"함께 쓰고 고치며 성장한 아이들"

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큰사진보기 ▲제1회 서산아동청소년 문학상을 석권한 신양중 문예부 이소이·김다솔·장민아 학생(사진 왼쪽부터). 문학상 수상 학생들이 최재영(뒷줄) 지도교사와 함께 밝은 표정으로 기념 사진을 찍고 있다. ⓒ 무한정보신문 ⓒ <무한정보> 황동환 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에도 실립니다. 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

학년당 한 학급뿐인 신양중학교 학생들이 최근 기쁜 소식을 전했다. 지난 2일 개최된 '제1회 전국 서산아동청소년 문학상 공모전'에서 김다솔 학생이 중·고등부 통합 대상을, 중등부 운문 부문에서 장민아 학생이 최우수상을, 이소이 학생이 장려상을 각각 차지했다.수상자 3명은 모두 2학년 동기이며 문예부에서 함께 활동하고 있다. 특히 다솔 학생이 고등학생들과의 경쟁을 뚫고 전체 통합 대상을 차지한 것은 이례적인 결과로 평가 받는다. 지난 11일, 이번 공모전에서 나란히 수상의 영예를 안은 학생들과 최재영 문예부 지도 교사를 학교 도서관에서 만나 이번 공모전에서 수상 성과를 내기까지 그 과정과 작품에 대해 이야기를 들었다.신양중 문예부는 지난해 3월 창단 됐다. 최 교사는 "요즘 아이들이 글쓰기를 어려워하고 생각하는 활동 자체를 힘들어하는 경우가 많다"면서 "수업을 하다 보면 생각하는 걸 좋아하고 글쓰기를 즐기는 학생들이 눈에 띄었다. 그 친구들의 생각하는 힘을 키워주고 싶었다"며 문예부 창단 배경을 설명했다.문예부는 창단과 동시에 새로운 일을 모색한다. 학생들의 문학 역량을 단련하는 데 그치는 것이 아니라 학교신문을 발행하기로 한 것. 신문 제호를 '메아리'로 정했다. 최 교사는 "학생들이 자신들의 작은 이야기를 신문을 통해 널리 퍼뜨리자는 의미"라며 "작명은 학생 중 한 명이 제안해 정했다"고 한다.학교 신문 '메아리'는 문예부원들이 교내 체육대회나 e스포츠 경기 같은 학교 행사 현장을 직접 취재하고 사진을 찍어 기사를 작성해 지난해 4월 창간호를 선보였다. 사진 배치와 기사 구성도 학생들이 회의를 통해 결정한다.최 교사에 따르면 '메아리'는 현재 1년에 한 번 발행한다. A3 크기로 모두 8장 분량으로 제작한다. 교내 프린터기로 출력해 먼저 학생 수에 맞춰 70부를 배부 했고, 학부모에게는 그보다 조금 작은 A4 형태로 공유했다. 올해 2호는 아직 발행 전이지만, 문예부 학생들은 신문에 무엇을 채울지 준비에 돌입했다.이번 공모전 대상의 주인공인 다솔 학생은 지난해 9월 신양중학교로 왔다. 그는 "할아버지와 할머니가 신양에 살고 계신다. 시골에서 살아보고 싶었다"며, 그 이유로 "창작 활동을 하기에는 대도시가 너무 시끄럽게 느껴졌다"고 전했다.다솔 학생에 따르면 전학 온 뒤 문예부 존재를 알게 됐고, 지난해 11월 가입했다. 이후 한 달 만에 차장을 맡게 됐다며 웃었다. 초등학교 6학년 때 작곡을 하며 가사를 쓰기 시작한 것이 글쓰기의 출발이었다. 그는 "가사도 어떻게 보면 시라고 생각한다. 시에 노랫가락을 붙이면 곡이 되지 않나. 그래서 자연스럽게 글쓰기에 더 관심을 가지게 된 것 같다"며 글쓰기를 시작한 배경을 전했다.다솔 학생은 평소에는 시를 많이 쓰지만, 이번 대상 수상작은 산문이다. 지난해 윤봉길 의사 순국 기념 글짓기 대회인 '제25회 충청남도 학생 글짓기 공모전'과 올해 '전국융합논술대회'에도 참가했지만, 원하는 결과를 얻지 못했단다. 그런 그에게 대상의 영예를 차지한 비결을 묻자 "저는 아직도 부족하다고 생각한다"며 "선생님의 지도 아래 조금씩 더 키워 나가야 할 것 같다"고 말했다.다솔 학생의 대상 수상작 <갯벌>은 텅 비어 보이던 서산시 갯벌 아래에도 수많은 생명이 살아가고 있다는 사실을 아버지와의 대화를 통해 풀어낸 수필이다. "네 눈에 안 보인다고 없는 게 아니니까"라는 아버지의 말은 작품 전체를 관통하고 있다.문예부 학생들은 서로의 글을 함께 읽고 고쳐주며 작품을 완성한다. 다솔 학생은 "대회 공모가 있으면 학생들끼리 회의를 하고 기한을 정해 1차로 글을 쓴다"며 "방과 후에 서로 피드백을 해주고, 수정한 뒤 마지막으로 선생님 점검을 받아 제출한다"고 설명했다.운문 부문 최우수상을 받은 장민아 학생은 시 <철새>로 수상의 기쁨을 안았다. 그는 갯벌을 바라보며 떠올린 시상(詩想)을 작품에 담았다고 말했다. 장민아 학생은 "사람들이 갯벌을 보면 그냥 더러운 곳이라고 생각하기 쉽다. 그런데 사실 그 안을 들여다보면 아름다운 생명의 터전임을 알게 된다"며 "겉으로 보이는 게 전부가 아니라는 걸 이야기하고 싶었다"고 시에 담긴 의미를 전했다.민아 학생은 서산이 철새 도래지라는 점에도 주목했다. 그는 "철새가 먹이를 찾아 이동하듯 어려움을 견디며 살아간다"며 "지금 힘들더라도 포기하지 말고 잘 견디자는 마음을 담았다"고 설명했다.대중가수가 꿈인 그는 처음부터 글쓰기를 좋아했던 것은 아니다. 문예부 활동 이후 생각이 달라졌다고 한다. 민아 학생은 "시를 읽으면서 화자가 전달하려는 메시지를 찾는 걸 좋아했다. 그런데 제가 직접 써보려고 하면 막막했다"며 "예전에는 무슨 내용으로 시를 써야 할지도 잘 몰랐는데, 지금은 시를 통해 전달하고 싶은 걸 생각하게 됐다. 창의력도 더 풍부해진 것 같다"고 말했다.장려상을 받은 이소이 학생은 시 <해무>를 통해 해양 오염 문제를 우회적으로 고발했다. 그는 친구들과 바다에 다녀온 경험이 작품의 계기가 됐다고 말했다. 소이 학생은 '해무'를 '아름다운 바다를 가리는 존재'로 표현했다. 소이 학생은 "그날 바다가 정말 예뻤다. 계속 보고 싶을 정도였다. 그런데 바다가 계속 오염되고 있다는 생각이 들었다"며 "해무가 끼면 사람들이 사랑하던 바다가 보이지 않게 되지 않나. 해양 오염도 그런 느낌이라고 생각했다"며 작품에 담고 싶었던 이야기를 전했다.소이 학생은 초등학교 3~4학년 때부터 글쓰기를 좋아했다. 백일장 경험은 없었지만 인터넷에 자신이 쓴 글을 올리며 꾸준히 창작 활동을 이어왔다. 현재 여름을 배경으로 한 청춘 소설도 쓰고 있다. "문예부에서 시를 쓰며 배우는 비유적인 표현들이 소설을 쓸 때도 도움이 많이 된다"는 말도 더했다. 그의 장래 희망은 소설가다.최 교사는 문예부 학생들의 가장 큰 장점으로 '함께 성장하는 분위기'를 꼽았다. 그는 "아이들이 처음부터 글을 잘 쓴 건 아니다. 학생들끼리 자주 모여 이야기하고 서로 고쳐주면서 성장했다. 그런 모습이 정말 좋았다"고 제자들을 대견해 했다.인터뷰가 끝난 뒤에도 학생들은 쉽게 자리를 뜨지 못했다. 누군가는 다음에 쓸 시 이야기를 했고, 누군가는 올해 발간할 '메아리' 2호 구상을 꺼냈다. 작은 농촌 학교 도서관 안에서 오간 대화는 단순한 동아리 활동 이상의 의미로 다가왔다. 함께 읽고, 함께 고치고, 함께 성장하는 시간들. 신양중 문예부 학생들은 그렇게 자신들만의 문장을 조금씩 완성해 가고 있었다.