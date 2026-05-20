재선 구의원과 20대 신인... 은평서 만난 두 정치의 시작

큰사진보기 ▲이미경(왼쪽) 후보와 김진서(오른쪽) 은평구의원 후보가 각각 자신의 기호를 손으로 표시하고 있다. ⓒ 문성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲이미경 후보가 토끼풀과 인터뷰하고 있다. ⓒ 문성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲김진서 후보가 토끼풀과 인터뷰하고 있다. ⓒ 이서찬 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 토끼풀에도 실립니다.

6월 3일 지방선거를 앞두고 서울 은평구의회 의원에 출마한 두 후보를 만났다. 4년 의정 경력을 갖고 재선에 나선 이미경(더불어민주당·다선거구, 60) 의원과 처음 출마하는 20대 신인 김진서(기본소득당·라선거구, 28) 후보다. 두 사람 모두 청소년·청년을 정치의 출발점으로 꼽았지만, 지금까지 도달한 경로는 닮지 않았다.이미경 후보는 '미래세대의 현재를 챙겼다'는 한 줄로 4년을 요약했다. 이 후보는 어린이와 청소년을 미래를 준비하는 존재가 아니라 '지금 행복해야 하는 존재'로 본다는 관점에서 놀 권리 조례·아동인권조례·청소년 복지 조례를 제·개정해 왔다. 이 후보는 특히 '보호종료아동'이라는 행정 용어를 '자립준비청년'으로 바꾼 일을 임기 중 가장 의미 있는 성과로 꼽았다.이 후보가 4년 전 처음으로 출마하게 된 계기는, 청소년도서관 '작공'을 운영하다 꿈나무마을(아동·청소년 복지시설) 청소년들을 만나면서 구조적 변화의 필요성을 느낀 것이라고 한다. 다만 이 후보는 4년의 의정 활동 중 "아동·청소년 인권 조례로 확장하지 못한 것이 한계"라고 말했다.이번 임기에는 재개발이 진행 중인 이 후보 지역구(수색·증산·신사 지역)에서 "기부채납 공간을 활용해 청소년 문화공간과 쉼터, 평생학습관을 확보하겠다"고 밝혔다.수색 지역에 중학교가 없는 문제는 "신설하려면 (현실적으로) 10년이 걸린다. 특히 교육청에서는 중학교 신설에 반대하고 있다"라며 "단기 대응으로 새로 들어서는 공공도서관에서 증산중학교로 이어지는 산길 통학로를 개선하겠다"고 했다.김 후보의 출발점은 직접 당한 전세사기였다. 그가 사는 신사동의 한 건물은 20세대 세입자 대부분이 20·30대 사회초년생이었다. 같은 건물 세입자 한 명이 "전세사기만 해결되면 이 동네를 떠나서 다시는 안 돌아오겠다"고 한 말이 결정적이었다고 했다."사기에서 가장 나쁜 사람은 사기꾼이지만, 피해를 입은 사람들은 어쩔 수 없이 마을을 싫어하게 된다"라고 김 후보는 말했다.청소년 정책의 화두로는 청소년 극우화에 대한 우려를 꺼냈다. 지난해 기본소득당 전국 의정보고회를 돌면서 가장 많이 받은 질문이 청소년·청년 극우화 대책이었다고 한다.김 후보는 "극우화 해법의 핵심은 양극화 해소"라고 했다. 가장 내걸고 싶은 정책은 '아동·청소년 기본소득'이었으나 "은평구 예산 상황상 약속드릴 수 없어 공약에 싣지 못했다"고 한다. 김 후보는 대안으로 지역 도서관에 청소년 의제 중심 프로그램을 늘리고, 분기별로 청소년 도서 바우처를 지급하는 방안을 내놨다.청년 정책으로는 '노는 부지'로 남아 있는 혁신파크에 청년이 정책 안내부터 실제 지원까지 받을 수 있는 원스톱 공간인 '청년혁신허브'를 만들겠다는 구상도 내놨다.기초의회와 선거 제도에 대해서는 두 사람의 생각이 비슷했다. 다만 결론에 이른 경로는 달랐다. 이미경 후보는 청년과 여성의 구의회 진입이 구조적으로 어렵다는 점을 지적했다. 다만 "1조 원이 넘는 예산을 쓰는 구청을 관리감독하는 역할이 구의회"라며 "기초의회의 역할이 확대되어야 한다"고 말했다.이 후보는 현재 겸업 형태인 구의원직이 청년에게 전업이 가능한 구조로 바뀌어야 한다는 점, 그리고 일반 주민들이 정치 효능감을 체감할 수 있도록 만드는 일이 시급하다고 덧붙였다.김 후보의 답은 본인이 처한 라선거구의 현실에서 출발했다. 은평구 8개 선거구 중 3인 선거구는 라 한 곳뿐, 나머지는 모두 2인 선거구다. 보통 2인 선거구에서는 거대 양당이 각각 후보를 내고, 그 둘이 무탈히 당선되는 흐름이 이어지고 있다.실제로 은평구에서만 7명의 구의원이 무투표 당선됐다. 반면 제3정당의 진입이 상대적으로 수월한 3인 선거구인 라선거구에는 7명이 출마했다. "(소수 정당 후보인) 나는 결혼 자금, 여행 적금을 깨고 시작했는데, 큰 정당 후보들은 보전을 받을 수 있으니까 유세차에 돈을 쏟는다"라고 김 후보는 말했다.'구의회 무용론'에 대해서 김 후보는 "무용론자들의 무용론은 구의원들이 근거를 줬다"고 했다. 그러면서도 "구의회를 다 없애는 아나키즘이 아니라면 무용한 부분을 개선할 후보를 당선시키는 것이 답"이라고 했다. "은평구청·구의회 청렴도가 거의 꼴찌"라며 "고이면 썩는다"고 한 그는 '외유성 출장 전면 금지'와 '예산 집행 내역 투명 공개'를 공약으로 걸었다.두 후보에게 공통적으로 '청소년에게 하고 싶은 말'을 물었다. 이미경 후보는 "당사자가 자기 의견을 말하는 게 중요하다"며 청소년의회와 청소년참여위원회를 내실화·활성화하겠다고 말했다. 학교 학생회 활동이 더 활발해져야 한다는 말도 덧붙였다.김진서 후보는 인터뷰하는 기자들조차 투표권이 없다는 사실에 놀라며, "투표 연령 하향은 당연한 기본권 문제"라고 했다. 김 후보는 "기본소득당은 국회 안팎에서 투표권 확대와 더 넓은 민주주의를 위한 방법을 고민하고 실현하기 위해 애쓰겠다"고 다짐했다.