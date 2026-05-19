배추겉절이도 정성스럽게, 새벽 불빛 아래서 한 일

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큰사진보기 ▲집밥이 그리운 이유. ⓒ weikhang95 on Unsplash 관련사진보기

"밥 한 번 먹자, 집으로 와."

덧붙이는 글 | 이 글을 쓰는 동안 나는 오래 잊고 있던 얼굴들을 떠올렸다. 말 한마디 없이 국자를 저어주던 등, 밥 한 술 더 얹어주던 손길. 거창한 사랑이 아니었지만, 그것이 나를 살게 했다. 집밥은 음식이 아니라 그 사람의 하루였다. 나는 오늘도 그 하루를 갚으러 부엌으로 간다.

얼마 전, 오래된 후배에게서 뜻밖의 택배 상자 하나가 도착했다. 박스를 여는 순간, 나는 어느새 어린아이처럼 환하게 웃고 말았다.정갈하게 접힌 손 편지를 펼치자 '직접 구웠다'는 말이 먼저 들어왔다. 그 옆에는 슈톨렌(견과류와 건과일을 넣어 만든 독일의 전통빵)이 가지런히 놓여 있었다. 포장을 풀자 달콤한 버터향과 건과일의 풍미가 은은하게 번졌다. 예전에 함께 마시며 "참 향이 좋다" 감탄했던 한 스페셜티 커피 브랜드의 커피도 들어있었다.내가 그 향을 좋아했다는 사실을 정작 나는 잊고 있었는데, 후배는 그 사소한 취향을 오래도록 마음에 품고 있었던 것이다. 나는 한동안 상자를 덮지 못한 채 그 온기 속에 가만히 있었다. 하나하나 고르고 포장하며 마음을 썼을 그 시간이 고스란히 느껴졌기 때문이다. 갓 구운 슈톨렌에는 아직도 사람의 체온 같은 온기가 남아 있는 듯했다. 돈으로 값을 매길 수 없는 것은 대개 이런 마음들이다.사람의 마음은 이상하게도 오래된 시간으로 이어진다. 우리는 캐나다 이민 초기, 영어 학교에서 처음 만났다. 모든 것이 낯설던 시절이었다. 서툰 영어로 주문을 하고, 알아듣지 못한 말을 돌아서서 사전으로 찾아보던 시간들. 어느 저녁, 우리는 지친 얼굴로 카페에 마주 앉아 아무 말없이 한참 커피를 마셨다.특별한 위로의 말은 없었다. 다만 낯선 나라에서 서로의 막막함을 말없이 붙들어주며 걸어왔을 뿐이다. 한국에 돌아온 후에도 후배는 그 시간을 마음에 품고 있었다. 통화하다 지나가듯 말했던 신간까지 함께 포장해 보내온 것을 보니, 그 마음이 더 진하게 다가왔다. 슈톨렌을 한 입 베어물었다. 버터 향이 입 안에 천천히 번지는 동안 나는 문득 문자를 보냈다.문자를 보내고 나서 한참 그 말이 가슴 안에서 오래 맴돌았다. "밥 한 번 먹자"라는 말을 우리는 인사처럼 주고 받으며 살지만, 정작 그 말이 집밥을 뜻하는 경우는 드물어졌다. 약속 장소를 정할 때는 으레 식당 이름부터 검색한다. 손가락 몇 번이면 맛집이 화면 가득 뜨고, 클릭 한 번이면 음식이 문 앞까지 도착한다. 세상은 점점 편리해지는데, 이상하게 마음의 허기는 더디게만 채워진다.생각해보면, 우리는 오래 전부터 밥으로 마음을 전해왔다. 문병을 가면 죽을 끓이고, 이사를 하면 떡을 돌리고, 누군가 힘들다는 소식을 들으면 말보다 먼저 국솥을 꺼냈다. 기쁨도, 슬픔도 말로 다 할 수 없는 것들을 우리는 늘 밥상 위에 올려두었다.어쩌면 밥을 짓는다는 것은 가장 오래되고, 가장 정직한 언어인지도 모른다. 쌀을 씻고, 불을 맞추고, 뚜껑을 덮은 채 온전히 기다리는 시간. 그 기다림 자체가 이미 하나의 완성된 문장이었다. 식당의 음식은 금세 나오지만, 집밥에는 늘 누군가의 하루가 들어간다. 누군가를 집으로 불러 밥을 짓는다는 것은 그 하루를 기꺼이 내어 주겠다는 뜻이다. 손이 가고 시간이 걸리는 일들을 감수하겠다는 마음이다.나는 벌써 무엇을 해줄까 생각한다. 거창한 요리가 아니어도 좋다. 제철 나물 몇 가지, 생선 한 토막, 뜨끈한 찌개 하나. 거기에 배추 겉절이도 담가야겠다. 급하면 고춧가루와 액젓만 대충 버무려도 되지만, 누군가를 위해 만드는 음식은 손길이 달라진다. 소금물 농도를 세심하게 맞추고, 배추 숨이 적당히 죽으면서도 풋풋한 숨결이 살아있도록 자꾸 시계를 들여다본다.믹서에 사과를 갈아 넣고, 새우젓과 마늘, 다시마 우린 물을 더해 양념을 만든다. 혼자 먹는 음식이었다면 건너뛰었을 과정들을 하나하나 챙긴다. 채반에 밭쳐진 배추 사이로 물방울이 천천히 떨어지고, 부엌에는 알싸한 양념 냄새가 번진다. 새벽 불빛 아래서 고무 장갑을 낀 채, 배추를 조심스레 버무린다. 너무 세게 치대면 풋내가 날까 싶어 손끝에 힘을 뺀다.사람의 마음도 어쩌면 그런 것인지 모른다. 너무 쉽게 다그치면 시들고, 너무 무심하면 맛을 잃는다. 우리는 평생 서로에게 맞는 온도를 찾으며 살아간다. 살다보면 이유없이 마음이 시린 날이 있다. 당장 부딪혀야 할 일들을 외면한 채, 어디론가 숨어버리고 싶은 날도 있다. 그럴때면 이상하게 뜨끈한 국물 냄새가 먼저 떠오른다. 어떤 산해진미로도 채워지지 않는 허기를 채워주는 것은, 오래 전 나를 먹이고 품어주던 밥상의 기억이다.집밥이 그리운 것은 음식 때문만은 아닐 것이다. 한 사람이 내 하루를 걱정하며 장을 보고, 손질하고, 불 앞에 오래 서 있는 시간. 말 없이 밥 한 술 더 얹어주던 손길. 우리는 어쩌면 평생 그런 온기를 마음에 품고 살아가는지도 모른다. 후배가 보내온 슈톨렌에 아직 사람의 체온이 남아 있었던 것처럼, 나 역시 누군가에게 그런 온기가 되고 싶다. 김 오르는 냄비 앞에 서서 말없이 국자를 저어주는, 그 따뜻한 등이 되고 싶다.그래서일까. 오늘도 부엌에는 천천히 국 끓는 소리가 번진다.