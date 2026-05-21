전봉준, 의연한 혁명가의 기상

큰사진보기 ▲전봉준 재판소로 이송 직전 모습녹두장군 전봉준의 유일한 사진으로 알려진 재판소행 사진이다. 1895년 2월27일 한성 일본영사관으로 압송된 전봉준이 재판소로 이송되기 직전의 모습이다. 이 사진은일본인 사진사 무라카미 덴신이 촬영한 것으로(국가기록원제공) 현재 동학혁명기념관에 전시중이다. 그런데 유일한 사진으로 알려진 본 사진 외에 또하나의 사진이 전해지고 있다. 물론 같은 장소에서 같은 시간에 찍힌 것으로 예상되지만, 현재의 꼿꼿한 모습이 아닌 고개를 약간 숙인 구부정한 모습의 사진이다. 짐작건대 고개숙인 사진은 전봉준 장군이 사진 촬영이라는 사실을 모르는 상태에서 찍힌 것이고, 이 사진은 기록사진이라는 것을 알고 세상을 압도하는 눈빛과 당당한 태도로 찍힌 사진이라 생각한다. ⓒ 동학혁명기념관 관련사진보기

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덧붙이는 글 |

[횃불·촛불·응원봉, 동학농민혁명]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

대한제국 정부와 일본 영사관은 31일 동안 전후 다섯 차례에 걸쳐 이른바 심문을 하였다.심문의 총 문항은 275개였고, 일본영사가 단독으로 심문하기도 하였다. 제1차는 1895년 2월 9일(음), 제2차는 2월 11일, 제3차는 2월 19일, 제4차는 3월 7일, 제5차는 3월 10일에 각각 재판이 진행되었다. 재판이라기보다는 일방적인 심문이고 판결이었다. 전봉준은 붙잡힐 때 당한 부상과 감옥에서 받은 고문으로 보행이 불가능하여 법정출입에는 가마를 타고 몇 사람의 부축을 받아야 했다.상한 다리를 일본군 군의에게서 치료를 받았다. 이때 일본인 유력인사가 전봉준에게 은밀히 손을 내밀었다. 일본인 변호사를 대어 생명을 구해주겠다는 제안이었다. "그대의 죄상은 일본법률로 보면 상당한 국사범이기는 하나 사형에 까지는 이르게 하지 않을 수도 있으니 일본인 변호사에게 위탁하여 재판하여 보는 것이 좋을 것이다. 또 일본정부의 양해를 얻어 활로를 구하는 것이 어떠냐?"(<동경조일신문>, 1895년 3월 12일자 (양력))라는 유혹이었다.사마천이, 죽음이냐 남근(男根)을 제거하는 궁형이냐를 선택받고 자신이 처한 심경을 <사기>에서 표현한 대목이 있다.죽는 다는 것은 어려운 일이 아니다죽음에 처하는 것이 더 어렵다.죽음에 처하며 살아가는 편이 죽는 것보다 훨씬 어려운 일이라는 것이다. 결국 사마천은 치욕을 견디며 살아남아서 불후의 업적 <사기>를 썼다.그러나 전봉준은 그럴 수가 없었다. 그는 사가 아닌 혁명가였다. 자신이 징벌하고자 했던 '반봉건'과 '반외세', 그 중에서도 더욱 척결의 대상이었던 외세, 그 일본의 힘을 빌어 구차하게 생(生)을 연장시킬 수는 없는 일이었다.혁명가답게 전봉준의 의지는 단호했다. "구구한 생명을 위하여 활로를 구함은 내 본의가 아니다."(<동경조일신문>, 1895년 3월 15일자 (양력))이런 말을 들은 일본인 유력자는 움찔했을 것이다. "조선에 이런 인물이 있었던가", 한편으로 놀랍고 두려웠을 것이다.전봉준은 붙잡혀서 재판을 받을 때나 사형이 선고되었을 때나 일관되게 의연한 모습을 보였다. 취재하던 일본 기자들도 모두 놀랐다고 전한다.일본측은 전봉준을 이용하기 위해 여러 가지 간교한 음모를 꾸몄다. 살려서 이용하고자 하는 속셈이었다. 일본 극우계열인 천우협 인사들이 본격적으로 전봉준을 이용하려는 공작을 꾸몄다. 전날에 전봉준을 만난 적이 있는 다나카 지로(田中侍郞)가 일본 영사관의 동의 아래 죄인으로 가장하고 감옥으로 들어가 전봉준과 접촉하였다.다나카는 전봉준에게 천우협의 역할을 설명하고 일·청 전쟁을 비롯하여 조선의 정세 등을 자세히 설명한 다음 일본으로 탈출할 것을 권고하였다. 이때 전봉준이 살 길을 찾아 다나카의 설득에 동의하였다면 생명을 건질 수도 있었을 것이다. 당시 서울은 이미 일본군이 장악하다시피 하고 있어서 얼마든지 일본으로 탈출이 가능했던 정황이었다."내 형편이 여기에 이른 것은 필경 천명(天命)이니 굳이 천명을 거슬러 일본으로 탈출하려는 뜻은 추호도 갖고 있지 않다."(앞과 같음)전봉준은 결코 흔들리지 않았다. 그리고 결연하게 죽음의 길을 선택하였다.1895년 3월 29일(음) 마침내 사형판결이 내려졌다. 그의 죄목은 조선말기에 만든 <대전회통(大典會通)>의 '군복기마작변관문자부대시참(軍服騎馬作變官門者不待時斬)'이라는 긴 죄명이었다. "군복차림을 하고 말을 타고 관아에 대항하여 변란을 만든 자는 때를 기다리지 않고 즉시 처형한다."는 내용이다.사형판결과 함께 이날 형이 집행되었다.'때를 기다리지 않고 즉시 처형'한다는 조문도 조문이지만, 언제 잔류 동학농민군이 서울로 쳐들어와 전봉준을 구출할 지 모른다는 불안과 초조감도 작용하였을 것이다.1895년 3월 29일, 이날 전봉준과 같이 사형언도를 받은 손화중·김덕명·최경선·성두한 등 5명도 함께 교수형에 처해졌다.사형판결의 주문을 듣고 전봉준은 벌떡 일어나 결연히 소리쳤다. "올바른 도(道)를 위해 죽는 것은 조금도 원통하지 않으나 오직 역적의 누명을 쓰고 죽는 것이 원통하다." 라고 대갈일성하여 재판관계자들을 놀라게 하였다.그리고 죽기 직전에 소회를 읊은 즉흥시 '운명(殞命)'을 지었다.때를 만나서는 천지도 모두 힘을 합하더니운이 가니 영웅도 스스로 어쩌지 못하는 구나백성 사랑하는 마음 의리 나 실수 없었다나라 위하는 붉은 마음 누가 알아주리.