5월의 광주를 소비하는 시대, 우리는 그들의 '피'를 어떻게 기억하는가

큰사진보기 ▲스타벅스코리아는 5.18민주화운동 46주년인 18일 ‘5.18 탱크데이’, ‘책상에 탁!’과 같이 5.18을 연상시키는 부적절한 문구를 사용해 논란이 되자 해당 행사를 중단하고 공식 사과했다. ⓒ 스타벅스코리아 관련사진보기

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해마다 5월이 오면 대한민국은 거대한 슬픔과 부채감에 휩싸인다. 1980년 5월, 이 땅의 민주주의를 위해 군부독재의 총칼 앞에 맨몸으로 맞섰던 광주의 시민들. 그들의 피와 눈물이 있었기에 우리는 오늘날 마음껏 숨 쉬고 자유를 누리며 살아가고 있다.하지만 언젠가부터 이 숭고한 희생의 역사가 현대 자본주의 사회 속에서 기묘한 방식으로 소비되기 시작했다. 기업들의 얄팍한 '기념일 마케팅'의 단골 소재가 되는가 하면, 온라인 공간에서는 비극적인 역사의 상징물들이 한낱 가벼운 '인터넷 밈(Meme)'이나 희화화의 대상으로 굴절되기도 한다. 우리는 지금, 그들의 희생을 진정으로 추모하고 있는 걸까, 아니면 소비하고 있는 걸까.자본은 영악하다. 대중의 애국심이나 역사적 부채감을 자극하는 것만큼 매력적인 마케팅 수단은 없기 때문이다. 국경일이나 역사적 기념일만 되면 수많은 기업이 '특별 프로모션', '한정판 상품'을 쏟아낸다.물론 역사를 잊지 않겠다는 선한 취지의 캠페인도 존재한다. 하지만 상당수는 그 숭고한 가치를 기업의 이미지 제고나 매출 증대를 위한 '도구'로 이용하는 데 그친다. 민주열사들이 목숨을 바쳐 지키고자 했던 가치에 대한 깊은 철학적 성찰은 없다. 그저 5월 18일이라는 날짜가 가진 대중적 인지도만 쏙 빼먹는 얄팍한 상술 속에서, 희생자들은 또 한 번 기업의 이익을 위해 도구처럼 이용된다는 인상을 지울 수 없다.더 서글픈 것은 일부 대중, 특히 젊은 세대 사이에서 벌어지는 역사의 희화화다. 군부 독재의 잔혹함을 상징하는 '탱크'나, 1987년 박종철 열사 고문 치사 사건을 은폐하려던 공안당국의 뻔뻔한 변명인 "책상을 탁 치니 억 하고 죽었다"라는 표현들이 온라인상에서 아무런 문제의식 없이 가벼운 농담이나 유희의 소재로 쓰이곤 한다.당사자들에게는 가슴이 찢어지는 고통이자 죽음의 기억이, 시대를 잘 타고난 후대의 이들에게는 그저 재미있는 '밈'으로 전락해 버린 현실. 이는 단순한 무지를 넘어, 먼저 간 이들의 희생에 대한 심각한 모독이다. 역사를 진지하게 마주하지 못하고 가볍게 소비해 버리는 태도는, 우리 사회의 기억체계를 서서히 무너뜨리는 가장 무서운 적이다.잘 사는 나라, 풍요로운 시대가 되었다고 해서 과거의 비극까지 가벼워지는 것은 아니다. 지금 우리가 누리는 기업의 화려한 서비스도, 인터넷 공간에서의 자유로운 발언도 모두 5월의 광주가 흘린 피에 신세를 지고 있다.그렇기에 우리는 끊임없이 미안해해야 한다. 그들이 누리지 못했던 평화로운 일상을 대신 누리고 있음에 부끄러워할 줄 알아야 한다. 기업은 역사를 돈벌이 수단으로 삼는 오만을 멈춰야 하고, 우리는 비극의 역사를 가벼운 말장난으로 소비하는 행동을 경계해야 한다.5월의 푸른 하늘 아래, 다시 한번 조용히 고개를 숙여본다. 상업주의와 희화화의 소음 속에서도 우리가 결코 잃지 말아야 할 단 한 가지는, 이 땅의 민주화를 위해 먼저 간 이들을 향한 '가장 깊은 존경과 가슴 저린 미안함'이다. 그것이야말로 시대를 건너 수혜를 입은 우리가 지켜야 할 최소한의 인간적 예의다.