"우리가 살해 당하러 왔나"... 그녀들의 경찰 신고는 왜 소용없었나

<'범죄자'가 된 여자들>은 '여성 범죄자'라는 이름 아래 지워진 맥락을 다시 묻는다. 범죄를 개인의 일탈이 아닌 젠더·계급·장애·국적·연령 등이 교차하는 사회적 조건과 보호의 실패 속에서 발생한 결과로 바라본다. 보호받지 못한 삶이 '처벌의 언어'로만 호명되는 현실 속에서 폭력과 책임, 정의의 경계를 다시 사유하고자 한다.
지난 5일 오전 광주에서 한 여고생이 살해되는 사건이 발생했다. 사건의 정황이 드러나는 과정에서 또 다른 피해자 A가 있었다는 사실도 확인됐다.
A는 직장동료였던 가해자(장윤기)로부터 1년 가량 스토킹을 당해온 이주여성이었다. 3일 오전 가해자는 피해자의 집을 찾아와 목을 조르고 성폭행하고 감금했다. 3일 오후, 가해자와 함께 식당에 출근하며 가까스로 감금에서 벗어난 A는 사촌언니에게 전화를 걸어 도움을 청했다. 그날 저녁, 집 주변을 서성이는 가해자를 발견한 A는 112에 신고했고, 경찰에 짐을 싸서 떠날 때까지만 보호해달라고 요청하고선 집을 떠났다.
A는 다른 지역에 있는 사촌언니 집으로 이동한 뒤, 근처 경찰서에 가서 가해자를 성폭행·스토킹 혐의로 고소했다. 그사이 가해자는 A를 찾아 A의 집 주변을 30시간 동안 서성이다가, 여고생을 살해했다. A를 살해하려다 찾지 못하자, 다른 여성을 범행 대상으로 삼은 여성혐오 살해 사건이었다. (관련 기사: [단독] '여고생 살해범', 이틀 전 알바 동료 여성 살해 위협
)
A의 첫 신고를 받았던 경찰은 "가벼운 부상을 당했다는 진술을 들었고, 가해자에게 연락했지만 닿지 않았다"라며 현장 종결 이유를 밝혔다. A가 짐을 싸 이사를 가야만 했던 위험 신호가 적극적으로 고려되어 수사로 이어졌다면, 가해자의 행동을 멈출 수 있지 않았을까.
그리고 묻지 않을 수 없다. 피해자가 1년가량 스토킹 피해를 혼자 감당해야 했던 이유는 무엇인지, 더 큰 피해가 발생한 이후에야 신고할 수밖에 없었던 그 상황을 만든 것은 무엇인지 말이다. 그의 구체적인 체류 자격은 확인되지 않았으나, 이주자라는 조건 자체에 선주민과는 다른 장벽이 존재한다는 점을 지적할 수밖에 없다.
탈출하는 것만이 가장 '안전한' 선택이 되는 이유
언론 보도 등에서 A가 왜 1년간 신고를 망설이며 피해를 혼자 감당해야만 했는지는 구체적으로 확인되지 않는다. 그러나 그가 남긴 말, "두려워서 빨리 벗어나고 싶었다"는 말이 많은 것을 말해준다.
동일한 범죄 피해라 하더라도 피해자의 조건과 상황에 따라 대응할 수 있는 범위가 달라진다. 선주민과 달리 이주민은 언어의 장벽을 겪기 때문에 한국 정부의 제도에 접근하기 어렵다. 무엇보다 체류 자격과 신분의 불안정 자체가 문제가 된다.
실제로 공장 노동자로 일하던 한 이주여성은 사업주로부터 지속적으로 성희롱, 강제추행 피해를 입었지만 신고하지 못했다. 가해자인 사업주가 재입국특례제도를 통한 재취업 기회를 제공하겠다고 약속했기 때문이었다. 이후 피해자가 사건을 신고하고 공판이 열렸지만, 같은 공장에서 일했던 외국인 노동자들은 오히려 '가해자 석방을 요청하는 탄원서'를 제출했다.
"재입국 특례제도 혜택을 받아야 할 우리들의 상황을 봐서라도 피고인을 석방해달라"는 내용이었다. 사업주로부터 피해를 입은 또 다른 피해자 역시 추가 진술 요청을 거절했다. 피해자가 피해자를 도울 수 없는 구조, 체류 자격이 폭력의 수단이 되는 이주여성의 현실이다.
이주여성은 피해자여도 신고가 어렵다
<'범죄자'가 된 여자들> 연재
는 '범죄', '불법'을 개인의 일탈이 아닌 사회적 조건과 보호의 실패 속에 발생한 결과로 바라보며, 보호 받지 못한 삶이 '처벌의 언어'로만 호명되는 현실 속 여성들에 주목해 왔다. 법과 제도가 피해자를 보호할 것이라 기대하는 그 현실에서, 어떤 여성들은 오히려 배제되거나 침묵을 강요받는다.
한국에 온 외국인은 일정 기간 체류 기간을 허락받고, 그 기간이 지나면 '미등록 이주민'이 된다. 이유는 다양하다. 사업주가 서류를 처리해 주지 않아서, 임금체불이나 폭력 피해로 사업장을 이탈해서, 가정폭력을 피해 배우자 곁을 떠난 결혼이주여성이 체류자격을 잃어서. 이처럼 미등록은 종종 폭력과 착취의 결과이기도 하다.
미등록 체류는 출입국관리법상의 체류 자격 문제이기에 형사상 '범죄자'로 규정되진 않는다. 하지만 '불법체류자'라는 표현은 이들을 범법자이자 범죄자의 이미지로 이끈다. 한편, 미등록이라는 신분은 실제 범죄 피해를 당했을 때 신고를 막는 족쇄다. 법을 어긴 것은 가해자이지만, 제도 안에서 더 취약한 위치에 놓이는 것은 피해자인 이주여성인 것이다.
2013년, 법무부는 '불법체류자 통보의무 면제제도'를 시행했다. 원칙적으로 미등록 외국인을 발견하면 출입국관리소에 통보해야 하지만 범죄피해자인 경우, 신분 노출 없이 신고와 피해 구제가 가능하도록 한 제도다. 살인, 폭행, 감금, 강간·추행, 사기·공갈 등 주요 강력 범죄를 비롯해 성폭력처벌법 등 특별법상 범죄까지 폭넓게 적용 대상으로 포함된다.
하지만 이 제도가 실제로는 작동하지 않는 경우가 많다. 현장 공무원이 이 제도를 모른 채 관성적으로 '불법체류자'를 신고하거나, 알더라도 "외국인의 피해 구제가 우선적으로 필요한 경우"에만 통보 의무를 면제한다는 시행령 표현 때문에 담당자의 재량이 개입된다.
게다가 미등록 외국인이 겪은 피해가 어떤 범죄로 인정되는지에 따라서도 문제가 생길 수 있다. 예를 들어 스토킹 피해를 신고한 것이 성범죄로 인정되면 '불법체류자 통보의무 면제' 대상이 되지만, 성범죄가 아닌 단순 주거침입으로 인정되면 통보의무가 사라지지 않을 수 있다. 이처럼 피해자를 보호하려는 제도라도 곳곳에 공백이 있으면, 현실의 미등록 외국인은 또 다른 위험을 감수해야만 하고 신고를 포기하게 되는 것이다.
이는 피해자가 제도를 잘 알더라도, 미등록 이주자가 아니더라도 마찬가지다. 신고 과정에서 이주민인 나를 지켜줄 것이라는 안정감보단, 나의 체류 신분이 노출될 수 있다는 불안과 경찰에 대한 불신이 더 커지는 게 현실이다.
2017년 국가인권위원회의 결혼 이주민 실태조사에서도 이 모순은 나타난다. 조사에 참여한 이주민은 거주 기간이 짧으면 '누구에게 어떻게 도움을 요청해야 할지 몰라서', 거주 기간이 길면 '아무 효과가 없을 것 같아서' 도움을 요청하지 못했다. 한국 사회를 알기 전에는 정보가 없어서 못 했다가, 알고 나니 도움이 되지 않을 것을 알기에 '도움을 요청하지 않고 신고를 하지 않는', 모순적이지만 같은 결과로 귀결되는 것이다. 피해를 입었을 당시 미등록 체류자가 아니더라도 이주자라는 신분과 체류의 불안정성은 결국 '한국에서 피해 구제를 받지 못할 것'이라는 인식으로 이어진다.
체류 불안정, 결국 '탈출'만이 선택지가 된다
이러한 구조는 반복된다. 한 이주여성은 미등록 체류 중 남자친구에게 폭행을 당했지만 피해자 조사를 거부했고, 가해자는 검찰에 넘겨지지 못했다. 또 다른 이주여성은 이혼 후 미등록 체류 상태가 되었고, 제노포비아(외국인혐오)로 추정되는 이에게 갑작스러운 폭행을 당해 머리를 여러 차례 꿰매는 부상을 입었다. 집주인의 신고로 경찰이 출동했지만, 그는 출입국관리소에 알려질 것을 두려워해 병원을 옮기고 급히 이사했다. 피해자였지만 숨어야 했던 것이다.
범죄 피해자 지원은 수사와 고소를 전제로 하며, 피해자로 공식 인정받아야만 지원이 가능하다. 하지만 성폭력 피해자 중 상당수는 피해에 대한 충격과 고통으로 인해 조사 과정을 견디지 못하고, 고소를 포기한다. 특히 이주여성은 이 경우가 많다. 낯선 나라에서 선주민에게도 어려운 법률 용어를 충분히 이해하지 못한 상황에서 수사를 받아야 하는 일이 힘들기 때문이다.
통역이 제공된다고 하더라도 사법 절차에 대한 이해가 낮은 통역인이 단순 번역 정도만 할 경우, 피해자는 자신에게 무슨 일이 어떻게 벌어지고 있는지를 제대로 파악하지도 못한 상태로 그 과정을 모두 견뎌야만 한다.
이처럼 신고도, 조사도, 지원도 닿지 않는 자리에서 피해를 겪은 이주여성의 선택지는 결국 '탈출' 뿐이다. 폭력이 발생한 관계와 공간으로부터 혼자 빠져나오는 것이다. 범죄를 저지른 것은 가해자인데 삶의 자리를 잃고 숨어야 하는 것은 피해자, 이주여성인 것이다.
2014년 12월 30일, 서울의 대한문 앞에서 <살해당한 이주여성들을 위한 추모제: "우리는 살해당하러 오지 않았다">가 열렸다. 이주여성이 폭력으로 살해 당한 것을 기억하고 추모하기 위한 자리였다. '죽지 않을 권리'를 말해야 했던 이주여성의 현실은, 12년이 지난 지금 달라졌다고 말할 수 있을까.
덧붙이는 글 | [참고자료]
국가인권위원회, <결혼이주민의 안정적 체류보장을 위한 실태조사>, 2017.
한국여성의전화, "[강간죄 개정을 위한 릴레이 리포트 6탄] 이주여성 대상 성폭력, 그 수단은 폭행·협박이 아니다.", 2023.
한국형사법무정책연구원, <외국인 범죄피해자 지원 현황 및 개선방안 연구>, 2017.