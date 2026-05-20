오인환 "국방산단 성공 열쇠는 노동자 정주환경"

큰사진보기 ▲오인환 더불어민주당 논산시장 후보가 19일 국회의원회관 제9간담회의실에서 열린 ‘국방국가산단 활성화를 위한 업무협약식 및 간담회’에서 논산 국방국가산업단지 활성화 방안과 노동자 중심의 정주환경 조성 필요성에 대해 발언하고 있다. (사진 오인환 논산시장 후보 캠프 제공) ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲‘국방국가산단 활성화를 위한 업무협약식 및 간담회’ 참석자들이 19일 국회의원회관 제9간담회의실에서 협약식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. (사진 오인환 논산시장 후보 캠프 제공) ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

더불어민주당 오인환 논산시장 후보가 논산 국방국가산업단지 활성화를 위한 국회 업무협약식에 참석해 "기업 이전의 핵심은 결국 사람"이라며 노동자 중심의 정주 환경 조성을 강조했다.오 후보는 지난 19일 오전 국회의원회관 제9간담회의실에서 열린 '국방국가산단 활성화를 위한 업무협약식 및 간담회'에 참석해 충남 논산 국방국가산단의 기업 유치 전략과 지역 산업 생태계 조성 방안을 제시했다.이번 행사는 더불어민주당 방위산업특별위원회 김병주 위원장과 황명선 수석부위원장이 공동 주최·주관했다. 행사에는 방위사업청과 한국방위산업진흥회, LH 관계자들을 비롯해 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원 등 국내 주요 방산업체 관계자들도 참석했다.이날 협약은 논산 국방국가산단 활성화를 위한 실질적 협력 체계 구축에 초점이 맞춰졌다. 참여 기관들은 산단 내 기업 유치 협력은 물론 대기업과 중소·벤처기업 간 상생 모델 구축, 국방기술 연구개발(R&D) 지원, 시험·실증 인프라 공동 구축, 지역인재 양성 및 일자리 창출 등에 힘을 모으기로 했다.오인환 후보는 간담회에서 "국방산단은 단순히 공장 부지를 만드는 사업이 아니라 사람이 모이고 머무는 산업 생태계를 만드는 일"이라고 강조했다.그는 "기업이 입주하더라도 직원들이 지역에 안정적으로 정착하지 못하면 산업단지의 지속 가능성은 떨어질 수밖에 없다"며 "교육·문화·복지까지 아우르는 정주 환경을 갖추는 것이 기업 유치 경쟁력의 핵심"이라고 말했다.이어 "기존 산업단지처럼 세제 혜택과 기반시설만 제공하는 방식으로는 수도권 기업 이전을 끌어내기 어렵다"며 "노동자와 가족들이 실제로 살고 싶어 하는 도시 환경을 만드는 데 지자체 역량을 집중해야 한다"고 밝혔다.오인환 후보는 지방소멸 위기와 수도권 집중 현상도 함께 언급했다. 그는 "지방의 현실은 녹록지 않고, 수도권 중심 시각에서는 논산이 기업 이전의 남방한계선처럼 보일 수도 있다"고 진단하면서도 "충청권을 대한민국 제2의 경제축으로 키우겠다는 국가 균형발전 전략 속에서 논산 국방국가산단은 충분한 경쟁력을 갖고 있다"고 말했다.그러면서 "지자체와 시민이 함께 힘을 모은다면 기업이 찾아오는 산업 생태계를 충분히 만들 수 있다"며 "논산이 국방산업 거점도시로 자리 잡을 수 있도록 행정적·정책적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.