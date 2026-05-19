정용진, '5·18 탱크데이' 마케팅 결국 직접 사과..."모든 책임 통감"

▲스타벅스코리아는 5.18민주화운동 46주년인 18일 ‘5.18 탱크데이’, ‘책상에 탁!’과 같이 5.18을 연상하는 부적절한 문구를 사용해 논란이 되자 해당 행사를 중단하고 공식 사과했다. ⓒ 스타벅스코리아 관련사진보기