이 대통령 "공급망·LNG ·원유 협력 확대" - 다카이치 "스와프거래도 검토"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 19일 경북 안동 한 호텔에서 다카이치 사나에 일본 총리와 공동언론발표를 하고 있다. 2026.5.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 경북 안동 한 호텔에서 공동언론발표를 하고 있다. 2026.5.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 경북 안동 한 호텔에서 공동언론발표를 마친 뒤 악수하고 있다. 2026.5.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 19일 한일정상회담 공동언론발표에서 한일 양국 간 공급망 및 LNG 및 원유 분야 협력을 더욱 강화하기로 했다고 밝혔다. 또한 다카이치 사나에 일본 총리가 제안한 다른 아시아 국가들과의 자원 공급망 협력 심화에도 동참하기로 했다고 했다.중동 전쟁으로 인해 불안정성이 커진 공급망 및 에너지 시장에 대한 공동대응 노력이다.참고로 양국 정부는 지난 3월 한일 공급망 파트너십(SCPA)을 체결하고 공급망 교란 징후 발견시 서로 정보를 고유하고 교란 발생시 긴급회의 등 공동 대응키로 한 바 있다. 또한 핵심광물 및 자원분야에서 공동투자 및 기술협력을 확대하기로 했었다.한국가스공사도 같은 시기 일본 최대의 LNG 수급 기업인 'JERA'와 LNG 수급을 위한 협약서를 체결했는데 이 역시 이번 회담에서 논의된 양국 협력 심화의 '기초 토대'가 될 예정이다.이 대통령은 "오늘 회담에서 저와 다카이치 총리님은 그간의 셔틀외교를 통해 쌓아온 신뢰를 바탕으로, 급변하는 국제정세에 공동 대응하기 위한 전략적 파트너로서 다양한 현안을 허심탄회하게 논의했다"며 이러한 내용을 밝혔다.이 대통령은 먼저 "(양 정상은) 특히 최근 중동 상황에서 비롯된 공급망과 에너지 시장의 불안정성에 대해 양국 간 긴밀한 협력의 필요성이 더욱 커졌다는 데 공감했다"라며 "나아가 중동 지역의 평화와 안정이 조속히 회복돼야 한다는 점에도 뜻을 같이 했다"고 말했다.이어 "이러한 공감대를 바탕으로 양국은 지난 3월 체결된 '한일 공급망 파트너십'의 성과를 평가하고 양국 간 공급망 협력을 더욱 확대해 나가기로 했다"면서 "핵심 에너지원인 LNG 및 원유 분야의 협력도 한층 강화하기로 했다"고 설명했다.이 대통령은 양국 간 LNG 협력은 지난 3월 체결한 'LNG 수급협력 협약서'를 바탕으로 확대할 예정이라고 했다. 그러면서 "원유 수급 및 비축과 관련된 정보공유와 소통 채널 또한 심화해 나가기로 했다"고 밝혔다.이 대통령은 "다카이치 총리님께서는 한일 양국이 긴밀히 공조하여 공급망 위기를 겪는 여타 아시아 국가들과의 자원 공급망 협력도 심화해 나갈 것을 제안해 주셨다"며 "저는 공감을 표하고 적극 동참하겠단 뜻을 밝혔다"고도 말했다.이는 다카이치 총리가 지난 4월 주최한 '아시아 탄소중립 공동체 플러스(AZEC+)' 정상회의에서 제안한 내용으로 보인다. 다카이치 총리는 당시 "아시아 국가들이 협력해 단기적 에너지 공급망 위기에 대응하고, 중장기적인 경제·에너지 구조의 회복력을 강화하기 위한 방안을 마련할 필요가 있다"라며 역내 파트너십을 통해 아세안 등 국가들에 금융지원을 제공할 계획을 밝힌 바 있다.이 대통령은 "역내 평화와 안정을 위한 한일·한미일 협력의 중요성도 재확인했다"며 "이러한 맥락에서 (양 정상은) 최근 한일 안보정책협의회가 최초로 차관급으로 격상돼 개최된 것을 매우 의미 있는 진전으로 평가했다"고도 밝혔다.무엇보다 "저는 동북아 지역이 경제·안보 등 여러 측면에서 서로 밀접하게 연계돼 있는 만큼 역내의 진정한 평화와 안정을 위해서 한·중·일 3국이 서로 존중하고 협력하며 공통의 이익을 모색하는 것이 중요하다고 강조했다"고 말했다.이 대통령은 "한반도 정세에 대해서도 심도 있는 의견을 나눴다"면서 "저는 남북이 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 '싸울 필요가 없는 평화의 한반도'를 구축하겠다는 우리 정부의 입장을 설명했다"고 했다.양 정상은 인공지능(AI)·우주 탐사·바이오 등 첨단기술 분야에서의 미래지향적 협력, 국민 생명·안전 관련 협력에 대해서도 의견을 나눴다.이에 대해 이 대통령은 "저는 양국이 AI 분야에서 가진 각자의 강점을 바탕으로 호혜적이고 전략적인 협력 기반을 강화한다면 양국의 기업과 국민들이 '글로벌 AI 기본사회'를 선도하는 주역이 될 것이란 점을 말씀드렸다"라며 "AI 시대에 국민의 안전을 지키고 권리를 보호하기 위한 개인정보보호 협력에 대해서도 논의해 나가자고 했다"고 말했다.일본 조세이 탄광 유해 DNA 감정과 관련해선 "그간 외교당국 간 긴밀한 실무협의를 통해 DNA 감정의 구체적 절차와 방법에 합의했다"며 "양국이 과거사 문제에 있어 인도주의적 사안부터 협력해 나가는 작지만 의미 있는 첫 걸음이 될 것"이라고 평했다.이 대통령은 이날 '한일 정상 셔틀외교의 완전한 정착'도 강조했다. 이 대통령은 "오늘 회담을 포함해 저와 다카이치 총리님은 지난 7개월 동안 무려 네 차례나 마주앉았다"라며 "이는 양국 정상이 형식에 구애받지 않고 언제든 필요할 때 만나 소통하는 셔틀외교가 완전히 정착했음을 의미한다"고 말했다.그러면서 "한일관계의 새로운 60주년을 맞아 앞으로도 양국 국민들이 체감할 수 있는 미래지향적 협력을 더욱 확대해 나가기를 기대한다"며 "머지않은 시기에 일본의 또 다른 아름다운 지역에서 총리님을 다시 뵙고 진솔한 소통을 이어갈 수 있기를 고대한다"고 밝혔다.다카이치 총리도 같은 자리에서 "국제사회가 요동치고 있고 온 세계가 불안정해지고 있는 가운데 이렇게 일한 양국 정상이 셔틀외교를 통해 긴밀히 의사소통을 이어가고 있는 것은 큰 의미가 있다"고 평했다.다카이치 총리는 회담 내용과 관련해선 먼저 "일한 관계뿐만 아니라 중동 정세도 포함한, 인도태평양 지역 정세에 대해 진솔한 의견 교환을 했다"며 "호르무즈 해협의 자유롭고 안전한 항행의 확보를 포함한 사태 진전을 도모하기 위해 각자가 계속해서 노력해 나가기로 뜻을 같이 했다"고 밝혔다.그는 "자유롭고 개방된 인도태평양(FOIP)의 실현, 그리고 일한 양국 각각을 위해서도 양국이 공조해서 지역의 공급망을 지탱하기 위해 각국의 자율성 및 강인성을 높이는 역할을 수행하는 것이 중요하다"고도 지적했다.그러면서 "이와 같은 관점에서 이 대통령님과 저는 인도태평양 지역의 비축 강화를 포함한 에너지 공급 강인화와 원유·석유 제품 및 LNG의 상호 융통, 스와프 거래를 포함한 일한 양국의 에너지 안보 강화 등 두 가지를 중심축으로 일한 협력을 시작하고 구체적인 행동을 공동 검토해 나가기로 뜻을 같이 했다"고 밝혔다.