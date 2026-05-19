국세청, 서울 집값 상승 조짐에 칼 빼들었다

큰사진보기 ▲오상훈 국세청 자산과세국장이 19일 정부세종청사에서 '부동산 탈세혐의자 127명 세무조사 착수'에 대한 브리핑을 하고 있다. ⓒ 국세청 관련사진보기

AD

서울 일부 지역을 중심으로 주택가격 상승 조짐이 있는 가운데, 국세청이 고가 주택을 사들이는 과정에서 세금을 탈루한 혐의가 있는 127명을 상대로 세무조사에 들어갔다. 이들은 대출 없이 현금으로 부동산을 사들이는 이른바 '현금부자' 와 부모 등 친인척에게 고액 자금을 빌린 것처럼 꾸민 '부모찬스' 거래가 대부분이다.국세청은 최근 부동산 시장 불안 요인과 편법 자금조달 사례를 분석한 결과, 이같은 세금 탈루 혐의를 발견했다고 19일 밝혔다. 이들이 취득한 주택 규모는 약 3600억 원에 이르고, 탈루 혐의 금액은 1700억 원에 달했다.국세청은 지난해부터 서울·수도권 일부 선호 지역과 고가주택을 중심으로 가격 상승세가 이어지고 있으며, 지역별·가격대별 양극화 현상도 지속되고 있다고 보고 있다. 특히 다주택자 양도세 중과가 재개된 이후 한때 증가했던 매물이 다시 줄어들면서 가격 상승 기대감이 확산되고 있다고 했다.특히 대출 없이 현금만으로 고가 부동산을 취득하는 거래에 대해 국세청이 집중적으로 들여다 보고 있다. 자칫 신고되지 않은 소득으로 현금을 마련했을 가능성 때문이다. 또 대출 규제를 피하기 위해 부모 등 가족에게 거액을 빌린 것처럼 처리해, 실제 증여를 채무로 위장한 '꼼수증여'도 집중 검증한다.국세청이 집중적으로 들여다 보는 곳은 서울 강남4구를 비롯해 마포·용산·성동 등 주요 선호지역뿐 아니라 최근 거래가 몰리고 가격이 오르고 있는 서울 비 강남권, 경기도 일부 지역도 포함돼 있다. 또 국토교통부로부터 실시간으로 공유받는 자금조달계획서를 토대로 소득·재산 내역 등 다양한 자료를 연계해 탈루 혐의를 정밀 분석하고 있다.국세청이 이날 공개한 세무조사 대상자의 경우, 우선 대규모 현금을 동원해 고가 아파트를 취득했지만 뚜렷한 신고소득이 확인되지 않는 사례가 포함됐다. 국세청은 이들이 사업소득을 숨겼거나 부모 등으로부터 편법 증여를 받았는지 자금 형성 과정을 끝까지 추적하겠다는 방침이다.또 부모나 친인척, 특수관계 법인으로부터 고액 자금을 차용해 주택을 취득한 경우도 조사 대상이다. 국세청은 상환능력에 비해 과도한 돈을 빌리고 형식상 차용증만 작성한 경우 사실상 증여에 해당하는지 엄격하게 확인할 계획이다. 실제 채무로 인정되더라도 사후관리를 통해 본인이 원리금을 상환했는지, 이자 지급과 신고가 적정했는지 상환 시점까지 관리하기로 했다.이밖에 소득과 재산에 비해 과도한 자금을 동원해 실거주 목적이 아닌 시세차익 목적으로 여러 채의 주택을 취득·보유한 탈세 혐의자도 포함됐다. 국세청은 투기성 다주택 취득에 대해 취득 당시 자금 원천뿐 아니라 세금 신고, 자산 증가, 가족 간 자금 이전 등 재산 형성과 자금 흐름 전반을 들여다볼 예정이다.최근 가격 상승세가 두드러진 성북구, 강서구 등 서울 비강남권과 광명시, 구리시 등 경기도 일부 지역도 집중 모니터링 대상이다. 국세청은 단기간 주택가격이 급등한 지역에서 탈세 자금으로 주택을 취득한 정황이 확인되면 즉시 조사대상으로 선정하는 등 시장 상황에 편승한 투기·탈세 행위에 적시에 대응하겠다고 밝혔다.초고가 주택에 대한 검증도 강화된다. 국세청은 강남3구와 마포·용산·성동 등 선호 입지의 초고가 아파트 거래가 여전히 이어지고 있다고 보고, 30억 원 이상 초고가 주택 취득거래에 대해 전수 검증을 하고 있다. 지난해 10월 1차 조사에 이어 추가 세무조사도 이어간다.초고가 주택 거래는 자금조달 구조가 복잡하고 고액 자금이 동원되는 만큼 소득누락, 편법증여 등 변칙적 자금조달 가능성이 크다는 게 국세청의 판단이다. 이에 따라 취득자금의 원천과 재산 형성 과정을 면밀하게 살펴볼 계획이다.국세청은 조사 과정에서 사업소득을 누락하거나 법인자금을 유출해 주택 취득자금으로 사용한 혐의가 확인될 경우 관련 사업체까지 조사 범위를 확대한다. 사기나 그 밖의 부정한 방법으로 조세를 포탈한 사실이 드러나면 조세범처벌법에 따라 수사기관에 고발할 방침이다.특히 다주택자 양도세 중과 유예 종료 이후 변칙증여와 우회거래 등 편법을 이용한 세금 회피 시도에 대해서는 예외 없이 적발하겠다고 강조했다. 부당한 방법으로 세금을 회피한 경우 부당 가산세 40%를 부과하는 등 더 큰 세 부담을 지도록 해 탈세 유인을 차단하겠다는 것이다.사업자대출을 고가 아파트 취득에 유용한 사례에 대해서도 검증이 강화된다. 국세청은 상반기 자진시정 기회를 부여한 뒤 하반기부터 전수 검증을 할 예정이다. 대출금 부당 유용에 따른 탈세뿐 아니라 사업체 전반의 탈루 여부도 함께 확인한다.국세청은 국무조정실 부동산감독추진단이 주관하는 '부동산 불법행위 대응협의회'를 통해 국무조정실, 국토교통부, 경찰청 등 관계기관과도 공조할 계획이다. 부동산 불법·탈세 행위에 대해 범정부 차원의 대응 역량을 모으겠다는 취지다.국세청은 "탈세는 반드시 적발되고 그에 상응하는 대가를 치르게 된다는 인식이 시장에 정착될 때까지 모든 수단을 동원해 강력 대응하겠다"라며 "시장 변화에 따라 거래 유형과 탈루 행태도 달라지는 만큼 이상거래를 초기 단계부터 포착해 탈세 확산을 차단하겠다"라고 밝혔다.