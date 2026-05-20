5.18 이어 부마항쟁 단체도 "박덕흠 국회부의장 안 돼"

큰사진보기 ▲국민의힘, 후반기 국회부의장 후보로 4선 박덕흠 선출제22대 국회 후반기 국민의힘 몫 국회부의장 후보로 선출된 4선의 박덕흠 의원(충북 보은·옥천·영동·괴산)이 3일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 장동혁 대표, 송언석 원내대표와 함께 손 잡고 인사하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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5·18민주화운동 관련 여러 단체가 여야를 향해 국민의힘 몫인 박덕흠 국회의원 국회부의장 선출 반대를 공개적으로 요구한 데 이어 부마민주항쟁 단체까지 '자격론' 목소리에 합류했다. 부마항쟁 7개 단체는 "내란 동조자가 본회의장 상석에 앉게 되는 건 민주주의 모독"이라고 비판했다.부마민주항쟁 부산·마산·경남 동지회, 부마민주항쟁기념사업회 등은 20일 낸 성명에서 "내란 동조자 박덕흠 부의장 후보에게 반대표를 던져야 한다"라고 촉구했다. 박 의원을 '12.3 내란 용인, 탄핵 반대자'로 부른 이들 단체는 국민의힘이 내부 논의를 거쳐 결정했더라도 이를 결코 수용할 수 없다고 밝혔다.공동으로 작성한 성명의 명단에 이름을 올린 곳은 각 지역 동지회와 부마민주기념사업회, 10·16부마민주항쟁기념사업회, 부산민주항쟁기념사업회, 부마민주항쟁기념재단 등이다. 7곳의 부마 단체가 사실상 모두 참여했다.이들 단체는 "여야를 불문한 대한민국 국회의원 전체에게 강력히 촉구한다"라며 "내란에 동조한 인물을 국회부의장으로 선출하는 것은 헌법기관이 스스로의 권위를 무너뜨리는 일이며, 온몸으로 민주주의를 지켜낸 국민을 배신하는 행위"라고 국회 차원의 거부를 압박했다.무엇보다 헌법전문에 수록하려 했던 부마의 정신과도 맞지 않는다고 지적했다. 이들 단체는 "부마민주항쟁의 숭고한 정신을 훼손하는 일로, 역사의 준엄한 심판이 이 표결을 지켜볼 것"이라고 경고장을 날렸다.오월 단체 역시 박 의원을 국회부의장으로 뽑아선 안 된다는 입장이다. 하루 전 5·18기념재단과 5·18공법 3단체(유족회·부상자회·공로자회)도 "국회는 특정 정당의 이해관계를 넘어 국민의 뜻을 대변하고 헌정질서를 수호해야 책임이 있다"라며 박 의원 국회부의장 선출 반대를 촉구했다.충북 보은·옥천·영동·괴산군이 지역구인 박 의원은 지난 13일 국민의힘 의원총회를 거쳐 후반기 국회부의장으로 선출됐다. 그러자 그는 페이스북에 "22대 국회 후반기에는 여·야가 서로 존중하고, 대화와 협치가 잘 이루어질 수 있도록 저의 모든 역량을 쏟아붓겠다"라고 지지를 당부하는 글을 올렸다.하지만 과거에 대한 명확한 사과나 반성없이 이대로 국회부의장 몫을 정리하지 말라는 게 부마·오월 단체의 요구다. 강행한다면 여당도 부담을 질 수밖에 없는 상황이다. 그동안 국회는 의장단 선출에서 여야가 정리한 후보를 그대로 미는, 사실상 합의제 수순을 밟아왔다.앞서 박 의원은 탄핵정국 당시 헌법재판소를 항의 방문하거나 '윤석열 탄핵심판 반대'에 힘을 보태는 등의 활동을 했다. 그러다 보니 당 내에도 이견이 있다. 국회부의장 후보로 나섰던 조경태(부산 사하을) 의원은 지난 18일 <뉴스토마토>에 "계엄에 대한 명확한 입장이 없었다. 장동혁 체제의 연장선"이라고 인터뷰했다. 하지만 박 의원은 "국회 농해수위에서 가장 먼저 사과했다"라며 이를 경선 불복으로 규정했다.