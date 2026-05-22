경호관은 피의 대가로 경호감각을 키웠다

큰사진보기 ▲1983년 9월 대통령경호실 경호요원들이 아웅산 묘지를 사전 답사하고 있다. ⓒ 천병득 관련사진보기

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큰사진보기 ▲아웅산 테러 사건은 경호의 진화에 큰 영향을 끼쳤다. 드론경호를 준비하는 경호요원들. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

1983년 10월 9일, 버마(현 미얀마)의 수도 랑군(현 양곤)에는 아직도 이른 열대 아침의 습기가 남아 있었다. 짙푸른 나무들 사이로 햇살이 내려앉은 아침은 평소처럼 고요했으나 전두환의 순방에 동행한 공식 수행원과 경호요원들은 긴장 속에 있었다. 이날은 전두환의 동남아 순방 일정 중 가장 상징적인 행사로 미얀마 독립을 상징하는 아웅산 묘역 참배가 예정되어 있었다.버마 독립의 아버지로 불린 아웅산 장군이 잠든 곳이었다. 외국 정상들이 미얀마를 방문하면 반드시 찾는 장소였고, 외교적 의전의 상징 같은 공간이었다. 그 상징적 공간이 한국 외교사상 유례없는 비극의 현장이 될 것이라고는 누구도 예상하지 못했다.이날 오전 10시 28분 아웅산 묘지 천장 구조물 안에 숨겨진 폭탄이 터졌다. 굉음과 함께 파편과 돌조각이 쏟아지고, 현장은 순식간에 불길과 먼지, 비명으로 뒤덮였다. 한순간 하늘이 붉게 갈라지고 돌조각과 철편이 폭우처럼 떨어졌다. 몇 초 뒤, 그 자리엔 적막 속의 절규만 남았다. 아무도 참배 공간에서 무슨 일이 일어났는지 몰랐다. 대통령 전용차량이 행사장에 도착하기 전이었다. 전두환 대통령은 단 몇 분 차이로 죽음을 피했다. 당시 참혹한 폭발 속에서, 외무장관 이범석, 체신부 장관 서석준을 비롯한 정부 고위 인사와 경호요원 등 17명이 현장에서 목숨을 잃었고, 14명이 중상을 입었다. 이 사건은 대한민국의 외교·안보 체계에 깊은 충격을 남긴 치명적인 테러였다.다행인지 경호대상자는 목숨을 잃지 않았지만, 경호상의 대참사였다는 점은 분명했다. 범인은 현장에 있었고 일정 수준의 경호 조치도 이루어졌음에도, 결과적으로 경호는 실패했다. 그 직접적인 원인은 북한 공작원 3명이 한국 경호팀으로 위장해 아웅산 묘지 내부로 진입하는 과정에서 버마측 경비 관계자들이 이를 방치한 데 있었다. 표면적으로는 한국 경호팀 방문으로 '오인'했다고 해명했지만, 이후 한·버마 합동조사 결과 이들은 북한 공작원으로부터 2천 달러를 받고 묘지 천장 접근을 허용한 것으로 드러나기도 했다. 결국 성역이라는 이유로 한국 측의 사전 검측이 제한된 상황에서, 현지 경비 인력의 매수와 통제 실패가 결합된 구조적 경호 붕괴였다.사건 당시 1진은 아웅산 묘지에서 예행연습을 마치고 대통령 도착을 기다리며 도열 준비를 하고 있었고, 바로 그 시점에 폭발이 발생했다. 당시 아웅산 묘지 현장 경호 책임자의 증언에 따르면, 묘지 하차 지점과 입구 사이의 거리 문제로 수행원이 먼저 도착하도록 동선을 조정한 상태였다. 대통령 출발 보고를 받은 직후 도열 지시를 전달하려던 순간, 인근 나무 아래에서 대기하던 군악대 의장병이 별다른 의미없이 나팔을 불었고, 이를 행사 개시 신호로 오인한 북한 공작원이 원격으로 폭탄을 기폭시켰다는 것이다. 즉, 우발적 신호와 공격자의 판단이 맞물리며 참사가 촉발된 것이었다.아웅산 묘지 비극의 근원은 단지 한 번의 폭탄 테러가 아니었다. 그것은 냉전의 수면 아래에서 서로를 노리던 두 체제의 긴장이 만들어낸 필연적 결과였다. 1980년대 초, 한반도는 여전히 냉전의 최전선이었다. 남한은 군사정권 속에서 미국과 안보협력을 유지하며 쿠데타로 집권한 체제 정당성을 국제사회에서 확보하려 애쓰고 있었다. 반면 북한은 고립된 국제 정세 속에서 세계 무대에서의 영향력을 되살리기 위해 비대칭 전략, 즉 해외 공작과 테러에 의존하고 있었다. 이러한 상황에서 전두환 대통령의 동남아 순방은 외교적 입지 강화를 위한 전략적 행보였으며, 북한으로서는 이를 견제해야 할 대상으로 인식할 수밖에 없었다.한·버마 합동조사단이 발표한 수사 결과에 따르면, 아웅산 묘지 폭탄 테러는 북한 정찰국이 직접 기획한 것이었다. 강민철, 신기철, 강철수 등 세 명의 공작원이 잠입하여 묘소에 폭탄을 설치했다. 테러 직후 버마 정부는 격분했다. 수사망은 북한 공작조로 좁혀졌고, 한 명은 자폭, 한 명은 현장 체포, 한 명은 도주 중 사살되었다. 체포된 강민철은 조사에서 평양의 직접 지령을 시인했다. 끝내 북한은 아웅산 테러 관련 사실을 부인했지만, 전 세계의 시선은 이미 평양을 향하고 있었다. 한국은 버마와의 외교관계를 단절했고, 국제사회는 북한을 테러국가로 규정했다. 한국 사회 내부에는 깊은 상흔이 새겨졌다.아웅산 사건은 단순한 테러를 넘어 대한민국 대통령 해외 경호 시스템의 구조적 취약성을 드러낸 계기였다. 당시 경호실은 국내 경호에서는 일정한 경험을 축적했지만, 그 역량은 분명한 한계를 지니고 있었다. 1970년대 8·15 육영수 피습사건과 10·26 대통령 저격사건을 거치며 행사장 검측과 근접 경호는 강화되었으나, 이는 주로 행사 관리와 인원 통제, 동선 확보 등 물리적 방호에 집중된 것이었다. 반면 해외 순방 경호는 전혀 다른 차원의 문제였음에도, 정보 수집과 위협 분석은 거의 이루어지지 않았다. 특히 경호 주도권이 초청국에 있는 구조 속에서 현지 정부에 의존할 수밖에 없는 상황이었다. 그 결과 경호의 핵심 기능인 사전 검측조차 제대로 작동하지 못했다.이 사건은 경호 실패가 곧 정보 실패임을 명확히 드러냈다. 물리적 방호만으로는 경호가 완성될 수 없으며, 예방과 정보가 핵심이라는 인식이 확산되었다. 아웅산 묘지 테러는 경호실의 기능적 한계를 넘어 국가 안보 차원의 문제로 이어졌고, 이를 계기로 기관 간 공조 필요성이 부각되었다. 해외 순방 경호는 경호처 단독 역량으로 해결할 수 없는 영역이었으며, 외교부·국방부·안기부(현 국가정보원) 등 관련 기관 간 협력 체계를 강화해야 한다는 공감대가 형성되었다. 이에 따라 기존에 국내 권력기관 중심으로 운영되던 '대통령경호안전대책위원회'의 역할 재정립이 논의되며, 더욱 통합적인 경호·정보 협력 체계 구축이 추진되었다.한국 경호 시스템은 아웅산 테러사건을 기점으로 새로운 패러다임을 도입했다. 경호의 개념은 단순한 수행 중심에서 벗어나 대테러 작전을 포괄하는 방향으로 확장되었으며, 대통령 경호 역시 단순 신변 보호를 넘어 체계적인 테러 대응 체계로 발전하기 시작했다. 특히 폭발물 탐지 및 처리 분야의 전문화가 이루어지면서 검측 장비의 과학화가 본격적으로 추진되었다. 오늘날 경호기관에서 핵심적으로 활용되는 폭발물 탐지 장비, X-ray 장비, 전자식 탐지 시스템 등은 이러한 역사적 경험을 토대로 도입·발전된 것이다. 물론 이러한 변화는 경호처 단독으로 이루어진 것이 아니라, 경찰과 군 등 관계 기관과의 긴밀한 협조를 통해 검측 시스템을 구축함으로써 가능했다.해외 순방 경호에서도 정보 분석의 중요성이 재인식되었으며, 자체 선발대 활동에 앞서 정부 차원의 관계기관 합동 사전 답사가 체계적으로 이루어지기 시작했다. 행사장 사전 검측, 이동 경로 점검, 비상 탈출 계획 수립 등 현대 경호작전의 핵심 요소들이 이 시기에 제도화되었다. 과거에는 현지 국가의 경호에 상당 부분 의존했으나, 아웅산 테러 이후에는 독자적인 해외 경호 역량을 강화하여 '합동 경호'의 수준을 한층 끌어올렸다. 나아가 해외 순방에서도 한국식 경호 체계를 적극적으로 적용함으로써 경호 주도권을 확보하게 되었으며, 이러한 일련의 과정을 통해 한국 경호는 국제적 수준의 전문성을 갖추게 되었다.경호와 정보의 결합도가 높아지면서 경호 수준이 한 단계 업그레이드될 수 있었다. 테러는 단순한 범죄가 아니라 정치적 행위다. 이를 막기 위해서는 정보 수집과 분석이 필수적이다. 아웅산 테러 이후 경호처는 정보기관과의 협력을 강화하고 위협 정보를 분석하는 체계를 구축하게 됐다. 이는 경호의 공간적 확장으로 이어졌다. 대통령 주변 몇 미터를 지키는 것이 전부가 아니라는 사실이 확인되면서 행사장 전체, 이동 경로, 주변 건물 심지어 도시 구조까지 고려하는 다층 방어 체계가 구축되기 시작했다. 이를 통해 1, 2, 3선으로 불리는 내부 경호선, 중간 통제선, 외곽 경계선 등을 구체화하였다.1980년대 후반, 경호실은 본격적으로 정보 기반 경호 시스템을 도입하며 새로운 전환점을 맞이했다. 이는 단순히 장비와 인력의 확충을 넘어, 다양한 리스크 데이터를 종합적으로 분석하여 국가별 경호 위협도를 체계적으로 도식화하는 수준으로 발전한 것이었다. 이러한 분석 결과에 따라 순방 대상국의 위협도가 높을 경우, 대테러팀을 선제적으로 파견해 잠재적 위협을 사전에 차단하는 방식이 도입되었다. 다만 이러한 조치는 상대국과의 긴밀한 협조를 전제로 제한적으로 이뤄졌다. 이 과정에서 외교적 협상력 또한 중요한 경호 역량으로 부각되었다. "경호란 대통령 개인을 보호하는 데 그치지 않고, 대통령이 상징하는 국가의 신뢰를 지키는 일"이라는 인식은 이후 경호활동의 방향과 수준을 근본적으로 변화시키는 원동력이 되었다.이와 함께 경호 현장은 기술 중심의 영역을 넘어, 인간의 통찰력이 지배하는 공간으로 재정의되었다. 평범해 보이는 일상적 풍경 속에서도 위협의 징후를 읽어내야 하기 때문이다. 현장의 경호관은 시선의 위치, 공간에 대한 직관적 인식, 청각적 기억, 위협 인지 및 반응 능력에 이르기까지 극도로 정교한 감각을 요구받았다. 단순히 총탄에 반응하는 것이 아니라, 그보다 앞서 움직일 수 있는 선제적 감각이 필수적이었다. 즉, 위협을 사전에 감지하는 '경호 감각', 육감에 가까운 직관이 경호의 핵심으로 자리 잡은 것이다. 총성이 울린 이후에 대응하는 경호는 이미 한 박자 늦다. 진정한 경호는 총성이 울리기 이전, 침묵 속에서 시작된다. 일반인의 눈에는 무의미하게 지나칠 수 있는 요소들도 경호관에게는 '위협의 단서'로 인식된다. 이른바 경호 실패는 경호 감각의 둔화에서 비롯된 측면이 크다고 할 수 있다.1990년대에 접어들면서 세계는 본격적인 테러리즘의 시대로 진입했다. 국가 간 전면전은 감소한 반면, 정체가 불분명한 소규모 조직과 집단들이 정치적 메시지를 전달하기 위해 폭력과 공포를 수단으로 선택했기 때문이다. 이 시기 경호실이 직면한 위협은 이전과는 전혀 다른 양상을 띠고 있었다. 조직화된 군중이 아니라, 예측이 어려운 '단독 행위자'와 국경을 넘나드는 국제 테러 네트워크가 주요 위협으로 부상한 것이다. 1995년 오클라호마 폭탄 테러와 2001년 9·11 사태는 이러한 변화의 전형이자, 경호실에 새로운 경고와 기준을 동시에 제시한 사건들이었다. 이를 통해 "테러는 더 이상 전쟁터가 아니라 일상의 공간에서 발생한다"는 현실을 끊임없이 확인하게 되었다.이러한 환경 속에서 경호실은 더 이상 행사 중심의 단선적 대응 방식에 머물 수 없었다. 경호의 영역은 정보, 통신, 사이버, 심리전까지 확장되며 입체적으로 재편되었다. 대통령을 둘러싼 안전망 역시 물리적 경계선에 그치지 않고, 디지털 감시 체계와 정교한 정보 필터로 보완되어야 했다. 과거 권력의 상징적 조직이었던 경호실은 대테러 전반을 아우르는 전문 경호기관으로 탈바꿈해 나갔다. 해외 경호기관과의 교류를 통해 새로운 테러 수법을 연구하고, 화생방 공격 가능성까지 고려한 대비 태세를 갖추는 것이 일상이 되었다. 이는 눈앞의 군중을 통제하는 수준을 넘어, 보이지 않는 위협과 맞서야 하는 시대로의 전환을 의미했다. 대통령이 방탄 연단 앞에 서는 순간, 경호관들의 시선은 군중은 물론 건물, 상공, 지하 공간에 이르기까지 전방위로 확장되어야 했다.21세기에 들어서면서 아웅산 테러의 기억은 더 이상 과거의 비극에 머무르지 않고, 미래를 대비하는 기준점으로 자리 잡았다. 이제 대통령 경호가 단순한 신변 보호를 넘어선다는 사실은 일반 대중에게도 널리 인식되고 있다. 경호관들은 행사장 주변 건물의 구조를 면밀히 분석하고, 이동 동선에서 발생할 수 있는 돌발상황까지 사전에 예측하며 대응 방안을 마련한다. 과거에는 행사장 내부의 관중이 주요 감시 대상이었다면, 이제는 지붕과 환풍구, 배수구는 물론 전광판 구조물에 이르기까지 모든 요소가 잠재적 위협으로 간주된다. 이는 아웅산 묘지에서 위협이 눈앞이 아닌 머리 위에서 발생할 수 있다는 사실을 혹독한 대가를 치르며 체득한 결과이기도 하다.이러한 진화에도 불구하고, 경호가 성숙한 자의식을 충분히 동반하고 있는지에 대해서는 여전히 질문이 남는다. 경호는 권력을 위한 도구가 아니라, 국민의 생명과 국가 체제를 수호하는 헌법적 기능이라는 인식이 얼마나 확고히 자리 잡고 있는가의 문제다. 오늘날 대통령은 특정 정권의 상징이 아니라 국민을 대표하는 존재이자, 동시에 가장 높은 위험에 노출된 상징적 인물이다. 따라서 경호는 정권이 아닌 '위험에 노출된 인물'을 보호하는 데 그 본질을 두어야 하며, 그럴 때 비로소 미래를 대비하는 진정한 의미를 갖게 된다. 나아가 국가 경호기관은 단순히 명령을 수행하는 조직을 넘어, 스스로 위협을 예측하고 대응을 설계하는 '판단의 조직', 즉 전략적 두뇌로 진화해야 할 것이다.아웅산 테러는 수십 년의 시간이 흘렀음에도 경호관들에게 여전히 현재진행형의 사건이다. 그것은 단순한 과거의 기록이 아니라, 경호 교범의 안팎에서 끊임없이 되살아나는 살아 있는 경고이자 하나의 기준점이다. 모든 경호 절차의 출발점에는 여전히 아웅산 묘지의 기억이 자리하고 있다. 대통령이 연단에 오르고 군중이 박수를 보내는 평온한 순간에도, 경호관들의 오감이 쉼 없이 공간을 훑는 이유가 바로 여기에 있다. 한 번의 비극이 남긴 질문은 아직 끝나지 않았다. "만일 오늘 또 다른 아웅산 묘지가 준비되어 있다면, 우리는 그것을 사전에 감지할 수 있는가." 이 물음은 단순한 가정이 아니라, 경호의 본질을 끊임없이 시험하는 기준이다. 그리고 그 질문에 답하려는 긴장과 성찰이야말로 21세기 대한민국 경호를 지속적으로 진화시키는 보이지 않는 동력으로 작용하고 있다.