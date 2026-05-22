중국 AI·로봇의 힘, '기업·대학·정부' 삼각동맹

▲저장대(浙江大) 캠퍼스 투어 도중 엔지니어링 전문대학원의 성격을 띤 공정사학원(工程師學院) 건물 앞에 붙은 10여 개의 산학협력 기업의 동판이 눈에 띄었다. '사족보행' 로봇의 딥로보틱스, AI 보안·산업용 카메라 기업인 저장다화기술, 국영 기업인 항저우에너지, 내몽골전력그룹 등 다양한 분야에서 두각을 나타내는 기업들이 명단에 올랐다. 산학협력형 엔지니어를 양성하고, 기업 프로젝트와 연결된 '대학원·산학 플랫폼'다운 면모였다. ⓒ 이한기 관련사진보기