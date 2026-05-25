"윤석열 비상계엄 예측 이후, 협박전화... 신당까지 찾아왔다"

서바이벌 프로그램은 순위를 남깁니다. 출연자의 이미지도 남깁니다. 그 이미지는 때로 한 사람을 대변하기도 합니다. 노출 시간이 짧은 탈락자일수록 더 그렇습니다. 방송에서 다하지 못한 그들의 이야기를 직접 듣습니다. 제작진과 심사위원의 의견도 기다립니다.

큰사진보기 ▲디즈니플러스 예능 <운명전쟁49>에 출연한 인의당. ⓒ 정채빈 관련사진보기

"그런데 한 말씀 올려도 될까요? 남의 운명을 보는 게 간단한 줄 아느냐. 무당은 파고들어서 보는 것이지 무슨 CT 촬영하듯이 아픈 부위를 맞추라 하느냐."

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"어떤 분들은 탈락할 걸 모르고 갔냐고도 하는데, 저희 같은 사람들은 신의 말을 따를 뿐이지 그 판단은 나중에 하게 된다. 녹화 이후 제가 제작진에게 출연료를 안 받겠다고도 얘기했다. 근데 규정상 받아야만 한다더라. 제가 출연을 두고 한 달을 고민했거든. 이 얘길 어디에도 할 수 없었는데, 사실 섭외는 굉장히 일찍 왔다. 제 기억으론 2025년 8월쯤, 한창 더울 때였다. 프로그램 기획 단계라면서 아직 구체적 내용이 안 정해졌을 때였다. 비상계엄을 예측한 영상을 보고 연락했더라.

처음엔 거절했고, 기도해 보니 신이 '혹세무민할 수도 있는 프로니까 직접 나가서 동태를 살피고 오라'고 하시더라. 제작진이 만나자 해서 응했고, 그 자리에서 제가 메인 피디와 작가 생년월일을 요청해 사주를 봤다. 메인 작가(모은설)가 대단한 분이더라. <흑백요리사>도 하신 줄 그땐 몰랐는데 프로그램을 끌고 갈 사람이었다. 프로 관련해서 구설수가 좀 있을 것 같은데 중심을 잘 잡아야 한다 말씀드렸다. 제가 떨어지더라도 너무 패배자 이미지로만 보이지 않게 해달라고 부탁한 뒤 출연을 결정했다."

"어떤 시점부턴 제 할머니가 더 이상 할 생각이 없는 게 느껴졌다. (2라운드 주제였던) 무당끼리 점괘로 대결하는 것도 사실 그 자체로 나쁘다고만 할 수 없지만, 무당들이 서로 무턱대고 만나지는 않거든. 각자 신의 길이 있으니 말이다. 그래서 제 할머니께서 도중에 말씀을 그리하신 것 같다. 잘 믿기지 않으시겠지만, 굳이 비유하면 조선시대 왕에게 직언하는 소수 신하의 모습이랄까. 지금 우리나라에는 굉장히 많은 신들이 활보하고 있는데, 그중에서도 바른말을 하는 신이 있어야 그 나라가 벌을 피할 수 있거든."

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"무당이 유명해진다고 해서 마음대로 활개 칠 수 있는 게 아님을 알아주셨으면 한다. 누군가를 쉽게 비판할 수도 없다. 특정 대형 종교들은 소위 단체라는 게 있잖나. 우린 그런 게 없다 보니 좋은 마음으로 말한다고 해도, 소송이나 어떤 제약이 들어올 때 피해를 보기가 더 쉬운 것 같다. 저보고도 돈을 많이 벌지 않았냐고 하신 분도 있는데, 이건 제 돈이 아니다. 신이 원치 않으면 언제든 그걸 끊어 버릴 수 있으니 말이다."

"사실 다른 유튜브 채널에서 계엄 관련 발언을 했을 때, 이름 같은 중요한 정보를 모른 채 점을 쳤잖나. 막 뭐에 눌리는 기분이 들더라. 제가 갓 신내림을 받았던 때기도 하고, 힘들어서 말을 안 하려고 했는데 마침 친척 중에 독립운동가분들을 위해 어떤 일을 하는 분이 계셨거든. 저도 나라를 위한 기도를 해오기도 했고.

그래서 힘들게 점을 본 결과를 말씀드린 거였다. 촬영은 상호 합의를 한 거였다. 사후에 영상을 내려달라고 요청할 권리도 제게 있었다. 짜고 치는 거 아니냐는 반응도 있었는데, 보시면 알겠지만 어느 정도 시기와 내용이 맞지 않았나. 아무래도 그 채널이 몰래카메라 콘텐츠로 알려져 있다 보니 그런 시선도 있는 것 같다.

그렇게 해서라도 제 할머니는 알리고 싶었던 것 같다. 저는 그걸 전달할 뿐이다. <운명전쟁49>도 신의 뜻이라서 출연했듯 말이다. 제가 본래 중앙대학교에서 사진을 전공한 사진학도였다. 나름 잘나가는 사진가이기도 했다. 여러 사업도 했었다. 무당이 된 지 오래지 않았지만, 제가 혼자 결단했다가 신에게 혼난 경험이 꽤 있다. 우여곡절이 많다(웃음)."

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'인의당' 김은정씨 인터뷰 2편

으로 이어집니다.

디즈니플러스 예능 <운명전쟁49>에 출연한 무당 인의당(김은정)이 돌연 목소리를 높였다. 1라운드 경연 도중에 벌어진 일이다. 무대에 오른 사람의 수술 부위 두 곳을 정확히 맞추라는 문제에 그는 발언 기회를 얻었고, 점친 결과를 말하는 과정에서 다소 발끈한 모습을 보인 것. 김은정씨 말에 일부 참가자들은 "속 시원한 말"이라며 박수를 치고 동조하기도 했다.올해로 4년 차 무당인 김씨는 "정말로 할머니, 할아버지 신들이 화가 나 있는 상태였다"고 당시를 회상했다. 그렇게 목소리를 높인 후 속사포처럼 내뱉은 점괘는 대부분 정답에 가까웠다. 대상자의 병력과 증상은 어느 정도 맞았던 것. 이어서 가족력까지 언급하며 이목을 끌었지만, 그가 짚은 '부위'는 정답과 거리가 있었다. 결국 김씨는 다음 라운드에 올라가지 못했다.김씨는 해당 프로그램에서 '12·3 비상계엄'을 예측한 무당으로 소개됐다. 큰북을 둥둥 치면서 경연장에 입장하는 모습으로 다른 출연자들의 주목을 받기도 했다. 지난 11일 서울 용산구에 위치한 신당에서 만난 그는 "방송 이후 관련 영상을 유튜브에 올리려 했는데 다른 참가자분들에게 누를 끼칠 수도 있다는 주변 우려에 아예 그 프로 생각을 안 하면서 지내고 있었다"고 했다.방송 출연 전에도 김씨의 신당을 찾는 손님들은 많았다고 한다. 윤석열 당시 대통령이 비상계엄을 선포하기 약 4개월 전인 2024년 8월 30일, 김씨는 한 유튜브 채널에서 "나라가 아주 위험하다. 계엄이 터질 수도 있다"고 말했다. '윤석열'이라는 이름을 가린 채 제시된 생년월일만 보고 점친 결과였다. 실제로 내란 사태가 발생했고, 이후 해당 영상엔 "성지순례 왔다"는 댓글이 이어졌다. 김씨는 "그래서 굳이 예능 프로에 나갈 이유가 없었다"고 운을 뗐다.1라운드 탈락에 대해 그는 "인간적인 마음으론 정말 신을 원망하고 싶었고, 출연 후 이미지가 안 좋아진 것 같아 걱정했다"면서도 "결과적으론 신의 도구일 뿐이기에 하나의 과정이지 않나 싶다"고 속내를 밝혔다. 특히 김씨는 "망자의 사인을 맞히는 문제를 두고 제가 모시는 할머니께서 화가 나셨던 것 같다. 부저 버튼도 그래서인지 제대로 눌리지 않았다"고 덧붙였다.막상 녹화에 들어가기 직전엔 "나름 기대도 있었다"고 했다. 유튜브로 유명세를 탄 이후 어떤 언론 매체에도 노출된 적 없기에 "우리 할머니가 최고라는 걸 보여드리고 싶었다"면서도 그는 "촬영 자체가 꼬박 하루 내내 진행돼서 많이 지쳤다. 뭘 틀리고 맞히는 걸 떠나서 체력전이었다"고 말했다.김씨는 "방송을 경험해 보니 이런 서바이벌 프로에서 무당들이 희화화되는 것 아닌가"하는 걱정을 내비치기도 했다. 그간 몇몇 언론사나 유튜브 채널에서 섭외 연락이 오기도 했지만 모두 거절했다고 한다. "어떤 언론사는 저나 제 신을 비판하기 위해 연락한 게 느껴지기도 했고, (비상계엄 예측 이후) 정치적으로 반대편에 있는 사람들이 협박 전화를 한다거나 신당까지 찾아오기도 했다"며 그는 말을 이었다.그는 사람들과 소통할 방법을 찾고 있었다. 신내림을 받았던 2023년 6월 이후 만든 자신의 유튜브 채널을 통해서도 꾸준히 영상을 올리고 있었다. 연도별 사주·운세 같은 보편적인 콘텐츠도 있지만, 강력 사건 용의자의 행방을 언급하거나 대한민국 국운 흐름, 특정 정치인이나 논란이 되고 있는 유명인에 대한 콘텐츠도 보인다. 김씨는 "전문가를 자칭하는 분들 중에서도 가짜가 있듯 무당들도 그렇겠지만, 진심으로 신과 사람을 연결하는 무당도 있다는 점을 알아주셨으면 좋겠다"고 강조했다.김은정씨는 방송 출연 후 "무당을 편협하게 보거나 미워하기보다는, 우리 주변에 존재하는 사람으로 봐주셨으면 좋겠다"며 "이런 사람들이 진솔하게 대화할 수 있는 토크쇼 같은 프로그램도 생겼으면 좋겠다"는 바람을 전했다.