'나침반이 바늘을 떨듯이'... 그리움 끝에 쓴 뒤늦은 서평

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 한겨레출판 관련사진보기

"이보다 심각한 것은 민주적인 노조가 점차 욕망의 포로로 변절되었다는 점이다. 사내하청이 불법파견이므로 정규직화해야 한다는 법원 판결이 나왔을 때에도 현대와 기아자동차 노조는 사내하청 노동자들을 정규직으로 전환하는 일에 앞장서는 대신, 일부 노동자만을 단계적으로 고용하겠다는 사측의 편법에 부화뇌동하고 있다. 그야말로 조합원들의 소비와 소유 욕망에 밀려서 연대 정신을 팔아버린 결과가 아닐까 싶다. 법이란 '강자의 권리에 지나지 않는다'는 말처럼 하청 노동자들을 위한 법의 판결까지 외면하는 노동조합이라니! 노동이 노동을 무시하면서 자본의 횡포에 관해 무슨 말을 할 수 있을까."(35-36면).

"인간은 마땅히 해야 할 일을 다하지 못하기 때문에 신이 되지 못하는 한편, 하면 안 될 일을 멈추지 않을 때 괴물이 된다. 간디는 '신은 모든 사람의 필요를 충족시켜 주지만, 단 한 사람의 탐욕도 만족시킬 수 없다'고 했다. 신자유주의는 경쟁과 효율성의 이름으로 탐욕에 합리성을 부여했다. (중략) 탐욕이 용인되는 것을 넘어 권장되는 신자유주의 체제 아래에서 사회가 정의로울 수 없는 것은, 가진 자와 힘센 자의 탐욕이 가진 자와 힘센 자의 것이어서 제어되기 어렵고 그로 인해 수많은 사람이 기본적인 생존 조건조차 충족하기 어렵기 때문이다. 신자유주의 체제에서 인간의 정신은 한편으로 절제되지 않는 탐욕 때문에 인간다움을 잃고, 다른 한편으로 영혼을 잠식하는 불안 때문에 인간다움을 잃는다. 이제 '정신의 신자유주의화'가 완성 단계에 이르러 연대, 사회정의, 공공성이라는 사회주의적 가치는 조롱거리가 되거나 약자의 메아리 없는 외침으로만 남은 듯하다." (174-175면).

"'유전무죄, 무전유죄'라는 말은 '돈이 있으면 죄가 없고 돈이 없으면 죄가 된다'는 의미에서 훨씬 확장되어야 한다. 돈이 없으면 죄가 되는 것에 머물지 않고 아예 죄까지 짓게 된다는 점에서 그렇다. 벗어날 수 없는 가난 속에서는 생존 자체가 범법의 경계에 서는 일이기 때문이다. 가령 가난에 찌든 나는 이름을 빌려주면 매달 100만 원씩 주겠다는 제안을 거절할 수 있을까? 비아그라를 전해주면 푼돈이나마 벌 수 있는 지하철 택배 일을 하지 않을 수 있을까? 평생 고아로 살아온 나는 찜질방에서 눈에 띈 지갑을 슬쩍하여, 2만 원을 훔치지 않을 수 있을까? 병든 두 아이의 치료비가 많이 들어, 밤에 이유식 배달이라도 하고 싶은데, 자동차 보험료를 낼 돈이 없다면, 그 일을 포기할 수 있을까?"(139-140면)

덧붙이는 글 | 이 기사는 인권연대 웹진 <사람소리>에도 실립니다. 글쓴이 도재형 인권연대 칼럼니스트는 현재 이화여자대학교 법학전문대학원 교수로 재직 중입니다.

홍세화 초대 장발장 은행장께선 2020년 8월 '홍세화 사회 비평 에세이'란 부제로 칼럼집 <미안함에 대하여>를 출판하셨다. 이 책은 2014년 4월 이후 6년 동안 한겨레에 실린 칼럼을 5개 주제별로 추려 묶은 것이다.이렇게 정리된 38편의 글에선 홍 선생님의 청년 세대에 대한 미안함과 목표를 잃은 진보 운동·정치를 바라보는 쓸쓸함, 분노 등이 드러나 있다. 이 책 전체를 잇는 감정은 미안함이다. 책의 서문에서 "돌아보니 어느 글에선가 20년 동안의 난민 생활을 접고 귀국한 뒤 내 정서를 지배하는 것은 분노보다는 슬픔, 슬픔보다는 쓸쓸함이라고 쓴 적이 있다.세월호는 거기에 미안함을 얹게 했다. 아니, 내 안에는 세월호 훨씬 이전부터 살아남은 자의 미안함이 있었다(6면)"라는 설명은 그 미안함이 홍 선생님께서 마지막까지 지식인으로서 역할을 자임 하게 된 감정의 토대임을 알게 한다. 책 앞쪽에서 홍세화 은행장께선 계급적 연대 의식을 잃은 노동 운동에 대한 실망감을 나타내셨다.이 감정은 노동 운동에 국한되지 않는다. 책의 나머지 부분을 보면, 그보다 탐욕이 점점 정당화되고 진보 정치의 몫이 축소되는 현실에 대한 쓸쓸함이 더 컸음을 짐작할 수 있다. 그리고 같은 가치를 위해 일하고 있다고 여기던 사람들이 신자유주의에 굴복하는 모습에 분노하셨다.홍세화 은행장께선 장발장 은행의 사례를 빌려 자신이 가진 미안함이 무엇인지 설명하셨다.홍세화 은행장의 회고에 따르면, 망명 신청을 한 후 생계 수단이 없던 "그 시간을 아슬아슬하게 넘기게 해준 것은 나의 학벌이 남겨준 인간관계와 프랑스의 복지 제도(138면)"라고 밝히고 있다. 여러 글을 통해 자신이 장발장 은행에 대출 신청한 사람들의 사연을 소홀히 다루지 않는 건 자신이 누렸던 과거의 행운에 대한 미안함 때문이라고 설명하곤 하셨다. 그러나 그 미안함의 실체는 한 사람의 빈곤을 마치 인격적 결함처럼 평가하는 한국 사회의 부끄러운 현실을, 책임 없는 개인인 홍 선생님께서 스스로 온전히 떠맡은 결과일 따름이다.그런 홍세화 은행장께선 지키고자 한 지식인의 올바른 모습은 무엇이었을까? 그건 아마도 학습하며 '회의하는 자아'일 것이다. '나침반이 자리를 옮길 때마다 방향을 지시하기 전에 바르르 바늘을 떨 듯이'란 비유처럼 홍 선생님께선 스스로 학습하고 지적 겸손함과 윤리적 성찰이 가능한 사람이길 원하셨고, 그 반대의 사람 즉 학습에 게으르고 실력이 부족하면서도 지적 우월감과 윤리적 우월감을 가지는 이를 경계하셨다(182-183면).홍세화 은행장께선 2024년 4월 18일 돌아가셨다. 올해 4월 18일은 마침 토요일이어서 경기도 남양주시 마석 모란 묘지의 묘소에 참배할 수 있었다. 내 기억으론 2015년 창립한 장발장 은행에서 은행장을 맡으신 후 홍세화 선생님께선 그 직책을 정말 성실하게 수행하셨고 아끼셨다. 특별한 일이 없는 한 매달 열리는 대출 심사 위원회에 꼭 참석하셨고, 법률가들이 생각 없이 던지는 말 한마디 한마디도 진지하게 들으셨다.위원들의 의견에 반대하거나 당신의 뜻을 고집하진 않으셨지만, 때때로 미소를 띠며 "제가 택시 운전을 한 적이 있는데…"라며 빈곤한 사람의 심정과 처지를 설명하며 대출 신청을 받아들이자고 설득하시기도 하셨다. 돌이켜보면 홍세화 선생님께선 품위와 자존심으로 지식인으로서의 분노와 쓸쓸함을 조절하실 수 있던 분이셨다. 그리고 스스로 짊어진 미안함으로 자신의 과업을 챙겨 일하시던 지식인이셨다. 지난 맑은 날 묘소를 다녀온 후 선생님의 부드럽고 단호한 말투가 그리워 책을 뒤적이다, 서평의 형식을 빌려 이 글을 썼다.