정부, MRI용 헬륨 수급 "문제없다"... 의료제품 재고 '안정적'

큰사진보기 ▲이형훈 보건복지부 2차관이 19일 서울 중구 콘퍼런스 하우스 달개비에서 열린 중동전쟁 이후 의료제품 공급 안정화를 위한 제8차 보건의약단체 간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이형훈 보건복지부 2차관이 19일 서울 중구 콘퍼런스 하우스 달개비에서 열린 중동전쟁 이후 의료제품 공급 안정화를 위한 제8차 보건의약단체 간담회에서 발언하고 있다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

중동 전쟁 장기화 여파로 최근 일부에서 제기된 자기공명영상(MRI)용 헬륨 부족 가능성에 대해, 보건복지부가 "의료 현장 수급에는 문제가 없다"고 선을 그었다. 또한 국내 의료기관의 주요 의료제품 재고는 "안정적인 수준"이라고 밝혔다.보건복지부는 19일 오전 서울 중구에 있는 콘퍼런스하우스 달개비에서 12개 보건의약단체와 산업통상부, 식품의약품안전처 등이 참석한 가운데 '제8차 보건의약단체 간담회'를 열었다.이날 회의에서는 건강보험심사평가원이 지난 6일부터 15일까지 전국 의료기관 323곳을 대상으로 실시한 '의료제품 재고 현황 2차 조사' 결과가 공유됐다. 조사 대상은 상급종합병원 28곳, 종합병원 216곳, 병원급 의료기관 79곳이다.조사 결과에 따르면, 주사기와 수액세트 등 주요 의료제품 재고량은 전년 대비 89~105% 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났다. 복지부는 이를 두고 "의료 현장의 제품 수급 상황은 안정적인 것으로 다시 확인됐다"고 설명했다. 앞서 지난 4월 14일부터 20일까지 진행된 1차 조사에서도 비슷한 결과가 나온 바 있다.특히 최근 일부 언론을 중심으로 제기된 MRI용 헬륨 수급 불안 우려에 대해서도 정부는 실제 현장 상황과는 다르다고 밝혔다. 복지부는 현재 국내 의료기관에 설치된 MRI 장비 가운데 약 90.3%는 헬륨 보충이 필요 없는 최신 기종이며, 헬륨을 추가로 주입해야 하는 구형 MRI는 전체의 9.7% 수준에 그친다는 설명이다.또한 카타르산 헬륨 수입은 감소했지만 미국산 수입이 증가하면서 전체 수입량에는 큰 변화가 없는 상황이라고 덧붙였다. 이는 지난 7일 관세청이 민생물가 특별관리 관계장관회의에서 발표했었다.복지부는 향후 헬륨 수급에 문제가 발생할 경우 산업부와 협력해 MRI용 헬륨이 의료기관에 우선 공급될 수 있도록 조치한다는 계획이다.이형훈 보건복지부 차관은 이날 회의에서 "글로벌 공급망의 불확실성이 지속되고 있지만 보건의약단체 및 관계 부처와 긴밀한 협력 체계를 유지하고 있다"면서 "의료제품 수급 안정을 통해 의료 현장도 안정을 되찾아가고 있다"고 말했다.그는 이어 "국민들이 의료제품 수급 걱정 없이 안심하고 의료서비스를 제공받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.