한국인 탑승 가자구호선단 나포... "한국 정부, 조속히 나서야"

▲팔레스타인 해방을 위한 한국본부(KFFP)는 19일 오전 10시 이스라엘 대사관 앞에서 기자회견을 열고 한국인 활동가 동현(34, 김동현)이 탑승한 구호선단이 전날 이스라엘 해군에 의해 나포됐다고 밝혔다. ⓒ KFFP 제공 관련사진보기