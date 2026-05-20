이 대통령, 7년 전 '탁쳤더니 억하고' 무신사 광고도 질타

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 지난 2019년 '책상을 탁쳤더니 억하고 말라서'란 광고 문구로 논란을 일으켰던 의류 쇼핑몰 '무신사'의 속건성 양말 광고를 "돈이 마귀라지만 사람의 탈을 쓰고 이럴 수가 있을까요"라고 비판했다. 2026.5.20 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

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이재명 대통령이 지난 2019년 '책상을 탁쳤더니 억하고 말라서'란 광고 문구로 논란을 일으켰던 의류 쇼핑몰 '무신사'의 속건성 양말 광고를 "돈이 마귀라지만 사람의 탈을 쓰고 이럴 수가 있을까요"라고 비판했다.이 대통령은 20일 엑스(X·옛 트위터)에 "박종철 열사 고문치사사건, 그로 시발된 6월 민주항쟁을 모욕하고 조롱하는 광고"라며 해당 광고를 공유했다.앞서 5.18 민주화운동을 폄훼한 스타벅스 코리아의 '5.18 탱크데이' 행사를 두고 "대한민국 공동체와 기본적 인권, 민주주의 가치를 부정하는 이런 저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다"고 질타했던 것과 같은 취지다.다만 이 대통령은 해당 광고에 대해 "제보 받은 것인데 진짜인지 확인해 봐야겠다. 여러분도 함께 확인해 봐주시라"며 "사실이 아니길 바라지만 사실이라면 참으로 심각한 문제"라고 했다.참고로 무신사는 당시 '박종철 열사 고문치사 사건 희화화' 비판에 해당 광고글을 삭제 조치하고 "콘텐츠 검수 과정에서 해당 콘텐츠가 걸러지지 못한 점, 무엇보다 해당 사건이 가지는 엄중한 역사적 의미에 대해 제대로 인식하지 못한 점에 대해 깊이 사과드린다"고 사과문을 올린 바 있다.7년 전 광고임에도 다시 이를 지적한 이유와 관련해 청와대 관계자는 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "이참에 민주화운동 및 희생자를 모독하거나 역사를 왜곡하는 것에 대해 발본색원하고자 하는 대통령의 의지라고 봐주시면 된다"고 설명했다.