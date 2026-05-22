"대통령 심기를 흔드는 것은..." 장세동 '심기경호'의 시작

큰사진보기 ▲제12대 대통령 취임식을 마친 전두환 대통령 내외가 시민들에게 인사하고 있다. ⓒ 대통령 경호처 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전두환 대통령 취임식 기동경호를 담당하는 직원들이 행사장에 모여 있다(왼쪽)/전두환 대통령 취임식 기동경호를 담당하는 직원들이 행사장에 모여 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

큰사진보기 ▲1980년대 초반 전두환 대통령이 청와대 일대를 둘러보고 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

큰사진보기 ▲전두환 대통령이 반월공단 관계자들을 만나고 있다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

큰사진보기 ▲장세동 경호실장이 직원들과 자리를 같이 했다. ⓒ 대통령경호처 관련사진보기

1980년대에 접어들며 청와대는 12·12 군사반란이 폭탄처럼 터진 뒤 남은 잔향 속에서 다시 재편된 국가의 중심이었다. 쿠데타 성공으로 권력 정당성을 얻은 군부 세력은 제도와 세력을 완전히 장악했지만, 마음 한구석에는 불안이 감돌고 있었다.총은 그들을 권좌에 올려놓았으나 민심은 여전히 냉담했고, 국제사회는 그들의 통치를 비상 체제의 연장으로 바라봤다. 이런 정세에서 대통령 경호는 단순한 안전 업무가 아니라, 불안한 권력의 심리를 위무하는 심층정치의 도구로 자리 잡아야 했다. 곧 권력의 심장을 지키는 신경망이자 대통령의 심기를 보호하는 '내면 경비대'로서 말이다.전두환의 대통령 취임과 함께 박정희 시대의 경호실 구조도 재편되었다. 유신체제 시절 대통령 경호는 군 출신 인사들의 손에 넘겨졌지만, 이전의 위력경호와는 달리 '불신의 통제'가 최대 화두로 떠올랐다. 하나회 인맥으로 꾸린 참모 체계는 권력 내부의 균열을 최소화하는 임무를 맡았다. 그러나 거리에는 군홧발의 기운이 채 가시지 않았고, 청와대 경내는 여전히 군대식 규율 아래 움직였다. 여기서 대통령의 자리를 지키는 것은 총과 방패만으로는 더 이상 충분하지 않았다. 전두환 정권이 총성 없이 권력을 장악한 무혈 정권이었던 만큼, 언제든 흔들릴 수 있었기 때문이다.그런 정권의 경호는 단순한 물리적 방어가 아니라 심리적 평정을 지켜주는 방식이어야 했다. 10·26 사태로 경호실 지휘부가 무너진 후, 육군 준장 시절 상황실장이던 정동호가 경호실장 직무대리를 거쳐 5 공화국 출범과 함께 정식 실장으로 승진했지만, 그에 대한 신뢰는 제한적이었다. 경호 실무 경험과 하나회 멤버로서 12·12 군사반란 가담으로 신군부와의 친밀성은 인정받았으나, 그의 수명은 초기 체제 안착까지로 한정되었다. 10·26, 12·12, 5·17 로 이어지는 군사 쿠데타 정권의 과도기에서 그는 권한대행과 대통령의 '경호 공백'을 최소화하며 조직을 보위한 실무형 관리자일 수밖에 없었다.전두환은 내부 충성에 흠결이 없는 절대적 신뢰를 두는 인물을 원했다. 그 사람이 베트남전 전투 유공으로 멘토와 멘티 관계를 맺은 장세동이었다. 장세동은 육군 보안사 보좌관 출신으로 12·12 군사반란과 5·17 비상계엄 당시 전두환의 실행축 중 하나였다. 그의 충성은 명령에 대한 복종이 아니라 생사를 함께 체험한 데서 비롯된 것이었다. 12·12 군사반란 당시 30 경비단장이었던 그는 신군부에 맞선 상관인 수도경비사령관 장태환의 등에 칼을 꽂고 전두환을 따르면서 "목숨을 걸었다"는 이유만으로 신뢰를 얻은 인물이었다. 그 신뢰를 바탕으로 그는 전두환의 마음을 읽는 사람이라 불렸다.1981년 7월, 전두환은 장세동을 중장으로 진급시키면서 경호실장에 임명했다. 경호실은 새로운 형태의 감정지배 체제로 바뀌었다. 한국 권위주의 체제의 감정적 핵심을 구성한 경호실의 존재 이유는 '대통령의 신체 보호'에 있었지만, 실제 작동 목적은 '대통령 심기 안정'에 가까웠다. 이른바 '심기 경호'라는 개념은 전두환 정권기의 경호 철학으로 제도화되었고, 그 중심에 장세동이 있었다. 그의 경호체제는 물리적 경호의 경계를 넘어 권력자의 심리와 감정 상태를 관리하는 통치 장치로 전환되었다. 곧 충성의 내면화 과정이었다. 이 현상은 한국 권위주의 정치의 심층 구조를 이해하는 데 필수적인 사례로 평가된다.장세동이 이끈 경호실은 전두환 정권의 심리적 방어선이었다. 5·18 핏빛 광주로 인해 국제적 비난이 이어지는 상황에서 전두환은 권력의 맛에 취해 있을 수만은 없었다. 국민의 냉소와 재야 세력의 투쟁, 국제사회의 비판적 시선 등으로 청와대 담장 안에는 불안이 감돌 수밖에 없었다. 이 불안을 해소하는 게 장세동에게 주어진 과제였다. 그때부터 경호의 목적은 한마디로 정리되었다. '대통령의 심기를 흔드는 것은 곧 국가에 대한 위협이다.' 이 말은 경호관의 머릿속에 신앙처럼 새겨져야만 했다.10·26 사태로 조직이 존폐의 기로에 처한 경호실의 명맥을 유지한 건 작전보좌관 출신의 전두환 덕분이었다. 전두환이 아니었으면 총을 들고 있는 상황은 상상도 못 할 일이었다. 그런 상황에서 대통령의 불안을 제거해야 한다는 장세동의 말을 거역할 경호관은 없었다. 이에 따라 경호의 패러다임이 신체 보호보다 심기 유지로 바뀌는 것은 필연적이었다. 경호관들은 사격훈련으로 영점을 잡는 것보다 표정 관리와 환경 제어를 배워야 했다. 청와대는 물리적 보안시설을 넘어 감정의 요새로 탈바꿈했다.당시 한국의 권력구조는 군사권력, 관료조직, 정보기관이 복합적으로 결합한 폐쇄적 권력 피라미드였다. 신군부 세력은 군 내부 결속을 바탕으로 국가 전 영역을 재편했다. 그 핵심은 보안사·하나회 인맥의 중심에 있는 대통령과 직할 참모조직이었다. 이 체제에서 경호실은 단순한 부속기관이 아니라 '심리적 안전망'이자 비공식 권력 조정의 한 축으로 기능했다. 보안사 작전라인 출신의 장세동은 전두환의 절대적 신임을 받았고, 그의 역할은 군사적 경호를 수행하는 동시에 대통령의 정서적 안정을 유지하며 외부 자극으로부터 심리적 균형을 지키게 하는 것이었다.청와대 조직 구조에서 경호실은 서열상 비서실 아래에 있었으나 실질적 영향력은 사실상 위에 있었다. 경호실은 대통령의 일정, 출입자, 동선, 공간 분위기까지 전면적으로 관할했다. 이러한 포괄적 권한은 경호 개념의 확장으로 설명될 수 있으나, 현실적으로는 권력자의 정서 통제체계이기도 했다. 박정희에 대한 '신격화된 충성'이 지향이었다면 전두환에 대한 '내면화된 충성'은 실재였다. 장세동은 '충성은 명령보다 빠르게 움직여야 한다'는 지침을 신념화하도록 했다. 명령을 기다린다는 것은 이미 대통령의 불안을 방치했다는 뜻이기 때문이다.이런 조직문화는 경호실 전체를 무형의 감정 네트워크로 묶었다. 경호관들은 대통령의 시선, 목소리의 강약, 손동작의 리듬까지 분석하도록 훈련받았다. 예를 들어 대통령이 물잔을 들 때 손목의 긴장도를 읽어 심리 상태를 추정하는 식이었다. 그것이 바로 '심기경호'였다. 이 개념은 대통령의 심리적 동요를 경호의 위협으로 간주하는 발상에서 출발한다. 즉 대통령의 불쾌감·분노·불신·피로 등 정서적 변수가 경호 실패로 이어질 수 있고 국정운영에 악영향을 끼친다는 논리가 조직 내에서 암묵적으로 작동했다. 경호관의 임무는 물리적 위협 제거를 넘어 정서적 불안 요인을 사전에 제어하는 방향으로 확대되었다.청와대의 공간 배치, 출입자 관리 방식, 보고 절차, 언어 사용 규범 등은 모두 '심기 안정'의 관점에서 재조정되었다. 예를 들어 대통령 일일 일정의 시간, 회의 구성원의 배치, 공간 조명, 공기 온도까지 대통령의 심리적 안정도를 기준으로 조율되었다. 보좌진의 언어 규범도 경호실의 간섭 대상이었다. '불쾌감 유발 어휘'는 회의 보고에서 제거되었고, 비판적 의견 개진은 "심기를 거스르는 행위"로 간주되었다. 경호실에서도 언행의 절제, 감정의 억제, 상황 감각의 민첩성 등이 핵심사항으로 자리 잡았다. 그 결과 대통령이 청와대 내부에서 대면하는 모든 인간관계는 '관리된 접촉면'으로 제한되며 권력의 내향화와 단절이 동시에 심화되었다.청와대는 장세동 체제에서 사실상 감정 관리체계로 작동했다. 경호실은 단순한 군사적 위계조직이 아니라 감정의 위계로 움직이는 피라미드에 가까웠다. 심기의 동요는 조직 전체의 진동을 의미했다. 대통령이 불편해하면 실장이 긴장했고, 실장이 긴장하면 경호실 전체의 공기가 바뀌었다. 장세동은 심기경호의 제안자이자 실행자였다. 경호실장에 취임하면서 그는 술과 담배는 물론 그토록 즐기던 테니스 라켓도 잡지 않았다. 심지어 식사량을 줄여 배탈을 예방할 정도였다. 전두환을 왕처럼 모시려는 장세동의 지휘방침을 거스르는 것은 상상조차 할 수 없었다. 절대왕정 그 자체였다.경호실 내부에는 비공식적 규율이 세밀하게 만들어졌다. 그것은 규정이 아니라 감각의 목록이었다. 대통령이 느끼는 공기의 무게를 제어함으로써 국가의 분위기 자체를 안정시킨다는 논리였다. 이른바 '표정 규율'을 통한 감정 통치는 물리적 공간을 매개로 구현되었다. 위험을 제거하는 것보다 감각을 관리하는 게 우선이었고, 현실을 통제하는 것보다 감정을 조절하는 게 중요했다. 청와대 내에서 발생하는 모든 상황은 심기 리스크로 관리되다시피 했다. 이런 상황에서 충성은 더 이상 행동의 결과가 아니라 감정의 기술이 되었다. 충성은 자아의 내부로 완전히 흡수될 수밖에 없었다.제5공화국의 권력은 '평정'이라는 이름의 방어망 속에 존재했으나, 해외 순방에서까지 평정이 유지되지는 못했다. 1983년 10월 전두환은 동남아 순방길에 올랐고, 순방 이튿날인 10월 9 일 버마(현 미얀마) 양곤 아웅산 묘역에서 폭발사건이 발생해 집권 후 처음 맞은 절체절명의 위기를 겪었다. 폭발 직후 17 명이 목숨을 잃는 등 수십 명의 사상자가 발생해 한국 정부 최고위 인사들이 현장에서 희생되었다. 전두환은 선발대로 출발하지 않아 극적으로 화를 면했지만, 남은 순방 일정을 접고 귀국해야만 했다. 경호상의 책임을 진 버마측이 성역이라는 이유로 검측을 허용하지 않아 안전이 확보되지 않은 상황에서 발생한 전형적인 경호실패였다.아웅산 테러와 관련해 장세동은 경호실패 책임을 인정하고 사표를 제출했으나, 전두환은 이를 반려하며 유임을 결정했다. 해외 순방 경호의 한계와 버마 측의 1차 책임을 내세워 재신임한 것이다. 이는 장세동의 심기경호 충성도가 전두환의 전폭적 지지를 받은 것으로 여겨졌다. 당시 버마 정부는 북한 공작원 3명을 범인으로 지목했는데, 1명은 체포 과정에서 사살되고 1명은 사형이 집행되었으며, 남은 1명은 수사에 협조한 점을 참작해 무기징역을 선고받았다. 테러 직후 전두환은 '단호한 응징'을 선언하며 전국 비상계엄령을 선포했으나 '늑대사냥' 작전으로 북한을 고립시키는 데 초점을 맞췄을 뿐이었다.장세동에게 충성이란 맹목이 아니라 계산된 판단이었다. 그는 심기경호를 통해 단순한 보좌가 아닌 권력의 전도체로서 경호의 위상을 재정의했다. 전두환은 틈날 때마다 장세동을 치켜세우며 "마음이 통하는 사람"이라 칭했다. 물론 전두환의 입장에서 '마음이 통한다'라기보다는 심기를 읽고 맞추는 능력이 탁월하다는 점을 내세우고 싶었을 것이다. 장세동이 한때 노태우, 노신영과 함께 대권주자로 급부상한 이유도 여기에 있다. 장세동은 자신을 완전히 '도구화'하면서도 그 도구의 위치를 정확히 인식했다. 자신을 지우며 존재를 증명하는 방식, 그것이 장세동식 충성학의 핵심이었다.그와 같은 장세동식 충성주의가 경호실을 지배한다 하더라도, 그것이 체제 안정에 실질적으로 기여할 수는 없었다. 1985년 2·12 총선에서 신민당이 수도권을 중심으로 돌풍을 일으키면서 민주화 요구는 더욱 격화되었다. 이 과정에서 노신영 안전기획부장의 온건 대응이 실패했다는 비판이 제기되었다. 이러한 상황에서 전두환은 장세동의 충성심과 강력한 실행력을 높이 평가해 민주화운동의 강경 진압을 담당할 안전기획부장으로 그를 발탁했다. 이는 심기경호의 성과를 발판으로 장세동이 국가안보의 최종 책임자로 권한이 격상되었음을 의미한다. 동시에 전두환의 안정적인 퇴임과 이후 상왕정치 구상을 실현하는 데 있어 장세동만큼 적임자가 없다는 판단 역시 중요한 배경으로 작용했다.한편 1985년 2월, 장세동의 후임으로 육사 17기 출신의 경호실 차장이던 안현태가 경호실장에 취임했다. 안현태는 전두환의 지근거리 경호를 총괄하며 대통령의 신변 안전과 청와대 보안 유지에 핵심적인 역할을 수행했다. 그러나 그의 본질적인 역할은, 안전기획부장 장세동과 긴밀히 협력하여 전두환의 퇴임 이후 상왕정치 기반을 공고히 하는 데 있었다고 평가할 수 있다. 이후 1996년, 전두환 비자금 조성 및 뇌물 수수 사건으로 안현태는 징역 2년6개월을 선고받고 복역하였으며, 장세동 역시 이러한 책임에서 자유로울 수 없었다. 당시 자금 조성은 안전기획부가 기획을 담당하고, 경호실이 전달 및 관리 역할을 맡는 방식으로 기업 자금을 조직적으로 모금하는 구조 속에서 이루어졌다.당시 경호실은 비자금 사건에 깊숙이 연루되어 있었다. 안현태가 기업 규모에 따라 모금 대상을 선정한 뒤 이를 전두환에게 보고하면, 주요 경제 현안 논의를 명목으로 한 면담이 이루어지는 방식이었다. 이 자리에서 전두환은 수표와 현금을 직접 수수한 후 경호실 경리과에 넘겨 입금 처리하도록 했다. 전두환은 관행적 정치자금 명목으로 총 7200억 원 이상의 자금을 수수했는데, 이 가운데 2205억 원이 뇌물로 인정되었다. 안현태는 재판 과정에서 "안기부와 재무부 등 여러 기관이 대선자금을 모금하는 상황에서 경호실장으로서 이를 거부할 수 없었다"며 "뇌물 수수가 아니라 대선자금 관리"라고 주장했다. 그러나 재판부는 비자금의 모금과 관리 전반을 주도한 책임을 인정하여 그에게 징역 2년 6개월과 추징금 5천만 원을 선고하였다.이처럼 장세동의 심기경호는 권위주의 통치의 감정적 지지 기반으로 작동하며 단기적 권력 유지에는 기여하였으나, 장기적으로는 체제의 취약성을 심화시키는 요인으로 작용할 수밖에 없었다. 경호실이 민주화 억압 과정에서 간접적·보조적 역할을 했다는 점 역시 부인하기 어렵다. 비록 직접적인 탄압에 나서지는 않았으나, 청와대 내부의 정보 필터링과 권력 고립을 통해 억압 정책이 실행될 수 있는 환경을 조성한 것은 분명하다. 이러한 맥락에서 볼 때, 역설적으로 경호실의 운영 방식은 1987년 민주화 전환을 촉진하는 일정한 계기로 작용한 측면도 지닌다. 강원택 서울대학교 교수는 "제5공화국을 거치고 나서야 한국 사회는 군부 권위주의를 거부하고 민주주의를 유일한 통치 원리로 수용하게 되었다"고 평가한 바 있다.제5공화국 전반을 관통하는 장세동 체제의 특징은 '충성의 내면화'였다. 경호관들은 상명하복보다 자기검열을 통해 충성을 표현했다. 지시 이전에 행동하는 선제적 복종, 표정과 언어의 자동화된 조정 등이 일상화되었다. 이는 권위주의적 조직문화의 일반적 특성을 넘어선 일종의 심리적 규율이었다. 경호관들은 대통령의 심리 상태를 읽고, 그 리듬에 자신의 정서를 맞추는 방식으로 업무를 수행했다. 이로써 충성은 외부 명령의 결과가 아니라 내면의 자동 반응 체계로 구조화되었다. 이러한 내면화된 충성은 경호실 구성원들의 직업적 자긍심과 도덕적 긴장을 동시에 강화했다.문제는 이 충성은 정치적 책임 의식이나 제도적 견제 의식과 결합하지 못한 채, '인간적 믿음'과 '조직적 순응'의 혼합체로 남았다는 데 있다. 그러다 보니 경호실은 민주적 감시체계 바깥에서 감정적 충성의 장으로 기능했다. 경호실은 전두환 정권의 비공식 권력 조정 메커니즘에서 중간 매개체적 역할을 담당했다. 형식상 비서실·정부기관의 아래에 있었으나, 대통령 접근 통로를 독점한 위치상 실질적 영향력은 절대적이었다. 이 과정에서 장세동은 권력 핵심의 감정 상태를 조율함으로써 행정 판단에 간접적으로 관여했다.결국 경호실은 국가 권력의 운영이 개인의 심리적 안정과 긴밀히 결부되는 통치 구조로 전환되는 데 핵심적 매개로 작용했다. 1987년 6월 항쟁은 이른바 '심기경호 체제'의 구조적 한계를 여실히 드러낸 사건이었다. 전국적 시민 저항이 청와대 담장 밖에서 현실 정치의 균열로 분출되었음에도, 그 내부에서는 여전히 안정된 평정이 유지되고 있었다. 경호실은 이러한 정치적 폭발을 물리적 위협이 아닌 '심리적 교란'으로 인식하며 외부와의 접촉을 차단하는 방식으로 대응했다. 그러나 수십만 명의 시민이 거리에서 직선제 개헌을 요구하는 상황에서, 대통령의 심리적 안정은 더 이상 통치 유지의 충분조건이 될 수 없었다. 결국 1987년 6월 29일 노태우의 직선제 수용 선언은, 심기 중심의 권력 질서가 붕괴되는 전환점을 상징적으로 보여주는 사건이었다.장세동 시기의 경호실은 한국 정치사에서 권위주의 통치가 감정 관리의 체계로 심화된 대표적 사례로 평가될 수 있다. 그의 경호 철학은 대통령의 안전을 곧 국가의 안정과 동일시함으로써, 권력의 정당성 결핍을 일종의 '심리적 보호막'으로 보완하고자 하였다. 이 과정에서 충성은 제도적 복종이 아니라 내면화된 감정 통제의 형태로 작동하였고, 경호 역시 물리적 방어를 넘어 심리적 안정 유지를 위한 행정적 실천으로 확장되었다. 그 결과 경호실은 권력 중심부의 불안을 완충하는 기능을 수행하는 한편, 민주적 투명성과 현실 인식을 차단함으로써 체제 취약성을 심화시키는 역설적 효과를 낳았다. 이러한 내면화된 충성의 유산은 이후 민주정부 시기에도 완전히 해소되지 않았다. 장세동 경호체제는 한국 정치에서 '충성의 감정화'가 어떠한 구조로 형성되고 지속되어 왔는지를 보여주는 중요한 사례로 남아 있다.