여수상의, 여수항 D-1 정박지 해상환적 허용 건의

큰사진보기 ▲여수항·광양항 항세도. ⓒ 여수상공회의소 관련사진보기

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전남 여수상공회의소는 '여수항 D-1 정박지 해상환적(STS) 허용 검토 및 제도 정비'를 해양수산부와 여수지방해양수산청 등 관계기관에 공식 건의했다고 19일 밝혔다.여수상의는 최근 호르무즈 해협 봉쇄 등 중동발 공급 불안으로 국내 석유화학 업계가 원료 수급에 차질을 겪고 있는 상황에서, 여수국가산단의 안정적인 원료 공급망 확보와 항만 운영 효율성을 높이기 위해 이번 건의를 추진했다고 배경을 설명했다.실제 여수산단 주요 기업들은 납사 등 기초 원료 수급 불안으로 생산 차질 우려가 커지고 있다. 또 최근 러시아산 납사 긴급 도입 사례가 보여주듯 공급선 다변화와 물류 대응력 확보가 중요한 과제로 떠오르고 있다.특히, 이번 건의는 D-1 정박지 활용 확대가 새로운 위험을 초래하는 것이 아니라, 이미 운영 중인 해상환적 기능을 보다 안전하고 효율적으로 재배치해 공급망 위기와 항만 과밀 문제에 대응하기 위한 구조 개선안이라는 점을 강조했다.또한 싱가포르항·로테르담항·중국 닝보 주산항 등 주요 국제 항만은 STS 기능을 활용해 환적 허브 경쟁력을 강화하고 있다. 국내에서도 울산·부산항 뿐만 아니라 광양항 내에서도 친환경 연료 기반 STS 및 동시작업형 벙커링(SIMOPs)을 성공적으로 수행하는 등 안전관리 체계에 기반한 해상환적 운영이 확대되고 있다는 점도 제시했다.여수상공회의소 관계자는 "여수항 D-1 정박지 해상환적 허용 검토는 단순히 정박지 하나를 추가로 활용하자는 차원이 아니라, 여수국가산단 원료 수급 안정과 국가 공급망 위기에 대응하기 위한 전략적 과제"라며 "안전성을 최우선으로 관계기관과 업계, 전문가 의견을 충분히 수렴해 제도 정비와 운영기준이 마련될 수 있도록 정부와 지속 협의해 나가겠다"고 밝혔다.