"우리가 살해 당하러 왔나"... 그녀들의 경찰 신고는 왜 소용없었나

<'범죄자'가 된 여자들>은 '여성 범죄자'라는 이름 아래 지워진 맥락을 다시 묻는다. 범죄를 개인의 일탈이 아닌 젠더·계급·장애·국적·연령 등이 교차하는 사회적 조건과 보호의 실패 속에서 발생한 결과로 바라본다. 보호받지 못한 삶이 '처벌의 언어'로만 호명되는 현실 속에서 폭력과 책임, 정의의 경계를 다시 사유하고자 한다.

큰사진보기 ▲지난 7일 고교생 흉기 살인사건이 발생한 광주 광산구 월계동 현장에 마련된 추모공간에서 시민들이 피해 학생을 추모하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한 여성이 어두운 터널을 가로지르고 있다 ⓒ magnific.com 관련사진보기

큰사진보기 ▲이주여성 관련 사회단체들이 2012년 7월 18일 서울 중구 정동 대한문 앞에서 가정폭력 사망 이주여성 추모제를 진행했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | [참고자료]



국가인권위원회, <결혼이주민의 안정적 체류보장을 위한 실태조사>, 2017.



한국여성의전화, "[강간죄 개정을 위한 릴레이 리포트 6탄] 이주여성 대상 성폭력, 그 수단은 폭행·협박이 아니다.", 2023.



한국형사법무정책연구원, <외국인 범죄피해자 지원 현황 및 개선방안 연구>, 2017.