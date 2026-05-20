전봉준, 일본군이 서울로 압송

큰사진보기 ▲녹두장군 전봉준의 마지막 모습1895년 2월27일 한성 일본영사관으로 압송된 전봉준이 재판소로 이송되기 직전의 모습이다. 일본인 사진사 무라카미 덴신이 촬영한 것으로 알려졌다. 이 사진은 현재 동학혁명기념관에 전시중이다. ⓒ 동학혁명기념관 관련사진보기

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덧붙이는 글 |

[횃불·촛불·응원봉, 동학농민혁명]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

전봉준은 1894년 1월 고부에서 봉기하여 혁명을 시도한 지 1년 여 만에 허무하게 붙잡히고 말았다.붙잡히는 과정에서 발목·허리 등 온몸이 망가질 정도로 폭행을 당했다. 장정들은 그가 붙잡힌 뒤에도 사나운 몽둥이질을 하여 초주검을 만들어 놓고 부하들과 함께 공회당에 가두었다. 현상금에 눈이 먼 이들이 순창관아에 전봉준을 생포하였다는 보고를 하자, 순창관아는 이들을 전주 감영으로 압송하려고 현장에 달려왔다.그러나 어느 틈에 첩보를 입수한 일본군 소좌 미나미가 병졸들을 이끌고 현장에 나타나 전봉준의 신병을 인도해갔다.붙잡힌 전봉준 일행은 일본군 19대대가 주둔한 담양으로 끌려갔다가 나주의 일본 순사청 감옥에 갇혔다. 나주에는 호남 농민군 진압의 총본부가 설치되어 있었다. 일본이 제멋대로 세운 것이다. 일본군은 또 이곳에 대규모의 임시 감옥을 지어 피체된 동학농민군을 수감하여 고문하고 처형하기를 일삼았다.일본군은 전봉준을 나주에서 며칠 동안 구류했다가 이듬해 1월 5일 서울로 압송하였다. 이때 일본군에 붙잡혀 있던 손화중도 함께 압송되었다. 전봉준은 붙잡힐 때 당한 부상으로 보행이 거의 불가능한 상태였다. 해서, '들것'에 태워서 압송되었다. 대포와 총을 맨 순검들의 삼엄한 경계를 받으며 전봉준 일행은 서울로 '옮겨졌다'. 지금 유일하게 남아있는 전봉준의 사진은 혹독한 매질과 모진 심문, 심한 추위에도 굳건한 모습과 형형한 눈빛에서 혁명가의 위엄을 엿볼 수 있는 유일본이다.전봉준이 붙잡혀서 서울로 압송된다는 소문이 퍼지면서 곳곳에서 농민들이 몰려나왔다. 통곡하는 사람, 하늘을 우러러 원망하는 사람, 어떻게든 구해야 하는데 방법을 몰라 애태워하는 사람들이 길목에 서서 압송되어가는 영웅을 전송하였다. 그럴수록 일본군의 호위는 더욱 삼엄하고 경계는 철저해졌다.밀고자들에게는 포상이 따랐다. 전봉준의 생포에 주도적 역할을 한 한신현에게는 김천군수가 제수되고, 피노리 마을사람들은 돈 1천 냥을 받았다. 밀고자 김경천은 세상의 눈총과 보복이 두려워 마을을 떠나 숨어 살았다. 뒷날 피노리는 마을 이름을 바꿔야 했다.서울로 압송된 전봉준은 진고개 (충무로와 명동일대) 일본영사관 순사청 (중부경찰서 자리)에 억류되었다. 일본 군병이 삼엄하게 지켰다. 동학농민군이 파옥하고 구출할 것을 우려하여 감시가 철통같았다. 일본 영사관에서 심문을 받던 전봉준은 1월 22일 조선의 법무아문에 넘겨지고, 거기서 다시 심한 고문을 당하며 심문을 받았다.재판정에 끌려 나온 전봉준은 고문으로 몸을 가누지 못할 지경이었다. 1895년 2월 9일 (음)부터 공식적인 심문이 시작되었다. 형식상으로는 대한제국 정부의 법부대신 서광범이 최종서명하고 재판은 협판 이재정, 참의 장백, 주사 김기조·오용묵이 참여한 것으로 돼 있지만 일본이 깊숙이 개입한 재판이었다.영사관에 억류되어 심문 받을 때 법관이 죄인 취급하며 다루려하자 전봉준은 "동학은 잘못된 세상을 바로잡고자 하여 탐학하는 관리를 없애고 그릇된 정치를 바로잡는 것이 무엇이 잘못이며, 조상의 뼈다귀를 우려 악을 행하며 백성의 고혈을 빨아먹는 자들을 없애는 것이 무엇이 잘못이며, 사람으로 사람을 매매하는 것과 국토를 농락하여 사복을 채우는 자를 치는 것이 무엇이 잘못이냐. 너희는 외적을 이용하여 자국을 해하는 무리이다. 그 죄 가장 중대하거늘 나를 죄인이라 이르느랴." 고 법관을 준열히 꾸짖었다.재판이 끝나고 선고법정에 판관으로 입회한 법무참의 장박이 전봉준에게 물었다.장박 : 나는 법관의 신분으로 죄인과 한마디 나누겠다. 너는 목숨이 아깝지 않느냐?전봉준 : 국법을 적용한 이상 어쩔 수 없는 일이겠노라.장박 : 그렇다. 우리나라에는 너희들이 저지른 것과 같은 범죄에 대해 아직 문명한 규정이 없다. 문명한 여러 나라에서는 국사범으로 다루어 사형을 면할 수 있을 텐데 어쩔 수 없구나. 너희들은 스스로 생각해 보라. 오늘의 죽음은 매우 유감스럽지만 네가 전라도에서 한번 일어나자 일·청 전쟁의 원인이 되었고 개화정부가 출범하여 우리 나라도 크게 개혁되었다. 너희가 탐관오리로 지목한 민영준 등도 국법에 처했고 나머지 사람들도 흔적을 감추었다. 그래서 너희의 죽음은 결국 오늘의 공명한 정사 (政事)를 촉진한 것으로 명복을 빈다.(이이화, <녹두장군 전봉준>)