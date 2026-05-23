당신이 여드름 짜고, 콧물 빼는 영상에 중독된 까닭

큰사진보기 ▲우리는 왜 혐오스러운 영상을 보게 되는 것일까요? ⓒ Created with Gemini 관련사진보기

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큰사진보기 ▲사람들은 인종이나 문화권과 관계없이 체액, 곰팡이, 곤충처럼 질병을 떠올리게 하는 대상을 볼 때 모두 강한 혐오감을 보였습니다. ⓒ Pixabay 관련사진보기

큰사진보기 ▲초소형 카메라가 포착한 신체 내부를 생생하게 들여다보며, 사람들은 평소 볼 수 없던 미지의 세계를 탐험하는 듯한 재미를 느낍니다. ⓒ Created with Gemini 관련사진보기

큰사진보기 ▲인간은 막혀있던 것이 해소되는 장면을 볼 때 안도감과 쾌감을 느낍니다. ⓒ Pixabay(semevent) 관련사진보기

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Paul Rozin & Fallon, A. E. (1987). A Perspective on Disgust. Psychological Review, 94(1), 23–41.

Curtis, V., Aunger, R., & Rabie, T. (2004). Evidence that disgust evolved to protect from risk of disease. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 271(Suppl 4), S131–S133.

Schaller, M., & Murray, D. R. (2011). The Behavioral Immune System: Cultural and Individual Differences. Current Directions in Psychological Science, 20(5), 271-275.

Rozin, P., Guillot, L., Fincher, K., Rozin, A., & Tsukayama, A. (2013). Glad to be sad, and other examples of benign masochism. Judgment and Decision Making, 8(4), 439-447.





유튜브 알고리즘에 뜬 영상을 훑어보다가 흠칫 놀랄 때가 있습니다. 여드름을 짜는 영상, 귀지나 콧물을 빼는 과정을 적나라하게 찍은 영상을 마주친 것입니다. 썸네일만 봐도 절로 눈살이 찌푸려집니다. 그런데 이상한 노릇입니다. 입으로는 "세상에, 저런 걸 왜 봐?"라고 말하면서도 손가락은 홀린 듯 클릭 버튼을 누릅니다.영상이 시작되면 "으악, 더러워" 비명을 지르면서도 눈은 화면에서 떨어지지 않습니다. 여드름이 터지면서 고름과 피지가 빠져나오는 순간에 이르러서는 정체 모를 쾌감마저 밀려옵니다.선뜻 이해가 되지 않습니다. 뇌는 분명 불쾌하다는 신호를 보내는데, 끝까지 보고 싶은 충동 또한 함께 듭니다. 혐오감을 느끼면서도 시선을 거두지 못하는 이 모순적인 끌림의 정체는 도대체 무엇일까요?심리학자 폴 로진은 '혐오(disgust)'를 인간의 생존 본능과 밀접하게 연결된 감정이라고 설명합니다. 부패한 음식이나 배설물, 고름, 혈액 등을 목격했을 때 불쾌감을 느끼는 이유는, 그것이 질병과 감염의 위험을 암시하기 때문입니다. 이러한 유해 물질에 민감하게 반응하고 거부감을 느낀 개체일수록 생존에 유리했고, 그런 반응이 진화 과정에서 살아남았다는 것입니다.(Rozin et al., 1987)다음과 같은 연구도 있습니다. 런던 위생 열대 의학 대학원의 발레리 커티스 교수는 실험 참가자들에게 여러 장의 사진을 보여주었습니다. 사람들은 인종이나 문화권과 관계없이 체액, 곰팡이, 곤충처럼 질병을 떠올리게 하는 대상을 찍은 사진을 볼 때 모두 강한 혐오감을 보였습니다. 커티스 교수는 이를 병원균과 감염 위험으로부터 몸을 보호하기 위해 발달한 '적응적 반응'으로 분석했습니다.(Curtis et al., 2004)이후 다른 심리학 연구자들은 이러한 질병 회피 경향을 '행동 면역 체계(Behavioral Immune System)'라는 명칭으로 정리하기도 했습니다(Schaller et al., 2011).즉, 인간의 면역 시스템은 몸속의 백혈구나 항체가 병원균과 직접 싸우는 생리적 방식으로도 작동하지만, 애초에 병에 걸리지 않도록 위험한 물질을 피하게 만드는 심리·행동적 방식으로도 작동한다는 것입니다. 혐오감이라는 감정을 통해 감염을 미리 차단하도록 진화했다는 해석은 상당히 흥미롭습니다.하지만 한 가지 의문이 생깁니다. 인간은 이처럼 혐오를 피하도록 진화했는데, 왜 귀지나 콧물 제거 영상들을 굳이 찾아보는 걸까요?앞서 언급한 대로 인간은 질병이나 감염 위험이 있는 대상을 피하도록 진화해 왔습니다. 그러기 위해서는 무엇보다 위험 신호를 민감하게 알아차려야 합니다. 바로 이 지점에서 역설적인 반응이 생겨납니다. 혐오와 관심이 동시에 활성화되는 것입니다.고름, 염증, 파고든 발톱 같은 장면을 목격하면 우리의 뇌는 그것을 신체적 위기로 인식합니다. 그리고 지금 처한 상황이 얼마나 위험한 상태인지, 어떻게 해결되는지를 확인하려 합니다. 피해야 할 대상일수록 오히려 더 정밀하게 관찰하고 주의를 기울이게 됩니다. 위험을 명확히 인지하여 해결하려는 뇌의 본능이 우리 시선을 붙잡아 두는 것입니다.한편, 이런 영상은 인간의 관찰 욕구를 자극합니다. 우리는 피부 아래 감춰진 부위를 실제로 볼 수 있는 기회가 거의 없습니다. 초소형 카메라가 포착한 화면에는 귀 안의 생김새, 고막의 위치, 비강의 구조까지 생생하게 드러납니다. 평소에는 확인할 수 없는 신체 내부를 직접 관찰할 수 있다는 점에서, 사람들은 미지의 영역을 탐험하는 듯한 기분을 느낄 수 있습니다.심리학자 폴 로진은 '무해한 마조히즘(Benign Masochism)'이라는 개념을 제시하면서, 인간이 실제로 위험하지 않은 상황에서는 공포나 혐오 같은 불쾌한 감정을 오히려 즐길 수 있다고 말합니다.(Rozin et al., 2013)영상 속 고름이나 귀지를 보며 '위험하다'라는 신호를 받지만 이성적으로는 '이건 스마트폰 화면일 뿐이며 나를 감염시키지 못한다'는 안전함을 인지하고 있습니다.뇌는 위협을 감지하면 긴장 상태에 들어갑니다. 하지만 실제 위험이 없다는 사실을 확인하는 순간 안도하며, 보상과 쾌감에 관여하는 신경전달물질을 분비합니다.이런 반응은 사실 우리에게 낯설지 않습니다. 인간은 오래전부터 실제 위험이 없는 환경 안에서 통제된 공포와 자극을 즐겨 왔습니다. 롤러코스터를 탈 때 탑승자들은 추락하는 듯한 공포를 느끼지만, 동시에 안전장치가 자신을 보호하고 있다는 사실을 알고 있습니다. 공포 영화 역시 위협적인 장면으로 긴장감을 유발하지만, 관객은 그것이 실제가 아닌 허구라는 점을 인지한 채 그 감정을 즐깁니다. 혐오 영상에 끌리는 현상 역시 이와 크게 다르지 않습니다.사실 이런 영상들의 핵심은 단순히 더러운 장면을 보여주는 것이 아니라, 문제가 해결되는 과정에 있습니다. 막혀 있던 귀지가 빠져나오고, 피부 속 고름이 제거되고, 코 안의 이물질이 정리되는 장면에는 공통적으로 강한 '해소'의 구조가 존재합니다. 인간의 뇌는 원래 미완의 상태보다 정리된 상태를 선호합니다. 막힌 것이 뚫리고, 팽팽하던 압박이 풀리고, 불균형한 것이 균형을 찾아가는 장면을 볼 때 안정감과 편안함을 느낍니다.여기에 대리 만족감까지 더해집니다. 실제로는 남의 몸이지만 , 사람들은 영상을 보면서 마치 자신의 신체적 불편함이 해소되는 것처럼 느끼기도 합니다.혐오스러운 영상을 반복해서 시청하는 자신을 보며 '혹시 내가 이상한 건 아닐까'라는 걱정은 접어두어도 좋습니다. 질병을 피하려는 오래된 생존 메커니즘과, 불편한 것이 해소되는 순간에서 안도감과 만족감을 느끼는 심리 기제가 맞물려 나타나는 자연스러운 현상이기 때문입니다. 더럽고 불쾌한 장면을 질색하면서도 들여다보는 그 모순적 행동 이면에는 무질서를 바로잡고 평온을 되찾으려는 인간의 보편적인 욕구가 숨어 있는 셈입니다.