민주당, '강릉~목포 4시간 강호축' 공약

큰사진보기 ▲민주당, 전남광주-충북-강원을 잇는 강호축 철도망 공약 발표정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장이 19일 서울 여의도 국회에서 우상호 강원도지사 후보, 민형배 전남광주통합특별시장 후보, 신용한 충북도지사 후보와 함께 전남광주-충북-강원을 잇는 강호축 철도망 합동 공약을 발표하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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19일 더불어민주당이 '강호축 철도망 구축'을 핵심 공약으로 발표하며 신용한 충북지사 후보 등에게 힘을 실었다.정청래 민주당 총괄상임선대위원장(당대표)은 19일 국회에서 신용한 충북지사 후보, 우상호 강원도지사 후보, 민형배 전남광주통합특별시장 후보 등과 함께 '강호축 철도망 합동 공약'을 발표했다.강호축은 강릉~원주~충주~청주공항~익산~광주송정~목포를 잇는 동서축 철도망 개념이다. 기존 서울 중심의 남북축 철도망에서 벗어나 강원과 충청, 호남을 직접 연결하는 국가균형발전형 철도망 구축 사업으로 평가받는다.특히 충북에서는 오송과 청주공항이 강호축 연결의 핵심 분기점 역할을 맡게 된다. 민주당은 천안~청주공항 복선전철과 충북선 고속화 사업이 완료되면 KTX-이음을 활용해 강릉~목포 구간을 환승 없이 4시간대로 연결할 수 있다고 설명했다.정 위원장은 "기존 9시간이 걸리던 강릉~목포 구간을 시속 200㎞ 이상으로 운행해 4시간 수준으로 단축하는 민주당의 야심찬 공약"이라며 "서울~부산 경부축과 함께 대한민국 전역을 잇는 X자형 철도망이 완성될 것"이라고 밝혔다.강호축은 이시종 전 지사 시절 국가균형발전 전략의 하나로 제시되며 논의가 시작된 사업이다. 이후 충북선고속화사업 등이 관련 사업으로 추진돼 왔다.강호축 핵심 선행사업이라고 할 수 있는 천안~청주공항 복전철사업은 2030년 준공, 충북선고속화사업은 2031년 준공 예정이었지만, 이번 발표에서 사업 속도를 최대한 앞당기겠다는 계획을 밝혔다.한정애 정책위의장은 "가능하다면 충북선고속화사업을 더 앞당겨 천안~청주공항 복선전철 개통 시점인 2030년에 맞추도록 노력하겠다"며 "현 계획대로라면 2030~2031년부터 목포~강릉 간 환승없는 4시간대 이동이 가능할 것"이라고 전망했다.신용한 충북지사 후보는 "강호축은 청주공항 활성화와 충청권 메가시티 완성, 나아가 남북관계 개선 시 시베리아까지 이어지는 국제철도축의 중심 역할을 할 수 있다"며 "이재명 정부와 함께 임기 내 사업이 차질 없이 추진되도록 노력하겠다"고 힘을 보탰다.정 위원장은 "문제는 예산인데 민주당이 책임지고 챙기겠다"며 "강원·충청·호남 지역 주민들에게 실질적인 변화를 가져오는 철도망이 될 것"이라고 강조했다.