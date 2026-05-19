공공부문 비정규직, 최저임금 수준 기본급에 "노동존중은 말뿐" 분노

큰사진보기 ▲공공연대노동조합은 5월 19일 정부세종청사 국무조정실 앞에서 '공공부문 비정규직 2027년 처우개선 예산 반영촉구 기자회견'을 개최하였다. ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김민재 공공연대노동조합 부위원장 ⓒ 공공연대노동조합 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과 세계에도 실립니다.

최저임금 수준의 기본급, 근속이 반영되지 않는 임금체계, 그리고 국회를 통과하고도 정부 최종안에서 사라지는 예산. 공공부문에서 일하는 비정규직 노동자들이 수년째 반복해서 호소해온 현실이다.공공연대노동조합은 19일 오후 정부세종청사 국무조정실 앞에서 '공공부문 비정규직 2027년 처우개선 예산 반영 촉구 기자회견'을 개최했다.김민재 공공연대노조 부위원장은 모두발언에서 세수 전망과 코스피 지수 상승을 언급하며 정부의 '재정 여건 부재' 논리를 반박했다. 그는 "코로나 시기에도, 경제위기 때도, 세수가 좋았던 시기에도 우리의 임금은 가장 먼저 최저임금 수준에 머물 수밖에 없었다"며 "그 희생과 헌신은 항상 우리의 몫이었다"고 말했다.김 부위원장은 현 정부를 향해서도 비판의 목소리를 냈다. 그는 "최근 들어 이재명 정부는 비정규직이 더 많은 임금을 받아야 한다고 이야기 하지만, 공공부문 노동자들의 처지는 여전히 변하지 않았다"고 지적했다.그는 공무직, 기간제, 돌봄노동자, 비정규직 노동자들의 2027년 예산에 처우개선 예산이 반영되지 않는다면 "노동존중과 차별 해소는 말뿐이었음이 드러나는 것"이라고 강조했다.김정제 국가기관분과 분과장은 현장의 구조적 역차별 문제를 제기했다. 그는 정부가 기간제 노동자 처우 개선을 추진하면서 오히려 10년 이상 근속한 공무직보다 기간제 임금이 더 높게 책정되는 사례까지 발생하고 있다고 지적했다.그는 "이것이 정부가 말하는 공정이냐, 노동의 가치냐"고 반문하며, 공무직위원회를 통한 점진적 해결 방식에도 회의적인 입장을 밝혔다.이어 "조금만 기다려라는 말을 믿고 기다리는 동안 치솟는 물가 속에 생활고를 견디다 못해 현장을 떠나는 노동자들이 늘고 있으며, 높은 이직률로 빈 자리가 남은 이들의 노동 강도를 높이는 악순환이 이어지고 있다"고 지적했다.그는 기획예산처와 국무총리실을 향해 "공무직의 현실을 직시하고 직접 해결에 나서야 한다"고 촉구했다.신준호 대전본부 콤스코시큐리티 지부장은 자회사 노동자 처우 문제의 핵심으로 공기업·준정부기관 예산운용지침의 구속력 부재를 지적했다. 신 지부장은 2026년 현재까지도 명절상여금 120%를 지급받지 못하는 자회사 노동자들이 대부분이라고 강조했다.신 지부장은 자신이 속한 한국조폐공사 자회사의 특수경비원이 다른 공공기관과 비교해 월 100만~150만 원의 임금 격차를 겪고 있다고 밝혔다. 동일한 국가 중요시설 방호 업무를 수행함에도 소속 기관에 따라 처우가 크게 달라진다는 것이다.그는 미화·시설 등 다른 자회사 전환 직종에서도 유사한 격차가 만연하다고 덧붙이며, 국무조정실에 직종별 실태조사와 표준임금제 도입을 요구했다.장미정 울산본부 노인생활지원사지부 지부장은 초고령사회 돌봄 노동의 현실을 증언했다. 그는 "폭염과 한파에도 홀로 사는 어르신의 안부를 매일 확인하는 일을 하면서도, 방문에 필수적인 차량유지비와 업무 보고·어르신 상담에 쓰이는 통신비를 모두 노동자 개인이 부담하고 있다"며 "업무용 전화와 교통비는 복지가 아니라 일을 하기 위한 최소한의 도구"라고 말했다.장 지부장은 경력 무시 문제도 제기했다. 그는 "1년을 일한 신입이나 15년을 일한 베테랑이나 급여가 똑같다"며 "숙련도와 경력이 서비스 질을 결정함에도 임금체계에 반영되지 않아 일할수록 지치고 버티기 힘든 구조"라고 호소했다. 그는 "현장의 노동자가 건강하고 안정되어야 어르신들도 행복할 수 있다"며 실질적인 예산 반영과 제도 개선을 촉구했다.공공연대노조는 기자회견문을 통하여 직종별 구체적 요구안을 제시했다. 주요 내용은 ▲ 공무직에게 근속수당과 공무원과 동일한 복지포인트·가족수당 지급 ▲ 돌봄노동자에게 최저임금의 130% 시급과 근속수당·교통비·통신비 지급 ▲ 보육대체교사와 노인일자리담당자에게 인건비 가이드라인 준수 예산 반영 ▲ 자회사 노동자에게 명절상여금 120% 보장 ▲ 생활체육지도자에게 근속수당과 명절상여금 예산 반영 등이 핵심 요구사항이다.공공연대노조는 이날 오후 국무총리실 면담을 진행하고 예산 반영 의지를 직접 확인할 예정이다.요구가 수용되지 않을 경우 7월 총파업에 처우개선 예산 반영 문제를 핵심 의제로 결합해 투쟁에 나서겠다고 밝혔다.