전남교육청 "스타벅스 행태 강력 비판... 5·18 교육 강화"

큰사진보기 ▲전남 무안군에 있는 전라남도교육청 청사. ⓒ 전라남도교육청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲공분에 휩싸인 스타벅스코리아 '5.18 탱크데이 이벤트'. ⓒ 스타벅스코리아 관련사진보기

전라남도교육청은 제46주년 5·18민주화운동기념일에 진행된 스타벅스코리아의 '탱크데이' 이벤트와 관련해 "5·18의 역사적 의미와 국민 정서를 외면한 매우 부적절한 홍보"라고 강력 비판했다.전남교육청은 이날 배포한 자료에서 "5·18은 대한민국 민주주의의 토대가 된 역사"라며 "민주주의를 위해 희생된 시민들의 아픔과 국가폭력의 기억은 어떠한 경우에도 희화화되거나 상업적으로 소비돼서는 안 된다"고 강조했다.이어 "이번 사안을 단순한 실수로 치부해서는 안 되며, 역사적 아픔과 민주주의의 가치를 충분히 고려하지 못한 사회적 감수성의 문제로 인식해야 한다"고 밝혔다.그러면서 "사회적 영향력이 큰 기업일수록 역사와 사회에 대한 높은 책임 의식을 가져야 한다"며 재발 방지 대책 마련을 촉구했다.전남교육청은 이번 사태를 계기로 5·18민주화운동 관련 역사 교육을 강화하겠다고 밝혔다.전남교육청은 현재 '5·18민주화운동 교육주간' 운영, 학교급별 5·18 교육자료 보급, 전남 5·18 민주화운동 유적지 다크투어, 학생 참여형 민주·인권·평화 교육 프로그램 등을 추진 중이다.이에 앞서 광주광역시교육청도 19일 최승복 교육감 권한대행 명의의 항의 서한을 스타벅스코리아 측에 발송했다.시교육청은 항의 서한을 통해 '탱크데이' 이벤트 관련 광주 교육계와 시민을 대신해 유감과 항의의 뜻을 밝히면서 재발 방지 대책 마련을 요구했다.장관호 전남광주통합특별시 교육감 후보도 관련 입장문을 내고 "광주의 아픔과 민주주의 역사를 정면으로 모욕한 중대한 사안"이라고 규정하고 스타벅스코리아 측에 유감을 표시했다.김대중 전남광주통합특별시 교육감 후보도 성명을 내고 "이윤을 위해서라면 역사적 비극마저 조롱거리로 삼는 몰상식한 행태가 벌어졌다"며 "전남광주 특별시민, 그리고 전 국민에 대한 용납할 수 없는 모독으로, 합당한 책임을 져야할 것"이라고 규탄했다.스타벅스코리아는 18일 '책상에 탁!'이라는 문구가 포함된 '5·18 탱크데이' 텀블러 이벤트를 진행하다, 관련 보도가 이어지면서 국민적 비판에 직면했다.이재명 대통령도 이날 SNS에 글을 올려 "저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다"며 "마땅히 그에 상응하는 도덕적, 행정적, 법적, 정치적 책임이 주어져야 할 것이다. 5·18 유가족과 피해자들에게 사과는 했나"라고 비판했다비난이 커지자 신세계그룹은 당일 스타벅스코리아 손정현 대표이사를 해임한 데 이어, 19일 오전엔 정용진 회장이 서면으로 대국민 사과를 했다. 김수완 신세계그룹 총괄 부사장도 같은 날 사과를 위해 광주를 찾았으나, 5·18 단체 관계자들이 만남을 거부하면서 발길을 돌렸다.