닫는 글로벌 기술 패권 경쟁 속에서 M.AX의 방향성 자체를 부정할 수는 없다. 그러나 산업의 지속가능성만큼이나 사회의 지속가능성도 중요하다. 혁신의 엑셀러레이터를 밟기 위해서는 탈선과 충돌을 막을 사회적 제어 장치가 필수적이다.이제 우리는 질주하는 기술을 다시 사회적 규범의 테두리 안으로 끌어안는 '착근된 AI(Embedded AI)'로의 패러다임 전환을 논의해야 한다. 기술 도입 단계에서부터 노동자와 이해관계자가 참여하는 민주적 거버넌스를 구축하고, AI 자동화로 창출된 초과 이윤의 일부를 산업 전환기 노동자의 재교육과 고용 안전망 확충에 재투자하는 제도적 설계가 선행되어야 한다. 경제적 효율성과 맹목적 속도전만을 강조하는 기술 지상주의를 넘어, 기술과 노동의 가치가 공존하는 포용적 혁신을 고민해야 할 시점이다.