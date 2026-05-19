1년에 250명, 매일 0.7명... 숫자 너머 남은 질문들

"초중고생 자살, 하루 0.7명. 가정·학업·대인관계의 삼중 압박."

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"내가 죽으면 가해 학생들은 어떤 식으로 처벌받나요?"

내가 나인 게 싫은 날,

영영 사라지고 싶은 날,

문을 하나 만들자.

-BTS의 'Magic Shop'

덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 웹진 <사람소리>에도 실립니다. 글쓴이 이승은 인권연대 칼럼니스트는 현재 행정사로 재직 중입니다.

<뉴시스>가 '미래세대가 병들고 있다' 시리즈의 첫 기사로 내놓은 글을 읽다가 한 줄에서 한참을 멈췄습니다.계산해 보면 1년에 250명쯤 됩니다.숫자라는 건 멀게 느껴지게 만드는 힘이 있어서, 0.7이라는 소수점은 오히려 이 비극을 흐릿하게 만듭니다. 그런데 학교전담경찰관으로 수년간 일했던 저에게는 그 숫자가 멀지 않습니다. 전화 통화 너머의 숨소리로, 옥상으로 향하던 발걸음으로, 117에 걸려 온 한 마디로 남아 있습니다.2022년 4월. 그 한 달 동안 제가 담당하던 학교들에서만 자살 관련 신고가 세 건이었습니다(각각 다른 학교).중학생 A는 아파트 옥상에 올라가 극단적 선택을 시도하기 직전 1388에 전화를 걸었습니다. 그 한 통의 전화가 아이를 살렸습니다.중학생 B는 가정불화로 "죽고 싶다"는 문자를 담임교사에게 남기고 사라졌다가 스스로 마음을 돌려 학교로 돌아왔습니다. 고등학생 C는 기숙사에서 폭행을 당한 직후 117에 신고하며 이렇게 물었습니다.이 한 문장을 저는 오래 잊지 못했습니다. 자기 죽음을 가해자에게 책임을 묻는 마지막 수단으로 떠올린 열일곱 살. 학교폭력 절차가 자신을 지켜주지 못할 것이라는 절망이 그 안에 깔려 있었습니다.그날 이후 학폭위 의견서 한 장, 행정심판 청구서 한 줄을 쓸 때마다 C의 질문이 어딘가에서 저를 바라보고 있다고 느낍니다. 절차가 제대로 작동하지 않으면 누군가는 결국 그 질문에 도달한다는 것, 그것이 제가 절차를 가볍게 다룰 수 없는 이유입니다.A의 이야기로 돌아가면, 그 아이는 친했던 친구 둘과 반이 갈렸다는 작은 변화를 견디지 못했습니다.어른의 눈에는 "반이 나뉘었으니 어쩔 수 없는 일이고 새 친구를 사귀면 된다"는 한마디로 정리될 일일지 모릅니다. 그러나 A의 머릿속에서는 "앞으로도 새 학기마다 이런 식일 텐데, 나는 이런 방식으로는 살기 힘들다"는 생각이 떠나지 않았다고 합니다.어른에게 사소해 보이는 관계의 단절이 아이에게는 앞으로 평생 반복될 패턴의 예고편으로 읽히는 것입니다. 이 차이를 보지 못하는 것이 우리가 매년 200명 넘는 아이를 잃게 되는 이유라고 저는 생각합니다.A는 이후 잠시 학교를 쉬었다가 돌아왔습니다. 어느 날 청소년 문화센터로 데려다주던 차 안에서 BTS의 'Magic Shop'을 틀었더니 "선생님도 아미세요?"라며 배시시 웃었습니다.노래 속의 그 '문'은 마음 안에 만드는 작은 피난처입니다. 너무 힘든 날, 도망쳐 숨을 고를 수 있는 자기만의 방. A에게는 그 노래가, 그리고 같은 노래를 알고 있는 어른과 함께 탄 차 안의 시간이 그날의 작은 '매직 숍'이었을지도 모릅니다.옥상에서 1388을 눌렀던 아이가 며칠 뒤 같은 노래를 알고 있는 어른과 같은 차에 앉아 있다는 것. 그 작은 마주침의 순간을 저는 학교전담경찰관 시절의 가장 중요한 기록으로 간직하고 있습니다. 거창한 상담이나 위기 개입이 아니라 같은 노래를 알고 있는 사람으로 같은 공간에 함께 있어 주는 것 말입니다.행정사로 학폭 사안을 맡은 지금도, 사건이 끝난 뒤에도 통화를 끊지 못하는 아이들이 있습니다. 강원도의 정연이(가명)가 그중 하나입니다.학교폭력 행정심판이 인용으로 마무리됐지만, 통화할 때마다 아이의 목소리에는 분함과 외로움이 함께 묻어납니다. 그럴 때마다 마음속으로 '자살'이라는 단어가 스칩니다. 그러나 입 밖으로 내지는 않습니다. "제발 자살은 생각도 하지 말자"는 당부는 아이에게 위로가 아니라 단속처럼 들릴 수 있다는 걸 현장에 있어 본 사람은 압니다.대신 "많이 힘들면 시간 상관없이 전화해도 돼"라는 한마디. 단단속이 아니라 문을 열어 두는 한 마디는 끊지 않으려고 합니다. 제가 정연이에게 어른으로서 할 수 있는 일이 그것이라고 믿습니다.