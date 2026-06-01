골프와 수영의 공통점, 쉰 살 앞둔 물 속에서 깨달았다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요."어깨에 힘 빼고 스윙하세요."
20년 넘게 골프채를 잡으면서 귀가 따갑도록 들었지만, 그 말을 몸에 익히기까지는 참 오랜 세월이 걸렸습니다. 돌이켜보면 골프 초보 시절 저는 늘 욕심이 앞섰습니다. 드라이버를 멀리 보내고 싶어 그립을 부서질 듯 쥐고 어깨에 잔뜩 힘을 주면, 공은 여지없이 엉뚱한 곳으로 날아갔습니다.
반대로 욕심을 내려놓고 그저 헤드의 무게에 몸을 맡긴 채 어깨를 부드럽게 툭 떨어뜨릴 때, 비로소 맑은 타구음과 함께 공이 가장 멀리 뻗어 나갔습니다. 힘을 뺄수록 더 잘 나간다는 것은, 필드 위에서만 통하는 진리가 아니었습니다.
쉰 살을 앞두고 한강 횡단이라는 거창한 목표를 세운 채 새벽 수영장 레인 끝에 섰을 때, 온몸은 다시 그 시절처럼 뻣뻣하게 굳어 들었습니다. 물살을 거칠게 가르며 치고 나가는 젊은 친구들 틈에서 마음이 조급해진 탓이었습니다.
빨리 나아가고 싶어 물을 강하게 움켜쥐고 발버둥을 칠수록 몸은 오히려 무겁게 가라앉았고, 숨은 턱 끝까지 차올랐습니다. 제자리에서 허우적대던 그 막막한 긴장감 속에서, 필드의 오랜 격언이 번개처럼 뇌리를 스쳤습니다. 수영도 골프도, 결국은 같은 이치였습니다(관련 기사 : 한강 횡단까지 13개월, '1일 2수' 하며 만든 주문
).
억지스러움을 내려놓을 때 열리는 물길
생각해 보면 레인 밖의 일상도 다르지 않았습니다. 한 번에 거대한 성과를 내야 한다는 조급함, 조직의 책임자로서 쉼 없이 밀려오는 긴장감 탓에 늘 어깨와 목덜미에는 힘이 가득 들어가 있었습니다. 더 잘하고 싶다는 욕심, 뒤처지고 싶지 않다는 경직된 태도가 오히려 제 삶을 더 숨 가쁘게 짓눌렀던 건 아닐까. 푸른 물속에서 비로소 지나온 날들을 가만히 돌아보게 되었습니다.
수영은 나를 억지로 띄우려는 힘을 내려놓는 순간부터 시작됩니다. 물에서 힘을 뺀다는 것은 모든 힘을 소멸 시키는 방기가 아니라, 나아가는 데 불필요한 힘을 걷어내는 지혜입니다. 억지로 손을 수면 위로 높이 들려 하면 도리어 하체가 아래로 가라앉듯, 물 위에선 오히려 힘을 빼고 손을 수면 아래로 넌지시 낮출 때 몸은 비로소 수평을 이루며 편안하게 뜹니다. 물은 싸워서 이길 수 있는 상대가 아니라, 나를 실어주는 흐름이었습니다. 그것을 받아들이는 순간, 몸이 앞으로 나아갑니다.
청년의 수영이 넘치는 힘으로 물을 정복하는 과정이라면, 중년의 수영은 몸의 미세한 균형을 감지하며 물의 흐름에 동화 되는 과정입니다. "지금 내 몸의 기울기가 조금 어색한데?" 하고 자신의 상태를 세밀하게 들여다보고 조율하는 집중력. 그것은 삶의 수많은 굴곡을 지나온 중년만이 가질 수 있는 정교한 감각이자, 젊음이 쉽게 흉내 낼 수 없는 아름다운 무기입니다.
강박에서 벗어날 때 찾아오는 여유
수영을 망치는 가장 큰 원인은 '빨리 앞으로 가야 한다'는 강박과 불안입니다. 발버둥을 쳐도 속도가 나지 않으면 이내 공포감이 밀려오고, 그 불안을 메우려 억지로 더 큰 힘을 주며 팔을 저어 대기 일쑤입니다. 하지만 그 조급함이 결국 몸을 더 지치게 만들 뿐입니다.
물 밖으로 나와 다음 스트로크를 준비하는 리커버리 순간에는 힘을 완전히 빼고, 오직 물 속에서 물을 밀어낼 때만 정직하게 힘을 쓰는 감각. 힘을 줄 때와 뺄 때를 명확히 구분하는 법을 배우면서, 수영은 비로소 가쁜 노동이 아닌 부드러운 유영이 됩니다.
물속에서 코로 천천히 숨을 내쉬다가, 수면 밖으로 고개가 나오는 찰나에 "파!" 하고 단숨에 비워내는 그 박자감도 결국 내 몸에 맞는 리듬을 찾는 일입니다. 젊은 날보다 조금 더 자주 쉬어 가고, 내 몸이 내는 숨소리에 더 깊이 귀를 기울이면 그만입니다. 속도를 줄이는 것이 포기가 아니라, 더 오래 나아가기 위한 조율임을 알게 되면, 쉰 살은 무언가를 시작하기에 너무나 싱싱하고 매력적인 시간입니다.
스마트폰조차 들고 갈 수 없는 고요한 물속에서 오직 규칙적인 숨소리에만 집중하다 보면, 온갖 스트레스와 복잡한 생각들로 과열되었던 머릿속이 어느새 하얗게 비워집니다. 진짜 피로는 몸의 고단함이 아니라 과부하 걸린 머리에서 온다는 것을 생각하면, 중년의 수영은 체력을 키우는 운동인 동시에 조급했던 삶을 천천히 달래주는 따뜻한 치유입니다. 물 속에서 길어 올린 고요함은, 레인을 빠져나온 뒤에도 오래도록 삶에 남습니다.
완벽한 휴식, 그리고 우직한 한 걸음
세상이 다그치는 속도에 흔들리지 않고, 온전히 나만의 페이스를 유지하는 것. 중년의 수영은 무작정 달리는 젊음보다 천천히, 하지만 훨씬 더 깊이 목적지를 향해 흐릅니다. 그 흐름 안에 단단한 인내가 있고, 타인과 비교하지 않는 자기만의 고유한 리듬이 있습니다.
힘을 빼야 비로소 멀리 갈 수 있다는 물속의 진리를 안고, 오늘도 남은 인생의 물길을 향해 편안하고 우직하게 한 스트로크를 뻗어봅니다. 천천히, 제대로 배워서, 더 오래 더 멀리 가면 됩니다.