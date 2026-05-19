5월 18일 세종서 피어난 오월의 꽃, 오늘의 빛

큰사진보기 ▲18일 도담동 해뜨락광장에서 열린 5.18 기념식과 민주주의 주간 개막식에서 시민들은 일제히 “세종 2026 민주주의 주간, 빛의 혁명을 일상으로!”라는 함성을 외치며 종이비행기를 하늘 높이 날렸다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이번 행사에는 세종시민사회단체 관계자뿐만 아니라 6.3 지방선거 후보자들이 대거 참석해 눈길을 끌었다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲.18 민중항쟁 세종기념행사에서 가명현 세종민회 이사가 오월 영령들을 향해 헌화·분향하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 문화공연에서 '온세미로 청소년 밴드'가 세종시민들의 큰 호응 속에 무대를 펼치고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

5.18 광주민주화운동 제46돌을 맞아 세종시 도담동 해뜨락 광장에서 세종 민주주의를 향한 열기가 '오월의 꽃'이 되어 '오늘의 빛'으로 활짝 피어났다.5.18~6.10 세종기념행사위원회가 주최하고 세종참여자치시민연대가 주관한 이날 행사는 '빛의 혁명을 일상으로'를 주제로 제46주년 5.18 기념식과 민주주의 주간(5.18~6.29) 개막식을 겸해 열렸다. 광장 주변에는 세종시민 100인이 직접 작성한 '나에게 5.18은, 나에게 12.3은' 현수막 100개가 걸려 일반 시민들의 발길을 붙잡았으며, 150여 명의 세종시민이 공식 행사에 참석해 공동체 정신을 되새겼다.특히 이번 행사에는 최교진 교육부 장관과 세종시민사회단체 관계자뿐만 아니라 다가오는 6.3 지방선거를 앞두고 조상호 세종시장 후보를 비롯해 김동호, 김명숙, 김재형, 김현미, 김효숙, 노종용, 안신일, 박란희, 박범종, 박병남, 손인수, 이순열 등 더불어민주당 시의원 후보들이 대거 참석해 눈길을 끌었다. 또 세종 민주교육감 원성수 단일후보(김인엽·원성수 참여)와 세종민주진보교육감후보 단일화추진위가 추대한 임전수 단일후보(유우석·임전수 참여)도 함께해 연대의 의미를 더했다.오월 영령들을 향한 엄숙한 묵념과 '임을 위한 행진곡' 제창으로 시작된 이날 행사는 오월 정신의 현재적 의미를 짚어보는 시간으로 이어졌다.정형근 세종참여자치시민연대 상임대표는 인사말에서 이날 아들을 군대에 보낸 개인적인 소회로 운을 뗀 뒤, "지난 주말 광주 5.18 기록관에서 80년 오월의 연대를 상징하는 '찌그러진 양푼'을 마주했다"며, "46년 전 평범한 시민들이 지키고자 했던 가치가 오늘날 어떻게 부활해야 하는지 깊이 고민했다"고 밝혔다. 이어 오월 정신의 헌법 전문 수록이 무산되는 등 민주주의의 진전이 더디고 힘겨운 현실을 짚으며, "지방선거를 앞둔 지금, 광주 시민들이 그토록 바랐던 절실함이 세종의 미래를 개척하는 탄탄한 밑거름이 될 수 있도록 뜻을 가진 많은 이들이 다 함께 힘을 모으자"고 강조했다.김갑년 세종시민사회단체연대회의 공동대표(세종민주화운동 계승사업회 이사장)는 기념사에서 "5.18은 단지 과거의 비극이 아니라, 국가의 존재 이유와 민주주의의 가치를 끊임없이 묻는 현재진행형인 항쟁이자 인간 존엄의 역사"라고 말했다. 김 대표는 "지난 2024년 12월 3일의 내란 시도 위기 속에서 시민들이 다시 광장으로 나섰던 것은 우리 안에 광주가 살아있었기 때문이며, 한강 작가의 소설 속 문장처럼 과거가 현재를 구한 것"이라고 평가했다. 이어 "기억하기는 과거를 붙드는 일이 아니라 미래를 지키는 일"이라며, "광주의 희생이 오늘의 민주주의를 살렸듯 오늘 우리의 책임이 미래 세대의 민주주의를 지켜낼 것"이라고 역설했다.이어서 헌화와 분향이 경건하게 진행된 후, 이해선 세종민주평화연대 상임대표가 민주주의 주간 선포를 위해 무대에 나섰다. 그는 "2년 전 이곳에서 윤석열 퇴진 비상행동 집회를 개최한 이래 시민들의 힘으로 내란 종범을 구속시키는 성과를 거두었지만, 내란 청산이라는 또 다른 소명이 우리 앞에 남아있다"며, "올해는 6.3 지방선거를 앞두고 새로운 대한민국의 방향을 모색하고자 그동안 개별적으로 진행되던 시민사회단체의 행사를 하나로 모았다"며 이번 행사의 의미를 전했다.이 상임대표의 민주주의 주간 선포와 사회자의 신호에 맞춰 광장에 모인 시민들은 일제히 "세종 2026 민주주의 주간, 빛의 혁명을 일상으로!"라는 함성을 외치며 준비한 종이비행기를 하늘 높이 날리는 장관을 연출했다.공식 행사 직후에는 오월 광주의 공동체 정신을 기리는 '대동 주먹밥 나눔 행사'가 진행됐다. 이는 80년 5월 계엄군의 봉쇄 속에서 시장 상인들과 어머니들이 자발적으로 밥솥을 내걸고 주먹밥을 만들어 나누었던 연대의 역사를 재현한 것으로, 아테나공동체(대표 오주현)가 준비한 주먹밥을 광장에 모인 세종시민들과 함께 나누며 온정을 더했다.이번 행사의 대미는 축제 분위기의 문화 공연과 영화제가 장식했다. 12.3 내란 당시 '나라걱정, 세종행진' 집회를 지켰던 '온세미로 청소년 밴드'와 시민 노래패 '참세', 박나은 시민가수의 다채로운 노래 공연이 해뜨락 광장을 다시 수놓았으며, '빛의 혁명'을 2026년 우리의 일상으로 옮겨놓았다. 이어 한강 작가의 소설 '소년이 온다'를 모티브로 삼아 시각적으로 재해석한 박기복 감독의 영화 <밥> 상영을 끝으로 행사가 모두 마무리됐다.한편, 이번 개막식을 시작으로 막을 올린 세종 민주주의 주간은 오는 6월 29일까지 다채로운 프로그램으로 이어진다. 5월 23일에는 5.18 민중항쟁 광주역사기행이 진행되며, 주간 중에는 일상 속 민주주의 확산을 위한 '빛의 혁명을 일상으로' SNS 및 언론 캠페인이 전개된다.6월에는 6.10 민주항쟁 기념식 및 문화제가 개최되며, 이와 함께 민주화운동 주역과 함께 깊이 있는 소통을 여는 사랑방 행사인 '6.10 민주 사람책방'이 세 차례에 걸쳐 시민들을 찾아간다. 사람책방은 ▲5월 26일 '참교육의 함성으로' ▲6월 10일 고(故) 유병진 열사를 기리는 '학생 민주화 운동 이야기' ▲7월 14일 '노동운동과 민청학련 사건-어둠의 한복판에서 빛의 혁명을' 순으로 진행될 예정이다.민주주의 주간은 오는 6월 29일 저녁 7시 세종 CGV에서 '내란청산·사회대개혁 비상행동 기록기념위'가 제작 및 지원한 다큐멘터리 영화 <비상 12·3>을 상영하는 폐막식을 끝으로 대단원의 막을 내린다.