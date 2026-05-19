"100만 특례시 발목 잡는 교통난"… 화성, 3만8천 시민 서명 들고 국토부 찾았다

큰사진보기 ▲윤성진 화성특례시장 권한대행이 19일 서울 국토발전전시관에 홍지선 국토교통부 제2차관에게 화성특례시 주요 현안 및 정책 건의서를 전달하고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲윤성진 화성특례시장 권한대행이 19일 서울 국토발전전시관에 홍지선 국토교통부 제2차관과 중부권 광역급행철도 조기 착공 염원 서명부를 들고 기념촬영하고 있다. ⓒ 화성특례시 관련사진보기

경기 남부 대표 성장도시로 떠오른 화성특례시가 주요 철도사업의 국가계획 반영과 조속 추진을 위해 대규모 범시민 서명운동에 나서는 등 광역교통망 확충에 행정력을 집중하고 있다. 인구 100만 대도시로 급성장한 화성시가 산업·주거·교통 인프라의 불균형 문제를 해소하기 위해 철도망 구축을 핵심 과제로 전면에 내세우는 모습이다.화성특례시는 19일 서울 국토발전전시관에서 관내 주요 철도사업 추진을 촉구하는 범시민 서명부를 국토교통부에 전달했다고 밝혔다. 이날 전달식에는 관련 노선을 공유하는 인접 지자체들도 함께 참여해 국가철도망 구축의 필요성을 공동 건의했다.이번 서명운동은 지난 3월 16일부터 4월 20일까지 진행됐으며, 총 3만 8,673명의 시민이 참여했다. 특히 새솔역 신설을 요구하는 새솔동 주민들의 별도 서명 2만 50명이 포함되면서 지역 철도 현안에 대한 시민들의 높은 관심과 체감도를 보여줬다.이번 서명운동 대상은 모두 7개 철도사업이다. 우선 제4차 국가철도망 구축계획에 반영된 사업으로는 ▲분당선 연장 ▲신분당선 봉담 연장 ▲JTX(중부권광역급행철도)가 포함됐다. 여기에 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 추진 중인 ▲경기남부 동·서횡단선 ▲경기남부 광역철도 ▲신안산선 송산그린시티 연장 ▲신분당선 우정 연장도 함께 담겼다.특히 눈길을 끈 것은 JTX 사업이다. 수도권과 중부권을 연결하는 광역급행철도 구상인 JTX는 현재 한국개발연구원(KDI)의 민자적격성 조사가 진행 중이다. 화성시는 동탄역과 연계될 경우 수도권 남부의 광역 이동시간 단축은 물론 청주국제공항 접근성 향상, 산업·물류 경쟁력 강화 등의 효과가 클 것으로 기대하고 있다.이날 JTX 관련 공동 서명에는 화성시민 1만 8,623명을 포함해 용인시와 광주시 주민들까지 참여하면서 총 10만 5,445명 규모의 서명부가 국토교통부에 전달됐다. 단일 철도사업과 관련한 대규모 시민 연대라는 점에서 의미가 작지 않다.이어 진행된 제4·5차 국가철도망 구축계획 관련 공동 전달에서는 화성시 전체 서명 인원 3만 8,673명과 연계 지자체 주민들의 서명이 더해져 총 7만 8,911명 규모의 공동 서명부가 제출됐다.이번 움직임은 단순한 교통편의 개선 차원을 넘어선다는 평가가 나온다. 화성시는 동탄신도시와 향남·봉담·남양·송산그린시티 등 대규모 택지개발이 이어지며 폭발적인 인구 증가를 겪고 있지만, 철도 중심 광역교통망은 도시 성장 속도를 따라가지 못한다는 지적을 받아왔다.실제로 화성은 전국 기초지자체 가운데 대표적인 제조업·첨단산업 집적 도시로 꼽히지만, 서울 및 수도권 주요 거점 접근성은 여전히 도로교통 의존도가 높다. 출퇴근 시간대 만성 교통정체와 지역 간 이동 불균형 문제가 지속적으로 제기돼 온 이유다.이에 따라 화성시는 인접 지자체와 공동 대응 체계를 구축하며 국가철도망 반영 가능성을 높이는 전략을 택했다. 분당선 연장은 화성·용인·오산이 함께 추진하고 있고, 경기남부 광역철도는 화성·성남·용인이 협력 중이다. 경기남부 동·서횡단선 역시 여러 지방정부가 공동 대응에 나섰다.반면 신분당선 봉담 연장과 신안산선 송산그린시티 연장, 신분당선 우정 연장 등은 화성시 단독 현안 성격이 강한 만큼 시가 중심이 돼 사업 필요성을 적극 설득하고 있다.특히 분당선 연장 사업은 지난 3월 제3차 재정사업평가위원회에서 예비타당성조사 대상에 포함되지 못하며 한 차례 제동이 걸린 상태다. 하지만 화성시는 용인·오산과 함께 수도권 남부의 급증하는 광역교통 수요를 강조하며 재추진 동력을 확보하겠다는 방침이다.이미 국가 계획에 반영된 신분당선 봉담 연장 역시 후속 절차가 원활히 진행될 수 있도록 행정력을 집중할 계획이다. 제5차 국가철도망 구축계획 반영이 필요한 노선들 또한 산업단지와 신도시, 동·서부 생활권을 연결하는 핵심 교통축이라는 점을 강조하고 있다.윤성진 화성특례시장 권한대행은 "이번 서명부 전달은 주요 철도사업을 향한 시민들의 기대와 절실한 요구를 국토교통부에 직접 전달했다는 데 의미가 있다"며 "관련 지자체와 긴밀히 협력해 국가계획 반영과 사업 추진이 차질 없이 이뤄질 수 있도록 적극 대응하겠다"고 밝혔다.