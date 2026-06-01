골프와 수영의 공통점, 쉰 살 앞둔 물 속에서 깨달았다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"어깨에 힘 빼고 스윙하세요."

큰사진보기 ▲어깨의 힘을 빼고 헤드의 무게에 몸을 맡길 때, 공은 비로소 가장 멀리 뻗어 나간다. ⓒ 문현호 관련사진보기

큰사진보기 ▲일요일 자유수영을 앞두고 준비한 수영 장비들. 물속은 온갖 스트레스를 비워내는 고요한 치유의 공간이다. ⓒ 문현호 관련사진보기

AD