미셸 스틸 주한미대사 후보자 청문회 앞두고 '반대 성명' 전달

큰사진보기 ▲미셸 박 스틸 ⓒ EPA=연합뉴스 관련사진보기

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미셸 박 스틸(박은주) 주한 미국대사 후보자의 부적격성을 주장한 성명서가 미국 상원 외교위원회 측에 19일(현지시각) 공식 전달됐다.'코리아피스나우 풀뿌리네트워크(KPNGN)'는 상원 외교위원회, 제임스 리시(James Risch-공화/아이다호) 위원장실, 진 샤힌(Jeanne Shaheen-민주/뉴햄프셔) 부위원장실에 지명 반대 성명을 직접 전달했고, 그외 외교위 의원들에게는 이메일로 전달했다고 밝혔다.20일 오전 10시, 워싱턴 D.C. 더크슨 상원 빌딩(Dirksen Senate Office Building)에서는 도널드 트럼프 대통령이 지명한 미셸 박 스틸 전 연방 하원 의원의 주한 미국 대사 인준 청문회가 열릴 예정이다. 건물 밖에서는 평화단체 및 활동가들의 지명 철회 요구 집회가 열린다.코리아피스나우 풀뿌리네트워크(KPNGN), 미주한인평화재단 (Korean American Peace Fund), 시애틀늘푸른연대, 평화를 위한 재향군인회(VFP), 조지아평화포럼을 비롯한 32개 단체와 315명의 평화활동가들이 서명한 공식 지명 철회 성명서는 미국대사 지명에 반대하며 네 가지 핵심 이유를 제시했다.이들은 스틸이 의원 시절 대북 대화를 "굴복"이라 비판했으며, 이는 현 이재명 정부의 남북 대화 기조와 정면 충돌한다는 주장이다. 또한 2023년 국방수권법(NDAA) 군비 확대 찬성, 태평양 억제 이니셔티브(PDI) 지지 등 군비 증강을 일관되게 옹호해왔으며, 이는 동아시아 안보 불안을 심화시킬 수 있다고 우려했다.주한 미국 대사직은 바이든 행정부 시절 필립 골드버그 대사가 지난해 1월 이임한 이후 비어 있다. 한반도 정세가 그 어느 때보다 유동적인 시기에, 그 공백을 메울 인사로 트럼프 대통령이 선택한 것이 스틸이다.한국계 미국인인 그는 1955년 서울 출생으로 19세에 도미, 사업가를 거쳐, 캘리포니아주 조세형평위원장을 지내고, 오렌지카운티 감독관, 2021년부터 4년간 연방하원의원을 역임했다. 인준될 경우 2011~2014년 재임한 성김(Sung Kim) 전 대사에 이어 역대 두 번째 한국계 주한 미국 대사가 된다. 한국 정부도 지명 당시 "한미 동맹 강화에 기여할 것"이라고 환영했다.