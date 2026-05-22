유가족 상처만 더 키운, 앞뒤 안 맞는 아리셀 항소심 판결

2024년 6월 24일 23명이 죽고 9명이 다친 한국사회 최악의 중대재해 아리셀 참사에 대해 지난 4월 22일 항소심 재판부는 형량을 대폭 줄여 경영책임자에게 각각 4년과 7년을 선고했습니다. 유가족 및 대책위는 물론 국민 대다수가 도저히 받아들일 수 없는 결과라며 반발하고 있습니다. 일각에선 한국사회 산재 재판에서 최악의 선례를 남겼다는 평가도 나옵니다. 대법원 선고를 앞두고 유가족 및 대책위가 바라본 2심 선고의 문제점을 다섯 차례에 걸쳐 짚어봅니다.

큰사진보기 ▲세계산재사망노동자추모의 날 기자회견세계산재사망노동자추모의 날(4월 28일)을 맞아 산재피해가족네트워크 '다시는' 주최로 4월 28일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 열린 '기억과 추모가 또 다른 죽음을 막을 수 있습니다! 세계산재사망노동자추모의 날 기자회견'에서 아리셀참사로 목숨을 잃은 고 엄정정 씨의 모친인 이순희 씨가 발언을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲아리셀 참사 유가족들의 법률대리를 맡고 있는 신하나 변호사(법무법인 덕수)가 4월 22일 오후 박순관 아리셀 대표의 1심 징역형(15년)을 대폭 감형한 항소심 선고(징역 4년)에 "중대재해처벌법을 사실상 위헌이라고 판단한 것"이라고 비판했다. ⓒ 전선정 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 아리셀 대책위 집행위원이자 김용균재단 활동가입니다.