3000만 원 짜리 자연산 명품을 잃었다

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"위쪽에 맞닿은 임플란트 때문에 금 간 건가요?"

"임플란트 때문에 금이 가는 경우는 없어요."

"좀 더 지켜봅시다. 통증이 생기면 병원에 바로 오세요."

큰사진보기 ▲치아번호내 문제의 치아 위치는 오른쪽 상악 14 , 하악 44 ⓒ wikimedia commons 관련사진보기

큰사진보기 ▲임플란트 14와 자연치아 44서로 다른 체급의 파트너 ⓒ 강미순 관련사진보기

"자연 치아끼리 짝짜꿍 합이 잘 맞았으면, 내 자리에 있던 14는 갑자기 금이 간 거냐? 그것도 수박처럼 쩍? "

"아니, 그건..."

"너 맨날 이를 악물던데, 잘 땐 이도 갈고. 44번 비명 소리에 시끄러워서 살 수가 없어."

"...!"

가끔 식사 중에 작은 어금니에 통증이 일었다. 평소에는 괜찮았지만, 강한 마찰이나 압력이 가해지면 뇌까지 찡하게 울리며 쩌릿했다. 나는 이 느낌을 잘 안다. 3년 전에도 비슷한 통증을 경험했기 때문이다. 치아에 금이 가기 시작했다는 전조 신호였다.그 통증이 시작된 건 3년 전이었다. 배 한 조각을 먹다가 작은 어금니 하나가 쩍 갈라졌다. 어금니가 어이없게도 쉽게 쪼개졌다. 부랴부랴 다니던 치과에 갔다. 의사는 치아 상태를 살펴보더니, 발치 선고를 내렸다. 처음 있는 일이라 순간 멍해졌다. 혼란이 조금 가시자, 이번에는 두려움과 거부감이 밀려왔다. 이런 나를 의료진이 잠시 내버려두었다. 마치 반평생 함께한 어금니와 이별할 시간을 주려는 듯이.수십 분이 지나고, 내가 체념 상태에 이르렀다고 판단한 의료진이 다가와 내민 건, 임플란트 시술 동의서였다. 국산으로 할지 수입산으로 할지 물었다. 나는 따지지도 묻지도 않고 수입산을 선택했다. 불안한 심리가 크게 작용한 탓이다. 내가 가격을 정하고 서류에 사인하자 임플란트 시술이 시작됐다. 임플란트를 식립 전에 발치부터 했다.3년이 지났지만, 그날 고통이 생생하게 떠오른다. 작은 어금니를 뽑는데, 의사도 꽤 애를 먹는 눈치였다. 어금니가 단단히 뿌리를 내린 탓인지, 쉽게 빠지지 않았다. 오랜 사투 끝에 조각조각 (느낌상 ) 뜯겨 나갔다. 마취를 했지만, 고통이 덜하진 않았다.나는 이미 반쯤 정신줄을 놓은 상태에서 임플란트 인공 뿌리를 식립했다. 잇몸 공간에 들어온 기구의 진동이 뼈를 타고 머리까지 윙윙 울려 댔지만, 오히려 이를 뽑을 때보다 수월하게 느껴졌다. 시술이 생각보다 빨리 끝나자, 고통에서 벗어났다는 해방감마저 들었다.3년 동안 별다른 문제 없이 임플란트 치아를 잘 사용하고 있다. 문제는 임플란트와 맞닿는 아랫니, 앞서 언급했던, 작은 어금니였다. 맞닿은 부분에 강한 마찰이나 압력이 가해지면 금이 간 듯한 통증이 느껴졌다. 경험상 이런 통증은 절대로 그냥 넘겨서는 안 된다.5월 초, 치과에 가서 어금니에 금 간 것 같은 증세를 말했다. 검진을 마친 의사는 엑스레이상으로는 잇몸과 잇몸 뼈에 특별한 이상 소견이 없다고 했다. 실금은 별도로 정밀한 검사를 했다. CT 촬영을 진행했고, 단면 영상에서 실금 부위를 확인할 수 있었다. 내 느낌이 맞았다.나는 의사에게 제일 궁금했던 걸 물어봤다.의사가 단호하게 대답했다. 덧붙여서 치아를 오랜 시간 사용하면 금이 가는 건 흔하다고 했다. 문제는 어디까지 금이 갔는지 확인하는 건 쉽지 않다는 거였다. 치아를 열어보지 않고서는. 내가 느끼는 새로운 통각과 불편함을 아무리 호소해도 의사의 말은 한결같았다.자연 치아와 임플란트가 맞닿은 상황이 점점 내 마음에 예민하게 자리 잡았다. 틈만 나면 그 문제와 관련된 정보를 검색해 보았다. 작은 위안을 얻고 싶었던 마음이 컸다. 그러던 중 자연 치아에 대한 새로운 지식을 얻게 되었다.맞닿은 자연 치아는 음식을 먹으며 조금씩 닳아 간다. 서로 충격을 완충 할 수 있는 쿠션 같은 게 있다. 고통을 분담하며 높이를 맞추어 나간다고 한다. 그래서 치아는 완벽한 구조로 타고 나지 않았다는 것이다. 한번 금이 간 치아는 신체의 다른 뼈처럼 절대로 스스로 붙지 않는다(치의학 일반 이론 참고).치과 학계에서는 자연 치아 1개 당 생애 가치는 3000만 원이라고 한다. 우리 입안에는 무려 8억 원에 달하는 박혀 있는 셈이다.치아에도 고유 번호가 있었다. 내가 임플란트로 대체한 곳의 치아는 상악 14번이었다. 맞닿은 자연 치아는 하악 44번이다(그래서 죽을 맛이었구나). 자연 치아 44는 임플란트 14라는 체급 자체가 다른 파트너를 만났다. 이가 없으면 잇몸이 아니라 임플란트라는 훌륭한 대체품이 있다는 건 분명 감사할 일이다. 그럼에도 임플란트 14가 강하게 수직 압력을 가할 때, 자연 치아 44가 느끼는 미세한 통증과 이질감은 표현할 길이 없다.이 느낌을 그림으로 표현해봤다. 임플란트 14를 캐릭터로 그려보니, 어느 순간 이 녀석이 내게 말을 걸어오는 것 같았다. 다소 억울하다는 듯이.나도 다 알고 있는 사실이다, 괜히 이 탓 저 탓을 하며 분통을 터트려 본다. 중년의 호르몬 변화를 겪으면서 치아라고 멀쩡했을 리가 없었다. 이를 갈고 악무는 버릇까지 겹쳐 결국 치아에 금이 가는 데 일조했다는 것도 안다.치아를 잃는 건 한 순간이다. 진짜 한순간에 잃었던 걸까. 어쩌면 수많은 경고 신호를 보내지 않았을까.자연 치아는 내가 태어나 성장하며, 좋아하는 음식을 즐기고 누군가와 대화하며 울고 웃었던 모든 세월까지 기억한다. 나와 함께 치열하게 세상을 씹고 맛보고 흡수하며 버텨온 내 소중한 치아다. 잃고 나서야 그 가치를 깨달았다. 개당 3000만 원 짜리 자연산 명품, 더는 잃지 말자.