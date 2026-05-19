논산시, 제6기 지역사회보장계획 착수... "시민 체감 복지" 밑그림 그린다

큰사진보기 ▲제6기 논산시 지역사회보장계획 수립 TF팀 관계자들이 회의에 앞서 지역사회보장계획의 이해와 실효성 있는 정책 수립을 위한 역량강화 교육을 받고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김선미 충남사회서비스원 책임연구원이 제6기 논산시 지역사회보장계획 수립 TF팀 회의에서 지역 맞춤형 복지정책 수립 방향과 지역사회보장계획의 이해를 주제로 역량강화 교육을 진행하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲김배자 논산시 인구복지국장이 ‘제6기 논산시 지역사회보장계획 수립 TF팀 회의’에서 지역 맞춤형 복지정책 수립과 실효성 있는 지역사회보장계획 마련의 중요성을 강조하며 인사말을 하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘제6기 논산시 지역사회보장계획 수립 TF팀 회의’ 참석자들이 실효성 있는 지역사회보장 정책 발굴과 제6기 지역사회보장계획 수립을 위해 분과별 논의를 진행하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

충남 논산시가 향후 4년간 지역 복지의 방향을 결정할 '제6기 지역사회보장계획' 수립 작업에 본격 착수했다. 시민 삶의 질과 지역 복지 안전망의 수준을 가늠할 중장기 로드맵이라는 점에서 지역사회 안팎의 관심이 모이고 있다.논산시는 19일 오후 시청 3층 회의실에서 '제6기 논산시 지역사회보장계획 수립 TF팀 회의'를 개최했다. 회의는 임수경 논산시 복지정책과 복지보훈팀장의 진행으로 열렸으며, 공무원과 지역사회보장협의체, 복지기관 관계자, 전문가, 주민 등 민관 33명이 위원으로 위촉돼 참여했다.이번 TF팀은 기획분과, 지역사회분과, 일자리·노인·장애인분과, 인구가족분과 등 4개 분과로 구성됐다. 논산시는 이날 회의를 통해 지역 복지 수요를 반영한 핵심 과제를 논의하고 신규사업 발굴 방향 등을 공유했다.지역사회보장계획은 '사회보장급여법'에 따라 4년마다 수립하는 법정계획이다. 지역의 복지 수요와 자원, 인구 구조 변화, 돌봄 환경 등을 분석해 향후 4년간 지방정부가 어떤 복지정책을 우선 추진할지를 담는다.특히 최근 지역사회 복지는 생계 지원을 넘어 돌봄, 정신건강, 고독사 예방, 주거, 일자리, 가족관계, 사회적 고립 등 생활 전반으로 확대되고 있어 지역사회보장계획의 중요성도 커지고 있다. 현장의 요구를 얼마나 촘촘하게 반영하느냐에 따라 시민 체감도가 달라질 수밖에 없기 때문이다.이날 회의에서는 TF팀 역량강화 교육도 함께 진행됐다. 김선미 충남사회서비스원 책임연구원은 제5기 지역사회보장계획 성과 분석과 함께 제6기 핵심 과제 도출 방향을 설명했다.김 연구원은 "지역사회보장계획은 지역의 사회보장 전 영역을 다루는 계획"이라며 "논산시가 향후 4년 동안 어떤 복지 이정표를 세울 것인지 함께 고민하는 과정"이라고 강조했다.이어 "논산시 조사 결과 장애인 돌봄과 보호안전 분야의 어려움이 상대적으로 높게 나타났다"며 "고용과 보호안전 분야는 시급성에 비해 시민 체감도가 낮은 만큼 정책적 보완이 필요하다"고 진단했다.실제 지난해 실시된 논산시 지역사회보장조사에서는 장애인 돌봄과 건강 관련 응급상황 대응, 정신건강, 의료비 부담, 사회적 고립 문제 등이 주요 과제로 나타났다. 특히 외로움 관련 지표가 높게 조사되면서 고독사 예방과 사회적 관계 회복 정책 필요성도 제기됐다.김배자 논산시 인구복지국장은 인사말에서 "지역사회보장계획은 시민 삶의 질을 향상시키고 복지 체계를 실질적으로 변화시키기 위한 매우 중요한 계획"이라며 "현장의 다양한 의견을 적극 반영해 시민이 체감할 수 있는 촘촘한 복지 안전망 구축에 힘쓰겠다"고 말했다.논산시는 오는 6월 중간회의를 통해 민선9기 공약과 연계한 신규사업을 논의·확정하고, 7월 최종회의를 거쳐 복지욕구 및 자원 분석을 반영한 최종 계획안을 마련할 예정이다.