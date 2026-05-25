기울어진 각도를 흔들림 없이 유지하는 전봇대

한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

삼십 도 기울어진 자세

- 박유하

집 앞에 서 있는 전봇대는

처음부터 기울어져 있었다

태풍이 지나가고 비바람이 쏟아져도

기울어진 각도를 흔들림 없이 유지하는 전봇대는

이곳과는 다른 하늘을 가지고 있었던 것이다

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나는 전봇대가 바라보는 하늘을

잠시 따라 보다

삼십 도 기울어진 땅 위에서

한 발로 멈춰 섰다

'이토록 경쾌하게, 넘어질 것처럼 걸을 수 있다니'

이곳의 하늘을 공유한 사람들은

곧 자빠질 캥거루처럼

한 발로 폴짝 폴짝 뛰어다녔다

쏟아질 것 같은 영혼의 무게를

정교하게 출렁이며

우리는 잠기는 일과 떠오르는 일의 균형을

삼십 도 기울어진 자세로 이해했다

큰사진보기 ▲우리는 넘어지지 않기 위해 조금씩 기울어진 채 살아갔다. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <반사광의 사랑>, 끝과시작, 2025시인_박유하: 2012년 <내일을 여는 작가>로 작품활동을 시작했다. 시집으로 <탄잘리교> <신의 반지하> <쓰다듬어 줄 살이 없는 친밀> <나는 수천 마리처럼 이동했다> <초록 코끼리> <반사광의 사랑>이 있다.피사체는 종종 다른 의미로 들릴 때가 있다. 원래보다 더 공포스럽거나 괴기한 분위기로. 손전등을 들고 밤을 비춰보면 빛이 날카롭게 느껴진다. 빛이 닿은 곳마다 어둠이 아프다. 밤을 망치는 것은 무엇인가. 우리는 우리가 보는 것만 망칠 수 있다. 의심하고 훼손하고 오해한다. 시인은 말한다. 삼십 도 기운 전봇대는 기울어가는 것이 아니라 안간힘을 다해 자기의 각도를 지키고 있다. 경쾌하게, 나의 의심이 가져 보지 못한 저 "정교한 출렁임"을 유지하면서. 하늘과 땅마저 삼십 도 기울이는 힘으로. (맹재범 시인)