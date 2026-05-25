"무속 맹신하면 점괘 더 안 나와... 모든 건 본인 의지와 선택"

서바이벌 프로그램은 순위를 남깁니다. 출연자의 이미지도 남깁니다. 그 이미지는 때로 한 사람을 대변하기도 합니다. 노출 시간이 짧은 탈락자일수록 더 그렇습니다. 방송에서 다하지 못한 그들의 이야기를 직접 듣습니다. 제작진과 심사위원의 의견도 기다립니다.

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'인의당' 김은정씨 인터뷰 1편

에서 이어집니다.

큰사진보기 ▲디즈니플러스 예능 <운명전쟁49>에 출연한 인의당. ⓒ 정채빈 관련사진보기

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"그때 신당이 여의도에 있었거든. 서강대교가 완전히 보이는 오피스텔이었다. 장갑차가 오고, 경찰들이 펜스 치는 것도 다 봤다. 마침 기도를 다녀온 직후였는데, 언니가 전화로 '네 말대로 터졌어!'라고 하더라. 눈으로 직접 보니 정말 무서웠다. 바로 기도했는데 할머니께서 국회에서 계엄 해제를 의결할 때까지 기다리라 해서 기다렸다.

땅땅땅! 그 장면을 보니 몸이 반응하더라. 할머니께서 '2차 계엄이 벌어질 수도 있으니 나가서 북을 치라'고 하셨다. 북을 메고 엘리베이터를 탔는데 마침 그 오피스텔에 정치권에 있는 분들이 많이 사셨거든. '우원식 의장님 대피시켰어?'라며 어떤 분이 통화하면서 엘리베이터로 뛰어 들어왔다. 진짜 큰일이구나 싶었지. 나중에 보니까 잠옷에 겉옷만 걸치고 갔더라. 신이 말씀하면 몸이 내 것이 아닌 거지."

"정치권에 계신 분들이 아니라 좀 이상한 분들이 신당에 찾아오셨다. '내가 이 나라를 구할 사람인지 봐달라'는 사람도 있었고, 다짜고짜 '날 알아보겠냐'하는 이도 있었다. 무당으로 많이 알려지는 게 좋은 것만은 아니더라. 하여튼 그날 이후 전국을 돌면서 우리나라를 생각하며 기도하고 다녔다."

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"어려서부터 우울감이 있었다. 몸이 짓눌리는 느낌이 항상 있었는데 성경책을 보면 그런 게 사라지는 것 같더라. 그리고 점점 말문도 트이고, 제가 모르는 사자성어도 내뱉는 일이 이어졌다. 엄마가 점을 보고 오셨는지, 저보고 공무원이 돼야 신의 기운에서 벗어날 수 있다고도 하셨다. 그래서 사회복지학과로 진학했는데 사진이 하고 싶어져서 자퇴하고 중앙대 사진학과에 들어갔다."

"자수성가였다. 그때만 해도 하나님의 보호가 있는 줄 알았다. 근데 식품제조업을 하면서 이상한 일들이 이어졌다. 이혼하게 됐고, 직원들도 대부분 무당과 관련 있는 이들이 들어왔다. 새로 들인 냉동고가 고장 나거나, 직원 일부가 스스로 몸을 해치는 일도 있었다. 사람이 계속 다쳐나갔다. 주변에선 신을 받아야 한다는 말도 있었지만 부정하며 살았다. 그런데 당시 두 살이었던 제 딸까지 크게 아프게 되더라. 나아지지 않는 딸아이를 보면서 살려달라 울부짖는데 엄마가 그러셨다. '네가 (신을) 받지 않아야겠냐'고."

큰사진보기 ▲디즈니플러스 예능 <운명전쟁49>에 출연한 인의당. ⓒ 정채빈 관련사진보기

"무당들 사이에선 제가 근본이 없다고 보실 수도 있다. 어쩔 수 없는 것 같다. 저도 무당을 손가락질하던 기독교인이기도 했거든. 운명을 이겨보려 했는데 벗어날 수 없었다. 그저 우리 가족이 잘살기를 바라는 마음으로 이 일을 시작했다."

"저 때문만은 아니겠지만, 신의 말을 전달해 많은 사람이 더 나은 삶을 살 수 있다면 보람이 있다는 얘기다. 촛불집회가 오랜만에 일어났을 때도 어떤 벅참이 있었다. 나라를 위해 기도하는 많은 분들 덕에 시민들이 깨어난 게 아닌가 싶다. 솔직히 요즘은 큰 무당이 되고 싶다는 바람이 생겼다. <운명전쟁49> 덕인 것 같다. 돈을 좇는 게 아니라 나라를 생각하며, 이승과 저승의 매개체 역할을 잘해야 한다는 바람이다."

"신당을 찾는 분들에게 항상 말한다. 맹신하는 순간 점괘가 안 나온다고 말이다. 모든 건 본인의 의지고, 선택이다. 무턱대고 잘되게 해달라거나 좋게 해달라고만 해서는 안 된다고 생각한다. 우린 방향성을 제시할 뿐이다. 다만, 음지에서 기도하고 빌어주는 무당들이 있음을 알아주셨으면 좋겠다."

무당이 되기 전, 그는 독실한 기독교인이었다. 대학에서 사진을 전공한 뒤 스튜디오를 운영했고, 이후 개업한 음식점도 장사가 잘됐다고 한다. 그러다 새롭게 시작한 식품제조 사업에서 큰 위기를 맞았고, 자녀의 건강 문제까지 겹쳤다고 한다. 디즈니플러스 예능 <운명전쟁49>에 출연한 인의당(김은정)은 "그렇게 무당의 길을 부정할 수 없었다"고 말했다.김씨는 녹화장에 들어설 때부터 이목을 끌었다. 큰북을 치며 등장한 그는 윤석열의 '12·3 비상계엄'을 예측했다는 무당으로 알려졌다. 실제로 비상계엄 사태가 발생한 당일 김씨는 여의도로 달려가 북을 쳤고, 그 모습이 <오마이뉴스> 유튜브 등에 공개되기도 했다. 방송에서 초반 탈락했기에 그의 활약을 오래 볼 순 없었지만, 김씨는 "탈락자 중에서도 열심히 음지에서 진심으로 기도하는 분들이 있음을 알아달라"고 호소했다.지난 5월 11일 서울 용산구에 위치한 신당에서 김씨를 만나 이야길 더 들을 수 있었다.2024년 12월 3일 비상계엄 당일을 두고 김씨는 "그냥 몸이 저절로 움직였다"고 회상했다. 계엄 사태 발생 4개월 전, 한 유튜브 채널에서 그는 일종의 '블라인드' 상태로 점괘를 봤다. 해당 영상에서 김씨는 윤석열 당시 대통령의 생년월일임을 모른 채 "10월 안에 끌어내려야 한다. 계엄이 터질 수도 있다"고 발언했다. 자신이 한 말이 현실에서 벌어지는 걸 겪은 셈이다.우려했던 2차 계엄 선포는 벌어지지 않았다. 당시를 회상하며 김씨는 "나라를 위한 기도를 더 열심히 해야겠다는 생각이 들었다"고 했다. 다만 과거 유튜브 영상이 알려지면서 원치 않은 유명세도 겪었다고 한다.이런 일 이후로 해당 유튜브 채널과 짜고 예측했다며 그를 의심하는 시선도 있었고, "정신 상태를 의심하는 말까지 들었다"고 한다. 더욱이 당시가 "신내림을 받고 1년이 막 지났을 때"라 "많이 외롭고 서럽기도 했다"고 그는 고백했다.그가 처음 신의 존재를 인지한 게 고등학생 때였다고 했다. 당시 교회를 다녔던 김씨는 "제가 기도하면 무언가 이뤄지는 게 신기했다"며 "아침마다 성경책을 읽고 기도하는데, 친구들 사이에서도 소문이 좀 나서 기도 제목을 받곤 했다"고 말했다.졸업 후 그는 약 10년간 스튜디오 실장으로 일하며 사진가로 살았다. "근데 자꾸만 귀신이 보였다"며 김씨는 "제가 가는 곳마다 비싼 조명이 깨진다든가 하는 이상한 일이 많았지만, 일 자체는 잘되는 편이었다"고 전했다. 이후 장비 렌탈 사업, 그리고 그때 모은 돈으로 개업한 음식점 또한 평탄하게 운영됐다고 한다. "직접 개발한 레시피가 있었는데 KBS의 어떤 피디분이 맛보더니 광고비를 안 받고 방송해주셨다"고 그가 귀띔했다.그렇게 처음으로 신내림을 받게 됐을 때, 김씨 나이는 마흔셋이었다. 늦은 나이에 무당이 된 그는 "사실 신아버지(신내림을 진행해 준 무당)도 절 버렸고, 어떤 무당에겐 사기도 당해봤다"며 "어떻게 보면 이쪽에선 아웃사이더라고 할 수 있다"고 전했다.이 대목에서 김씨는 눈시울을 붉혔다. 잠시 추스른 후 그는 "초반엔 마음이 많이 힘들고 그랬지만 지금은 보람차기도 하다"며 말을 이었다.2022년 통계청 전국사업체조사에 따르면 '점술 및 유사 서비스업' 사업체 수는 9391개, 종사자는 1만 194명이다. 2년 전인 2020년보다 각 5% 정도 증가한 수치다. 무속인 단체 대한경신연합회(경천신명회) 측은 2024년경 회원 수가 30만 명이라 밝히기도 했다. 여기에 사업체 등록을 하지 않았거나 단체에 가입하지 않은 개인까지 더하면 실제 규모는 더 클 것으로 추정된다.김씨는 "무속인이 많아지는 건 이 사회의 자업자득인 것 같다"며 "조상 대우를 잘하고, 자연을 소중히 여겼으면 좋았을 텐데 너도나도 함부로 사는 세상이라 무속인이 많아질 수밖에 없다고 본다"고 말했다. 더불어 그는 "예수를 따랐던 제자들처럼 무당도 신의 뜻을 잘 전해야 하며, 동시에 사람들은 무속을 너무 맹신해서도 안 된다"고 덧붙였다.