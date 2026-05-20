노무현 조롱 래퍼 "앞으로 고인 모욕하지 않겠다" 사과

▲같은 날 조수진 노무현재단 이사는 페이스북을 통해 리치 이기가 노무현 시민센터를 방문해 직접 사과문을 전달했음을 알리면서 "숙인 저 머리가 진정인지 지켜볼 것"이라며 "만약 앞으로 노무현 대통령 혐오표현·아동성애·여성혐오를 담은 자신의 곡들을 계속 부를 경우, 곡 자체의 금지소송, 활동명 사용금지 소송 및 곡 발표에 따른 추가 손해배상소송에 들어가겠다"고 경고했다. ⓒ 조수진 이사 페이스북 갈무리 관련사진보기