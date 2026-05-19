GTX-A 운영사노조 "노조참여 '안전점검협의체' 구성" 촉구

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GTX-A 삼성역 복합환승센터 공사 구간 주기둥 철근 누락과 관련해 철도-도시철도 관련 노동자들이 18일 "안전성을 위한 민자철도 건설은 안 된다"며 '공영화'를 촉구했다.먼저 운영사인 공공운수노조 지티엑스에이(GTX-A) 운영지부는 18일 성명을 통해 "GTX-A 운영사 노동자들이 참여한 '안전점검협의체'구성"을 요구했다.노조는 "현장의 기둥 하나, 절차 하나, 점검 하나가 시민의 생명과 노동자의 안전을 지킨다. 노동조합은 이번 사태가 단순 보강공사로 덮이지 않도록 끝까지 감시할 것"이라며 "GTX-A 삼성역은 빨리 여는 역이 아니라, 안전이 검증된 역이어야 한다"고 강조했다.이어 노조 ▲삼성역 주기둥 철근 누락의 원인과 경과 투명 공개 ▲설계, 시공, 감리, 발주·관리기관의 책임 공개 ▲ 보강공법의 적정성, 독립된 외부 전문기관 검증 ▲보강공사 완료 후 구조 안전성, 진동, 화재·피난, 열차 운행 영향까지 종합 안전점검 실시 ▲안전성이 완전히 확인되기 전까지 무리한 개통 일정 추진 중단 ▲GTX-A 운영 노동자가 참여하는 개통 전 안전점검 협의체 구성 등을 촉구했다.전국철도노조도 같은 날 성명을 통해 "GTX-A노선은 민간투자사업(BTO) 방식으로 추진되어, 시공·운영의 수익성이 공공 안전보다 우선시되는 구조적 유인을 처음부터 내포하고 있었다"며 "민간 시행사가 비용 절감을 위해 자재와 시공 품질을 타협하고, 발주·감리·시공이 중층적으로 분리된 체계 속에서 책임 소재가 흐려지며, 공공 감독기관은 사업 일정 압박 앞에 형식적 감리에 머문다"고 밝혔다.이어 "이번 사태는 단순한 시공 오류가 아니다. 철도 안전을 수익의 하위 개념으로 취급해 온 민자사업 구조가 빚어낸 필연적 귀결"이라며 "민자사업은 건설 단계에서의 비용을 민간에 맡기는 대신 수십 년간의 운임 수익과 각종 수익 보장 구조를 통해 결국 국민과 이용자에게 전가한다"고 밝힌 후 "이윤을 앞세운 민자철도 구조적 부패를 끝내야 한다"고 강조했다.전국철도지하철노동조합협의회도 성명을 통해 "GTX-A 부실시공 은폐는 예견된 참사"라며 "민자철도의 전면 공영화"를 촉구했다.특히 "철도 지하철은 공공성에 입각해 시민과 노동자의 안전을 최우선적으로 생각해야 한다"며 "공공재가 민간 이윤창출과 정치인들의 치적 쌓기에 이용돼선 안 된다"고 비판했다.