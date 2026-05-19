'괴롭힘 사망 의혹' 국립수산과학원 "수사 협조·유족 지원 최선"

▲국립수산과학원 누리집. 국립수산과학원 측은 "안타까운 일이 발생한 데 대해 소식을 접한 모든 직원들이 깊은 애도를 표하며 고인의 명복을 빌고 있다"고 본원의 분위기를 전했다. 하지만 누리집에서는 어디에서도 추모의 분위기를 느낄 수 없다. ⓒ 국립수산과학원 누리집 갈무리 관련사진보기