광주 각계 비판 확산 "일베 우상 정용진, 직접 사죄하라"

큰사진보기 ▲정용진 신세계그룹 회장 ⓒ 신세계 관련사진보기

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큰사진보기 ▲공분에 휩싸인 스타벅스코리아 '5.18 탱크데이 이벤트'. ⓒ 스타벅스코리아 관련사진보기

큰사진보기 ▲정용진 신세계그룹 회장이 5·18 민주화운동 기념일인 지난 18일에 진행된 스타벅스코리아의 '탱크데이' 이벤트와 관련해 대국민 사과문을 발표했다. 사진은 19일 서울 시내의 한 스타벅스 매장 모습. 2026.5.19 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲광주광역시교육청 전경. ⓒ 광주광역시교육청 관련사진보기

'5·18 탱크데이' 이벤트로 물의를 빚은 스타벅스코리아와 신세계그룹 정용진 회장을 향한 분노가 수그러들지 않고 있다. 정 회장은 스타벅스코리아 대표를 해임하고 서면 사과했지만, 광주·전남 각계에서는 되레 비판이 커지는 모습이다.광주를 지역구로 둔 정진욱(동남갑) 더불어민주당 의원은 19일 성명을 내고 "대표 경질만으로는 부족하다. 오너인 정용진 회장이 직접 5·18 유족과 5월 단체, 국민 앞에 엎드려 사죄하라"고 했다.정 의원은 "5·18 민주화운동기념일에 극우성향 기업이 벌인 5·18 폄훼 막장 이벤트에 경악한다"며 "5·18을 폄훼하고 박종철 열사 고문치사 사건을 희화화하는 마케팅이 실무자의 단순 실수일 수는 없다"고 지적했다.이어 "이벤트를 결재하는 과정의 꼭대기에는 한국 스타벅스의 오너인 신세계그룹 정용진 회장이 있다"며 "정용진 회장은 극우적 행태로 일베들의 우상이 된지 오래이고, 그룹 오너가 멀쩡하면 이런 일은 일어날 수 없다"고 했다.정 의원은 특히 "정용진 회장이 격노했다는 식의 오너 지키기용 물타기를 결코 용납하지 않을 것"이라며 "정용진 회장이 뒤로 숨는다면 신세계그룹, 이마트, 스타벅스가 국민적 저항에 직면할 것"이라고 강조했다.민주당 민형배 전남광주통합특별시장 후보 측도 논평을 내고 "대한민국 현대사의 비극을 조롱한 역사 모독"이라며 "철저한 진상 조사와 그에 따른 응분의 책임을 물어야 한다"고 스타벅스 측을 규탄했다.민 후보 선대위 김세미가 대변인은 "5·18 당일 이벤트뿐 아니라 세월호 참사일인 4월 16일 진행된 '미니 탱크데이'에서도 박근혜 전 대통령의 수인번호를 겨냥한 듯한 '503㎖' 텀블러 의혹까지 제기되면서 공분이 커지고 있다"고 밝혔다.광주경실련도 성명에서 "마케팅 실수로 치부할 수 없는 역사 인식 부재이자, 민주주의 희생자들에 대한 모욕"이라며 "돈벌이를 위해서라면 역사적 비극마저 소비의 도구로 삼을 수 있다는 천박한 상업주의가 아니고서는 설명할 수 없다"고 했다.이어 "스타벅스가 이번 사태를 단순한 해프닝으로 덮으려 한다면, 광주시민은 강력한 불매운동에 나설 것"이라고 경고했다.광주·전남 교육계에서 비판이 나오고 있다.광주광역시교육청은 최승복 교육감 권한대행 명의의 항의 서한을 스타벅스코리아 측에 발송했다.시교육청은 항의 서한을 통해 '탱크데이' 이벤트 관련 광주 교육계와 시민을 대신해 유감과 항의의 뜻을 밝히면서 재발 방지 대책 마련을 요구했다.장관호 전남광주통합특별시 교육감 후보도 관련 입장문을 내고 "광주의 아픔과 민주주의 역사를 정면으로 모욕한 중대한 사안"이라고 규정하고 스타벅스코리아 측에 유감을 표시했다.스타벅스코리아는 18일 '책상에 탁!'이라는 문구가 포함된 '5·18 탱크데이' 텀블러 이벤트를 진행하다, 관련 보도가 이어지면서 국민적 비판에 직면했다.이재명 대통령도 이날 SNS에 글을 올려 "저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다"며 "마땅히 그에 상응하는 도덕적, 행정적, 법적, 정치적 책임이 주어져야 할 것이다. 5·18 유가족과 피해자들에게 사과는 했나"라고 따졌다.비난이 커지자 신세계그룹은 당일 스타벅스코리아 손정현 대표이사를 해임한 데 이어, 19일 오전엔 정용진 회장이 서면으로 대국민 사과를 했다. 정 회장을 대신해 김수완 신세계그룹 총괄 부사장이 사과를 위해 광주를 찾았으나, 5·18 단체 관계자들이 만남을 거부하면서 발길을 돌렸다.